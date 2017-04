Un p’tit tour et puis s’en vont

@Cyrus

« ... mais que veut bien dire panda... »





Ah, vous connaissez pas « Le Panda » ? Excusez-moi, si je suis mort de rire, et Louve le sera aussi.









Mais je ne vais pas vous laisser poireauter jusqu’à ce qu’elle revienne. Elle va, elle vient, eile pas saisissable dans son genre.









Le Panda, parce c’est Le Panda,et avec un « P » majuscule, svp, c’est lui









Un con archi-fini. Comme disait le regretté Audiard, le vrai pas, pas son intello gauchisant de fils : Si la connerie se mesurait, il serait à Sèvres, il servirait de mètre étalon."





C’était donc un samedi soir, tout ce qu’il y a d’orinaire, et sur le coup de 23 heures, je me connecte et je commence à zapper, et puis je vais sur la page personnelle de Louve, pour voir si elle avait laissé une trace. Et là, c’est pas une trace, que je trouve, c’est une épouvatable polémique, et qui continuait.