Le titre de cet article fait aussitôt penser au droit de vote. Il est vrai que faire l’effort d’aller placer son bulletin dans une urne est un « simple geste citoyen ».

Certains votent pour, beaucoup contre, d’autres blancs, mais il ne viendrait à l’idée de personne de voter sciemment à l’encontre de ses idées. C’est pourtant ce que certains d’entre nous font tous les jours avec, il est vrai, un autre instrument, leur porte monnaie ou du moins ce qu’il en reste.

La moindre dépense que nous faisons peut devenir ainsi un véritable acte citoyen. Une simple voix peut difficilement changer le cours d’une élection, mais la somme de milliers, millions de voix emporte toujours la décision finale.

Il en va de même du moindre centime que nous dépensons. Dans ce monde absurde où les sociétés ne travaillent plus que pour les actionnaires dont le pouvoir absolu rend le management desdites sociétés complètement débile, je vous propose de vous battre contre les injustices à coup de centimes.

Nous sommes de plus en plus nombreux à essayer de faire vivre les commerçants locaux, à consommer locavore, à essayer d’acheter les légumes au paysan et la viande au boucher du coin. La préoccupation sociale est plus que saine tant nous n’avons pas envie de voir disparaître nos villages au profit de zones commerciales infinies où l’on trouve toujours le même produit de Londres à Singapour, mais cela ne suffit plus.

On ne peut que déplorer la délocalisation de l’usine Whirlpool d’Amiens en Pologne, incriminer la Direction de la société, les actionnaires, les syndicats, le gouvernement, mais cela ne suffit plus. Il nous faut désormais agir.

Commençons par le gouvernement sortant qui a d’ailleurs eu, entre autres idées de génie, celle de créer le CICE auquel le pauvre contribuable ne comprenait rien ; pourtant le simple nom aurait pu créer un peu de doute Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi.

Crédit d’Impôt, extraordinaire d’appeler crédit une nouvelle dépense pour le contribuable.

Compétitivité, si l’Etat pouvait financer de la compétitivité depuis trente ans cela se saurait.

Emploi, l’évolution en cinq ans malgré les divers bidouillages du taux de personnes sans emploi donne le tournis.

Le CICE était inutile, voire nocif dès sa gestation. Aujourd’hui, il devient en plus clivant.

Que nos impôts servent en partie à améliorer la vie de nos concitoyens les plus démunis c’est le terreau de notre solidarité nationale, mais voir aujourd’hui des usines ou des entreprises fermer après avoir encaissé des millions d’euros en CICE et autres aides de même nature, c’est simplement écœurant. Tu vas me dire, pauvre contribuable concitoyen, curieuse allitération, que peux tu faire ???

Bien sûr, en Mai nous changerons d’amuseur public mais ta situation ne sera pas meilleure pour autant, pourtant tu auras bien usé de ton bulletin de vote.

Si tu veux changer un peu le cours des choses, je te propose d’utiliser maintenant un peu mieux les centimes de ton porte monnaie.

Whirlpool ferme en France pour délocaliser en Pologne. Ce constat fait, ainsi que celui de l’irrégularité d’une quelconque taxe à la réimportation (idée de feu notre camarade Tartarin de Montebourg), il faut se poser la question du pourquoi d’une telle décision. L’usine d’Amiens fonctionne bien mais l’actionnaire a besoin d’améliorer ses marges et donc, contraint et forcé, il délocalise. La zone de libre échange économique nous interdit des mesures protectionnistes générales qui serait de fait préjudiciables en retour pour notre économie, en revanche, rien ne t’interdit, pauvre concitoyen contribuable de faire comprendre à l’actionnaire que sa décision va lui être infiniment préjudiciable.

C’est là où interviennent tes centimes. Pour améliorer de quelques euros sa marge notre actionnaire se permet de licencier des centaines de personnes, et bien rend lui la pareille, licencie sa marque ; n’achète plus aucun produit Whirlpool.

Imaginez si le Chiffre d’affaires d’une grande marque internationale (qui vend, nous le savons tous, exactement les mêmes produits que ses concurrents) venait brutalement à baisser en France de vingt, trente, ou, je me plais à rêver, de cinquante pour cent....Et si en même temps nous expliquions à notre actionnaire licensieur, dans ses enquêtes qualité, sur son service client, auprès de ses revendeurs, que nous concitoyens contribuables consommateurs (le retour de l’allitération) ne lui achèterons plus ses produits pour la simple raison qu’il a fait le choix de garder notre marché mais pas nos emplois, je suis sûr qu’avant de signer le prochain plan social il réfléchirait à deux fois.

Personnellement je n’achèterai plus jamais de pneus Goodyear et je m’apprête à rayer de mes fournisseurs Whirlpool ainsi que les marques qui seront conservées par le groupe Vivarte. La liste est longue, je vous l’accorde, mais le pouvoir de ce simple geste citoyen qui consiste à choisir qui je veux faire travailler, est lui, infini.