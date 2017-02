Un soutien pour François Fillon : Frigide Barjot...

Voilà un soutien dont François Fillon se serait, sans doute, volontiers passé : Frigide Barjot vient de lancer une pétition en faveur du candidat Les Républicains...



"François Fillon défend la famille et la filiation. Et il a pour cela, mieux que quiconque, pu fonder sa réussite politique sur la réussite de sa propre famille. Il était donc légitime qu'il s'entoure de sa femme et de ses enfants dans sa vie parlementaire, encore plus que beaucoup d'autres, pour incarner cette conviction", peut-on lire sur cette pétition.



Des arguments qui ne manqueront pas de laisser perplexes de nombreux électeurs...



Peut-on, ainsi, mélanger vie familiale et vie politique ? Peut-on utiliser l'argent public pour placer ses proches à des postes très bien rémunérés ?



Ce faisant, Frigide Barjot évacue tous les problèmes inhérents à l'affaire Fillon : soupçons d'emplois fictifs, cumuls, rémunérations exorbitantes.



"Fillon, tiens bon !" tel est l'intitulé de la pétition...

L'égérie de la Manif pour tous, en apportant son soutien à François Fillon, et en utilisant un tel argumentaire vient plomber encore plus l'image du candidat.



Frigide Barjot, une figure haute en couleurs de la Manif pour tous, s'était invitée, lors de la primaire, à la soirée de victoire du candidat des Républicains où elle avait fait une entrée remarquée.

Nul doute que ce soutien doit embarrasser François Fillon, englué dans les affaires...



L'exubérance du personnage, son militantisme débridé risquent fort de ternir un peu plus la campagne de François Fillon.



Après les révélations du Canard Enchaîné, le soutien de Frigide Barjot, c'est la "cerise sur le gâteau..."



Il est vrai que François Fillon a défendu lors des primaires les valeurs de la famille, a même affiché une idéologie catholique, il s'est déclaré hostile au mariage pour tous, même s'il ne voulait pas revenir sur la loi...

Selon lui, l’adoption plénière doit être réservée aux couples hétérosexuels.



De fait, d'après les dernières nouvelles, François Fillon s'est surtout révélé comme un défenseur de sa propre famille, n'hésitant pas à accorder des salaires démesurés à ses proches, à leur donner des avantages exorbitants.

On peut l'affirmer, Fillon s'est montré solidaire de sa famille : femme, enfants ont reçu un joli pactole...

C'est ce qu'on peut appeler une famille en or...







