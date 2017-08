Un vieux village de Provence...

Oppède, tel est le nom de ce vieux village de Provence bâti, comme on le faisait, autrefois, sur un éperon rocheux, sur les contreforts du Luberon... Le nom même de ce village évoque ses origines anciennes, puisqu'il est probablement issu du mot latin "oppidum", la place forte.

On aperçoit de loin, sur la hauteur, l'église ancienne rénovée, les ruines d'un château qui date du Moyen Age.



Le dédale des rues qui conduit au sommet du village est pittoresque : de vieilles maisons de pierres, des portes aux décors anciens, des poutres, des échauguettes, des voûtes, des gargouilles s'offrent au regard des visiteurs.



Les toits de tuiles des habitations font voir des teintes variées d'ocre, de rose, de rouille...



La montée vers le village permet de découvrir une multitude d'essences variées : pins, cyprès, cistes, aubépines, genévriers, lauriers tins, acacias... Lors de la promenade, en plein été, l'odeur des pins s'exacerbe et emplit l'air d'une saveur prégnante et enivrante.



Dans le lointain, entre deux cyprès, on peut entrevoir le Mont Ventoux et ses sommets enneigés...



Lors de l'ascension, on ne peut que s'émerveiller devant ces bâtisses de pierres, aux formes variées, aux portes en bois, voûtées... Les rues pavées à l'ancienne se hissent vers le sommet du village, d'où l'on découvre un ruissellement de cèdres et de pins qui dévalent la colline, dans un murmure incessant de cigales.



La vue est vertigineuse, éblouissante, étourdissante : on entre dans un monde nouveau, on est bercé par une vision de bleus et de verts...



L'église, Notre-Dame d’Alidon, a traversé les siècles. On ignore la date exacte de la construction de l’église primitive, probablement, vers le Xème ou XIème siècle.

Elle est désignée par le vocable "beata Maria dolidonis", issu de l' adjectif du latin tardif "dolidus"qui signifie douloureux. Notre Dame Dolidon est la Vierge des douleurs, que l'on implorait quand on souffrait moralement ou physiquement.



Les ruines du Château médiéval dominent sur le piton. L’édifice révèle quelques pans de murs et n'est plus ouvert à la visite, en raison d'éboulements dangereux.



L'histoire de ce village fut tumultueuse : sous l'autorité du Pape, les Oppédois n'en n'apprécièrent pas la lourde fiscalité... Lors du schisme de la papauté, Oppède accueillit l'antipape Benoit XIII, Pedro de Luna, mais ce dernier dut fuir en sautant par une fenêtre du château, pour se réfugier en Espagne. Plus tard, Oppède revint, à nouveau, au Pape de Rome.



En 1501, le pape Alexandre VI concéda la seigneurie d'Oppède à l'avignonnais Accurse Maynier, juge-mage de Provence, pour une redevance annuelle de 230 florins. Les Oppédois s'y opposèrent, et n'acceptèrent leur nouveau seigneur qu'en 1511, après la garantie que leurs droits seraient maintenus.



C'est son fils Jean Meynier qui s'illustra, tristement, dans le massacre des Vaudois du Luberon, en 1545.



Village marqué, autrefois, par des luttes religieuses, des rivalités, Oppède est ,aujourd'hui, un lieu de paix, d'harmonie : les maisons de pierre révèlent tout un art, une élégance, un charme des solides constructions d'autrefois.



Village pittoresque perché sur la hauteur, Oppède attire tous les regards : on voit, de loin, les hautes maisons de pierres sèches, le château aux murs délabrés, l'église qui surplombe l'ensemble.

