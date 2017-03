Une campagne électorale n’est pas un ring

...on a beau se tourner de tous côtés, on ne voit guère de débats d’idées, pour simplifier et en un mot, on ne voit guère d’intelligence.

J’ai écouté un bout de conversation tout à l’heure à France Culture, j’étais en voiture et je venais juste de réussir, par hasard, à faire marcher cette radio ; je ne l’écoute plus depuis plus de trois ans tant elle m’était insupportable, et sur mon trajet de quinze minutes, j’ai compris qu’elle me l’était aujourd’hui tout autant. Là, nous avons comme donnée de base une bonne pensée, et ceux qui ne s’y accordent pas sont montrés comme des malotrus, des rêveurs dangereux, effrayants, que sais-je. Il y a donc une pyramide à plat, j’appelle ça un triangle, avec en haut ceux qui causent et qui laissent glisser leurs mots sur cette pente abrupte, avec une condescendance hallucinante, quand on l’écoute « naïvement ».

Le problème, c’est que ce schéma simpliste se reproduit à l’infini, qui que ce soit parle. La vérité en haut, la mienne, la nôtre pour certains, et les autres qui crapouillent dans l’erreur, erratiques en contrebas. L’idée de l’horizontalité n’a pas encore traversé l’esprit de mes concitoyens ; ni celle de s’ouvrir, de grandir, de s’enrichir des réflexions des autres.

Certes les disputes, au vrai sens du terme, les mises en concurrence même, font partie du jeu mais il y a ce petit quelque chose, que je vais tâcher de définir, qui pollue tout, le moi je, le nous nous, qui s’arrogent le droit de couper court à tout échange.

Ceux qui sont dans la pente, ou tout en bas, essaient de rallier et convaincre, et plus ils sont faibles, en profondeur ou en nombre, plus ils sont intransigeants. Ceci, nous ne l’entendons pas à la radio, à la radio, nous entendons ceux qui y sont sont tout en haut et savent. Mais les « réseaux sociaux » sont là pour faire redescendre et reproduire le schéma imposé.

Il se passe ici ce qui se passe ailleurs, avec moins de censure, mais surtout avec inconscience que les gens fonctionnent en phase avec la « mode ».

Toutes les ficelles des médias audiovisuels insupportables, tous les mépris qui érigent une palissade absolument lisse, dépourvus d’affects ou du moindre sentiment humain, entre le locuteur et l’interlocuteur sont présents à l’appel

Je n’avais vu cette manière de faire que chez les gens d’extrême droite – et c’est un aspect que je pense avoir oublié de noter dans mon article « Pas la peine de voter FN ». Parce que aujourd’hui, il y a pire, ici en tout cas, l’UPR. Celle-ci étant une petite entité homogène,- et non pas comme ailleurs un rassemblement d’individus qui se disputent mais évoluent ensemble-, possédant de ce fait la vérité révélée – dont on sait qu’elle ne peut que raser les pâquerettes, parce que, dès qu’elle s’élève elle perd en conviction- et rabâche et rabâche une petite vérité bien cernée, bien fermée, lisse comme la palissade, et qu’il est impossible d’entamer tant sa logique défie la logique, tant son aveuglement défie l’entendement.

Sur un ring, deux forces s’affrontent et rivalisent, mais c’est un jeu. Une campagne électorale n’est pas un jeu, qui engage notre avenir.

Quand on refuse le pouvoir, on ne l’imite pas ! Des gros partis qui soutiennent et sont soutenus par les oligarques, et des petits partis qui briguent la place, on les dirait des poupées russes, les unes dans les autres, de plus en plus petites mais identiques. Les mêmes spots publicitaires, la même assurance jusqu’au fond de l’échec. Et c’est une désolation sinon une malédiction qui empêche toute lutte réelle contre le pouvoir qui nous mortifie depuis des siècles.

Pour ma part, je suis si peu encline à ces joutes de pouvoir, même pour jouer, - c’est dire si je suis débile-, que je me fais piéger à chaque fois, l’esprit ailleurs sans doute, et pour éviter de me faire écraser par ce bull toutes chenilles dehors, je suis obligée de gicler hors d’atteinte, dans le fossé, au risque de me ramasser.

Mais la réalité est pire encore que cette reproduction : elle est mise au centre des non-débats pour empêcher quiconque d’exister et de s’exprimer intelligemment ; il n’y a qu’un os pour tous ces chiens affamés.

Je viens d’apprendre, et je vous mettrai le lien en bas de page, que Benoît Hamon est mis en examen pour injure publique ( Macron, lui ne l’étant pas pour détournement de fonds, ni Fillon - en ce qui le concerne on fait durer le plaisir du feuilleton-), qui d’autres ? Et puisqu’à l’hameçon il n’y a que ce pauvre appât, tous les poissons s’y battent.

Alors, puisqu’il n’est plus question d’avenir, de politique, mais juste de personnes, j’ai fait quelques études de personnalités dont je vous donne comme par jeu des bribes, parce que je ne me suis pas donné la peine d’approfondir, comme je l’avais fait en 2012.

On apprend que Macron n’est guère sûr de lui et veut se faire aimer. C’est un grand enfant, un adolescent qui gonfle son ego et a tendance à verser dans l’orgueil et la vanité. Il a l’esprit d’initiative, l’intelligence, l’ambition… j’enfonce des portes ouvertes n’est-ce pas, cela se voit du premier coup d’œil ! C’est un susceptible qui respecte les valeurs de son camp en en respectant la hiérarchie. Un petit côté superficiel semble entacher son ambition qu’il ne semble pas porter pour de vrai ; en jeu, sur le ring, il tiendrait la route.

On apprend que François Asselineau, qu’on nous présente sur ce site comme étant le futur Président de notre République, alors que l’on ne connaît guère ailleurs, a un ego démesuré ( il se prend pour De Gaulle, et ses adeptes pour La France Libre, ce qui prouve qu’il a l’art de convaincre) ; tout comme Macron, il a quelques problèmes avec l’Image féminine, mais ce n’est pas là une rareté chez les hommes politiques, quoique politique, il ne l’est pas forcément ; avec toutes ses planètes en vierge et un Uranus peu valorisé, il serait plutôt un bon administrateur, travailleur, honnête et intègre. Il est tellement discipliné qu’il manque un peu de fantaisie, mais pour un homme politique, on s’en fout un peu ; à l’instar de Macron, le fric n’est pas rien… Il ne manque pas de force morale et physique, et d’ascendant sur autrui. Mais ce caractère puissant cache une sensibilité toute enfantine, avec sa lune en taureau ; moi qui ai la même, je lui conseillerais de la laisser s’exprimer plus, cela le rendrait peut-être plus sympathique. Il a le sens du commandement, et fait avec succès toute tâche quand il se sent sécurisé. Ces deux aspects expliquant eut-être son malaise face aux requins médiatiques. Il recherche la réalisation d’une vocation… et, la réussite peut être imprévue.

Cependant, sur le ring, il en semble guère favori.

On apprend que Jean-Luc Mélenchon, avec son Soleil conjoint Pluton en maison XI en Lion, a toutes les capacités et forces d’un homme politique ; Uranus conjoint Lune noire en maison X, fait de lui un éclaireur, tandis que Mercure conjoint Venus en maison douze en Vierge lui donne l’art du verbe. Lui aussi a une Image féminine perturbée ( je vous le dis, on le retrouve chez tous !) ; il est impulsif et claustrophobe, et ce qui pourrait augurer un manque de sensibilité est contredit pas une Lune en Poissons, sensibilité toute faite de compassion et de commisération. Il est habile et créatif, original et passionné. Ambitieux, honnête, il peut verser dans l’agressivité. Cultivé, studieux, intuitif et fin critique, c’est un philosophe intelligent, un pionnier qui souffre de n’être pas reconnu comme tel. Mais c’est aussi un opportuniste qui ne s’encombre guère de scrupules tout en restant secret et inaccessible, qui étouffe dans les groupes. Grande force morale et physique lui aussi, il a une personnalité conflictuelle par son intransigeance ; Le compromis ne semble pas faire partie de sa panoplie, c’est sans doute pour cela qu’il dit que la démocratie n’est pas consensus mais disputes. Il possède le goût de l'indépendance et parfois de la solitude, ce qui caractérise souvent une destinée originale, avec une réussite désintéressée. Sur le ring, s’il ne gagne pas, il ne se fera pas massacrer.

On apprend que Marine Le Pen, comme à peu près tous les autres, a des problèmes de relation avec les autres, et l’Image de la femme perturbée. Elle est Lion comme Mélenchon ( mais aussi Hollande, Valls, Aubry, Obama !!!), mais contrairement à lui, elle a sa Lune en Capricorne, ce qui la dispense de compassion et commisération, et en politique c’est un plus : trop de sensibilité nuit. Gardienne de la tradition, conservatrice, elle aussi est une inquiète en quête de sécurité. ( Je ne veux pas faire des raccourcis à l’emporte pièce, néanmoins ce sont des qualités que l’on retrouve souvent chez les gens de droite.)

Je ne vais pas m’attarder sur la personnalité de Marine le Pen, mais juste insister sur le fait que les astres la favorisent ; et, comme ils ne défavorisent pas Mélenchon, je penche sur un duel final, sur le ring, entre eux deux !! Sachant l’hypocrisie en place et la France à droite, je me dispenserai de faire des paris.

On apprend que François Fillon ( je vais faire très vite, m’étant attardée un peu plus sur ceux dont on parle le plus ici), mais je note tout de même qu’à l’instar des autres, il a des problèmes de relations avec les autres et que l’Image de la Femme est perturbée. ( Notez que c’est quand même parlant). Il manque de confiance en lui aussi, tiens comme c’est bizarre. Il aime sécuriser son univers, comme un ci-dessus nommé, mais surtout : ce petit monde douillet qu’il s’efforce de bâtir, il sait en faire profiter son entourage proche : d'ailleurs, il pourrait tout sacrifier pour sa famille ! Énergique, sportif, il est un peu crédule, et c’est un émotif ( je n’ai pas envie d’étudier Bayrou, mais je suis sûre qu’il partage cette émotivité avec lui) ; bon, ce Poisson très catholique ( les Poissons sont le signe du catholicisme), a pour cette année des risques de procès et de divorce qui ne le dispensent pas d’une chance de réussite.

Sur le ring, je ne suis pas sûre que le prêche gagne mais j’ai peur de n’être pas là très objective.

Je vous ai prévenus, c’est assez superficiel, mais quand on est coutumier des symboles, tout ceci n’est pas exempt d’éclaircissements.

Désolés pour les Hamonites, mais il m’intéresse si peu que je n’ai pas eu le courage de faire son thème ; j’ai lu qu’il était cancer et ça me suffit !

J’aime bien regarder, derrière l’apparence, la profondeur, le caché qui dévoile tant ; mais la plupart des gens se contentent de l’apparence, aussi les plus superficiels ont-ils leurs chances ! Néanmoins, vue la tension qui existe dans le monde actuellement, et même si on ne la conscientise pas on la ressent, je fais confiance au « dégagisme » cher à Mélenchon mais crains le repli crédule, cher aux lépénistes.

Quant au ring, il se transforme en cour de récréation chez les supporters, c’est drôle parfois mais parfois non ; comme je n’ai pas encore complètement élucidé la haine toujours hors sujet, à l’égard de Mélenchon je la laisserai en suspens dans les cris des supporters de ses adversaires.

Voici le lien promis ; c’est un hasard, je lis régulièrement Sannat mais cela fait plusieurs fois que je tombe sur lui dans un timing parfait avec ce que je concocte !

https://www.insolentiae.com/benoit-hamon-mis-en-examen-silence-radio-ledito-de-charles-sannat/