Une compilation qui donne à réfléchir

Sous le titre "Un double combat-social et laÏque", J.F. Chalot publie une compilation de ses articles autour de l’action associative qu'il mène avec d'autres autour de Melun où se développe un réseau de solidarité prometteur. Ces militants ambitionnent d’implanter durablement les associations d’éducation populaire au cœur des quartiers. Les laïques doivent expliquer aux jeunes le sens de la laïcité, qui conditionne le « vivre ensemble », en même temps qu’avoir une action sociale d’accompagnement des personnes en difficulté et notamment de lutte contre les expulsions locatives. Ce double combat peut contribuer à affaiblir l'influence néfaste des intégristes et des xénophobes.

Ce livre se veut à la fois une contribution au débat et une incitation à l’action.

Jean-François Chalot écrit beaucoup... Un peu trop même, ce qui lui vaut parfois des désagréments ! Essentiellement sur Agoravox où il se fait régulièrement accrocher, vilipender voire insulter par des contradicteurs systématiques qui n’hésitent pas à déformer ses propos.

Cela dit, il n’écrit pas pour se faire plaisir mais pour informer et souvent dénoncer les injustices qui le révoltent. Il relaie ceux qu’on n’entend pas, il se fait le porte-parole des sans voix, ne craignant pas de relayer – sans trop y croire ? – telle ou telle pétition.

Vieux briscard du militantisme, il ne se démonte pas devant les plus insanes contestations et poursuit obstinément les buts qu’il s’est fixés. Tout trotskiste qu’il soit resté, il ne rêve plus au « grand Soir » d’une révolution sociale « qui n’est pas venue », comme il l’avoue lui-même dans le dernier chapitre de cette compilation …

Militant hyperactif depuis sa plus tendre jeunesse , il n’a jamais vraiment théorisé ses choix : il a toujours été pragmatique, sachant adapter sa conduite aux circonstances sans renier ses valeurs fondamentales, dans le dévouement à la cause des plus mal lotis de notre société capitaliste : aujourd’hui travailleurs pauvres, mal logés, SDF, immigrés, minorités rejetées...

Son militantisme actuel ne s’exprime pas en discours mais en actions concrètes, sur le terrain. Ne voulant pas laisser l’exclusivité de l’assistance sociale aux religieux chez lesquels le prosélytisme n’est jamais complètement absent, il tient au respect par tous de la laïcité dans laquelle il voit la condition même d’une vie sociale aussi harmonieuse que possible. Ce n’est pas par hasard qu’il agit dans le cadre d’une association familiale laïque. Ce parti-pris permet de faire cohabiter des populations les plus diverses et de les faire agir ensemble pour leurs droits.

Ce faisant, sa démarche n’est pas antireligieuse, même si, personnellement, il n’est adepte d’aucune religion. Il ne s’agit pas pour lui de stigmatiser et d’ostraciser telle ou telle association confessionnelle. Il n’a que faire des étiquettes ! C’est ainsi qu’on a pu le voir aux côtés de l’évêque Gaillot devant le tribunal qui l’a acquitté du délit de diffamation ; qu’il agit main dans la main avec le Secours Catholique aussi bien qu’avec le Secours Populaire, avec des Associations familiales protestantes aussi bien que la Croix rouge, le DAL le Sentier, la ligue des Droits de l’Homme... Apparemment – et bien que certains voient en lui un imam caché !– il ne semble pas qu’il collabore à des associations caritatives musulmanes ; mais peut-être sont-elles absentes de l’agglomération de Melun...

Et tout cela parce qu’il obtient des résultats et que s’il ne le faisait pas, il s’ennuierait !

Jean Mourot

Le livre peut être obtenu auprès de l'auteur ou sur le site de thebookedition.com (Prix public : 7,80 €)