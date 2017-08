Une députée suit la recommandation de Solidarité & Progrès

@sls0

« Il n’y a pas que solidarité & progrès qui ont sorti le sujet. »

Tout à fait : on a vu avec quelle vigueur les candidats autres que Jacques Cheminade ont défendu ce principe de financement de l’économie réelle pendant la présidentielle et plus largement depuis 2008 :)

« J’ai dans l’idée qu’une pétition de solidarité & progrès sur le sujet sera un très bon repoussoir pour repousser cette idée »

Preuve en est cette députée, effectivement.