Une élection savamment calculée

Sergio :

J’ai voté pour mes convictions au 1er tour, donc pour FA (après avoir hésité à voter JLM mais trop flou avec ses plans A et B) : au 2e, j’ai fait barrage à Macron, comme je me l’étais toujours dit et si ça avait été JLM en face, j’aurais voté Mélenchon !

Pour moi ça a toujours été TOUT SAUF MACRON !

Aux législatives, ce serait le FN qui aurait le plus de chance d’avoir des députés élus parce que Mélenchon avec ses éternelles bisbilles avec les communistes, ras le bol !

Que peut espérer l’UPR en terme de députés élus ? un ou deux pas plus et on fera quoi avec si peu ?

Guaino contre NKM à Paris, faut saluer quand même !!!

J’en peux déjà plus de voir Macron partout, j’en peux plus de voir sa gueule !

j’envie les Suisses et si j’en avais la possibilité, je laisserai mon pays avec les nazes qui votent plus pour le physique que pour la politique qui va être appliquée !

On va morfler et on ne peut quasiment rien faire !

Pour que l’on puisse contrer Macron, faudrait une union entre les souverainistes !

Asselineau ne veut pas d’union avec d’autres, il croit quoi qu’en deux mois, les français vont avoir pigé quelque chose au film ?

Et vous les agoravoxiens que je suis depuis des années, en silence, les doctorix, les fifi, vous n’en démordez pas, faut être des puristes mais le peuple a peur pour son blé, la sortie de l’euro leur fout les chocottes, ils ne pensent qu’à leurs gueules, les familles sont disloquées, aucune aide entre les uns et les autres en cas de pépins, c’est le règne du chacun pour soi, partout !!!! on n’ira nulle part hélas !!!!