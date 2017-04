Une France sans honneur ??

Tout ce qui apparait aujourd’hui au « grand jour », la vénalité, les mensonges,tromperies, manipulations .... les vrais maîtres de la société ... est d’abord le signe évident de l’effondrement du système prédateur en place depuis tellement de temps. Les hommes s’éveillent et plus rien ne pourra l’arrêter.

Evidemment, le système, notamment les médias corrompus s’opposent,dénigrent ... se défendent pour éviter ou retarder l’inéluctable. Ainsi la quasi totalité de la presse qui devient hystérique aux USA vis à vis de Trump. De même chez nous.

Mais nous sommes à une époque charnière, peut être la plus importante de toute l’historie de l’humanité et tout ce qui était caché est en voie d’être révélé -on se doute tous qu’il y a beaucoup à découvrir, y compris le plus immonde ou très surprenant- où nous allons avoir des décisions à prendre : continuer de vivre à genoux ou nous éveiller et dire : « Non ! ».

Ainsi de notre future élection où nous dit-on, plus de la moitié des électeurs n’ont pas encore décidé de ce qu’ils vont faire. Tout peut arriver. Le meilleur est le plus probable.

