Une guerre de civilisations : encore deux attentats contre des églises coptes en Egypte

@oncle archibald

Le problème c’est qu’on fait le lien entre état islamique et Islam et qu’on veut nous faire croire à un choc des civilisations ou ché pas quoi, alors que c’est de la pub pour la guerre au Moyen Orient et pour les partis d’extrême droite d’europe, ceux qui ont des intérêts à ça et qui marchent main dans la main sont de religions différentes et ont seulement comme point communs d’aimer le fric et le pouvoir plus que tout.