Une journée de l’Europe au goût amer…

Le 9 mai 1950, Robert Schuman présentait sa proposition relative à une organisation de l'Europe pour un maintien de relations pacifiques et considérée comme l'acte de naissance de l'Union européenne. Le 9 mai est devenu ainsi un symbole européen (journée de l'Europe) qui, aux côtés du drapeau, de l’hymne et de l’euro, identifie l'Union européenne en tant qu'entité politique. Cet anniversaire est une nouvelle occasion de vanter les mérites de l’Europe telle qu’on la connaît depuis le traité de Rome de 1957 mais ce plaidoyer notamment de François Hollande et d'Emmanuel Macron, décrit en fait une réalité radicalement différente de celle que les citoyens vivent chaque jour... Le 9 mai 1950, Robert Schuman, alors ministre des affaires étrangères français, annonçait la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), organisation internationale fondée sur le traité de Paris de 1951 et qui est entrée en vigueur le 23 juillet 1952 pour une durée de 50 ans. Elle n'existe plus depuis le 22 juillet 2002. Elle rassemblait six nations, unifiant l'Europe de l'Ouest durant la Guerre froide et créant les bases d'une démocratie européenne.

L'objectif était de soutenir massivement les industries européennes du charbon et de l'acier pour leur permettre de se moderniser, d'optimiser leur production et de réduire leurs coûts, tout en prenant en charge l'amélioration des conditions de vie des salariés et leur reclassement en cas de licenciement.

Cette proposition était aussi un moyen d'empêcher une nouvelle guerre entre la France et l'Allemagne. Robert Schuman déclarait que son but est de rendre la guerre « non seulement impensable mais aussi matériellement impossible ».

L'argument principal utilisé était celui de la paix. Mais la paix de la 2ème moitié du 20ème siècle tient surtout à la menace de l’arme atomique, la fin de la guerre froide et un refus viscéral des instincts guerriers dans tous les pays du continent. Il serait d’ailleurs curieux que quelqu’un parvienne à démontrer qu’en absence de l’UE, les pays européens seraient entrés en guerre. On peut rappeler aussi que d’autres pays hors UE (Suisse ou Norvège en Europe, mais aussi le Japon ou l’Australie) ne sont pas particulièrement belliqueux.

Deuxième argument traditionnellement évoqué par les partisans de l’UE : un autre modèle européen serait possible, François Hollande ou Emmanuel Macron affirmant par exemple qu’une Europe, autre « qu’un marché à l’austérité aveugle » serait possible.

C’est toujours en fait le même leitmotiv depuis 1957, date du traité de Rome : l’Europe de demain sera plus sociale, plus protectrice, harmonisée fiscalement si les pays européens le veulent et le décident. Mais il faut se souvenir que rien n’a changé, quelle que soit la coloration politique des différents pays européens, même lorsque les partis sociaux-démocrates étaient majoritaires en Europe, dans les années 90...

Un euro fort au service quasi exclusif de l’Allemagne

Depuis plusieurs années, l'euro est surévalué par rapport aux grandes monnaies (dollar, livre, yuan, yen, etc.) et cela d'une façon durable.

Les gouvernements ne disposent plus de la politique monétaire en tant qu'arme pour intervenir sur le marché des changes. En effet, celle-ci est du ressort de la Banque Centrale Européenne (BCE) dont la mission, spécifiée par le Traité de Maastricht, consiste à contrôler l'inflation potentielle. Et il n'y a aucune raison que cela change prochainement, puisque les changements institutionnels dans l'Union Européenne provoquent toujours des oppositions, d'autant plus obstructrices que l'UE comprend désormais 28 pays membres.

Pire, on a recruté des banquiers comme pompiers de l’Europe avec le soutien des dirigeants européens, Angela Merkel en tête. Ainsi, Mario Draghi, promu président de la BCE est un ancien de la sulfureuse banque Goldman Sachs qui a aidé la Grèce à dissimuler des milliards d'euros d'emprunts d'Etat pendant des années.

Et il faut un sacré culot pour parler de solidarité au vu des horreurs produites par les plans européens notamment en Grèce. Enfin, les pays hors zone euro vont mieux que ceux qui y sont, avec la protection qu’apporte le contrôle de la banque centrale et une inflation à peine supérieure. La spirale de l’endettement La France est très endettée (2207 milliards € fin 2016) et s’endette de 2 665 € de plus chaque seconde. Elle emprunte actuellement à un taux assez bas, entre 0 et 1% et il serait donc possible de renégocier l’ensemble de la dette, ou du moins une grande partie, au taux actuel et ainsi diminuer la charge globale de plusieurs dizaines de milliards d’euros. Pourquoi ne le fait-on pas ? Une seule explication : faire plaisir aux banquiers qui n’aiment pas recalculer des prêts à des conditions moins avantageuses pour les établissements bancaires ! Une autre solution consisterait à emprunter directement à la BCE ou à la banque de France à taux zéro comme cela se faisait avant 1973 (système supprimé par Georges Pompidou, ancien de la banque Rothschild…) mais Bruxelles et les pays européens n’en veulent pas, là aussi pour faire plaisir aux banques qui prêtent aux états avec intérêt et qui engendrent ainsi des super profits sans faire grand-chose. C'est semble-t-il plus facile de faire des plan d’économies de plusieurs dizaines de milliards d’euros et de tailler dans les dépenses publiques, de geler le point d’indice des fonctionnaires, baisser les pensions de retraite, multiplier les déremboursements d’assurance maladie, etc…et d’appliquer le bon vieux principe « mieux vaut prendre aux pauvres, ils sont plus nombreux que les riches »…

Des paradis fiscaux au sein même de l’Europe et de la France

Situés le plus souvent près des grands pôles d’activité, les paradis fiscaux canalisent les flux financiers des grandes fortunes, des multinationales et de l’économie illicite : argent du crime, de la corruption et de la fraude fiscale (Campione, Chypre, Gibraltar, Guernesey, Ile de Man, Irlande, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Malte, Sercq).

La France ne s’honore pas non plus à « fermer les yeux » sur certains mouvements de capitaux notamment dans deux micros états, dénoncés par l’ONU, l’Andorre et Monaco qui ont la particularité de se trouver pratiquement sur le territoire français et de compter pour l’un deux, à sa tête, un co-prince en la personne du Président de la République Française…