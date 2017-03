Une manifestation en faveur de François Fillon ?

Annoncé par Jérôme Chartier mercredi, le rassemblement des soutiens à François Fillon, ce dimanche, apparaît comme une initiative dangereuse.

C'est encore une très mauvaise idée : ce n'est sûrement pas cette manifestation qui va changer le cours des événements, et c'est même une façon de mettre en évidence le désarroi d'un candidat qui n'a plus de solutions et qui cherche une légitimité qu'il semble avoir perdu.

Ainsi, le clan Fillon paraît complètement déconnecté de la réalité : c'est un candidat aux abois qui ne sait plus comment redresser la situation en sa faveur...

Le mouvement Sens commun semble vouloir s'impliquer dans l'organisation de cette manifestation : encore un soutien qui risque de poser problème à François Fillon.

Emanation de la Manif pour tous, ce mouvement ultra conservateur est-il de nature à restaurer l'image du candidat Fillon ?

C'est une certitude : les opposants au mariage pour tous mobilisent tous azimuts pour le rassemblement du Trocadéro, ce dimanche.

De son côté, François Hollande a mis en évidence l'irresponsabilité de cette initiative :"Il ne peut pas y avoir de manifestation dans notre pays, dans notre République, qui puisse mettre en cause les institutions, la justice ou le travail de la police dans le cadre des enquêtes. Je déplore profondément qu'il puisse y avoir cette mise en cause et cette interpellation par la rue de ce que sont nos règles de droit", a-t-il déclaré...

François Fillon a fait huer la presse, lors de ses meetings, le voilà qui conteste la justice....

François Fillon qui a mis en cause les institutions, la justice, est-il à même de devenir président de la République ?

François Fillon qui s'est renié dans ses déclarations, qui a menti peut-il accéder aux plus hautes fonctions de l'état ?

François Fillon qui refuse de voir ce qui lui est reproché, qui est dans le déni, peut-il devenir chef de l'état ?

On imagine aussi qu'une telle manifestation pourrait dégénérer.

On imagine que des opposants à François Fillon pourraient intervenir et perturber ce rassemblement, une façon d'inciter à la guerre civile...

Au sein même du parti Les Républicains, c'est déjà la guerre civile : une fronde s'organise contre François Fillon, Alain Juppé est en embuscade et serait prêt à prendre sa place...

Décidément, cette campagne électorale est hors normes : les primaires organisées par les deux principaux partis montrent encore une fois leurs limites...

