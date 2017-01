Une Pénélope si discrète qu’elle est passée inaperçue...

Elle s'appelle Pénélope, et bien sûr, elle est une fidèle collaboratrice de son époux François Fillon...



Fidèle et discrète comme la célèbre Pénélope dans l'Odyssée d' Homère... si discrète qu'elle est passée inaperçue, alors qu'elle était rémunérée en tant qu'attachée parlementaire.



Elle aurait perçu, à ce poste, un demi-million d'euros, en huit ans... Le Canard enchaîné du mercredi 25 janvier évoque, à ce sujet, un emploi fictif...



Et ce n'est pas la première fois que tels soupçons pèsent sur l'épouse d'un député.

En 2013, c'était la femme de Bruno Le Maire, ancien ministre, qui avait bénéficié d'un emploi fictif...

Le député UMP Bruno Le Maire et son suppléant, Guy Lefrand avaient rémunéré Pauline Le Maire pour un emploi d'attachée parlementaire, sans que la réalité de cet emploi ait été prouvée.

Décidément, il semble que cette pratique soit de plus en plus courante...



Le salaire qu'aurait perçu Mme Fillon était tout de même très confortable : de 6 900 à 7 900 euros mensuels.



De nombreux français qui exercent des métiers difficiles et réels sont bien loin de gagner de telles sommes.



De nombreux français peuvent, à juste titre, s'indigner que leurs impôts soient détournés, pour assurer le confort et le salaire de gens privilégiés qui se contentent de vivre aux crochets de la société...



On se souvient de cette déclaration de François Fillon, alors qu'il était premier ministre, en 2007 :

"Je suis à la tête d'un Etat qui est en situation de faillite sur le plan financier, je suis à la tête d'un Etat qui est depuis 15 ans en déficit chronique, je suis à la tête d'un Etat qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. (...) ça ne peut pas durer"...



Il n'a pourtant pas hésité à rémunérer son épouse sur les deniers publics... François Fillon qui s'est fait le chantre de l'honnêteté, de la sincérité... François Fillon, le chevalier blanc, se serait laissé aller à cet abus de pouvoir.



Le voilà pris en défaut et mis en cause dans une affaire d'emploi fictif...



Décidément, la classe politique ne brille guère par son honnêteté : alors que le premier tour des primaires socialistes vient de s'achever dans la plus grande confusion, avec des erreurs flagrantes dans le comptage des voix, les électeurs s'interrogent à juste titre...



François Fillon veut, quant à lui, imposer aux français une véritable purge qui pénalise les gens modestes.

Comment peut-on demander des sacrifices aux français, alors qu'on se gave de privilèges exorbitants ?





