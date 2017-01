Une primaire pour désigner le liquidateur judiciaire du PS ?

Qu'il faisait froid, ce dimanche 22 janvier 2017, dans cette petite bourgade de la Beauce où je me suis aventuré pour faire quelques courses. La salle des fêtes étant ouverte, je m'y suis aventuré, pour y découvrir une scène insolite : trois personnes gardaient une urne et un double du classeur des électeurs du coin. Vous l'avez compris, il s'agissait de la primaire du parti socialiste, pour lequel je ne vote plus depuis belle lurette (sauf au deuxième tour de la présidentielle 2012 pour sortir Sarkozy).

Comme quelques personnes du patelin, je me suis pris au jeu. J'ai même payé un euro pour glisser un bulletin "Montebourg" dans l'urne, le seul candidat intéressant de mon point de vue (révélation des emplois fictifs de la ville de Paris, lutte contre les paradis fiscaux, partisan du "non" au traité de Lisbonne...). Pour le reste...

Un bout de conversation avec les autres citoyens présents fut révélateur de l'inutilité et surtout de la fin programmée du parti dit "socialiste". Un habitant de mon village votera pour Mélenchon, une dame cachait à peine ses penchants marinistes, un retraité préfère "la jeunesse et le dynamisme de Macron...". Mais aucun, comme moi, ne votera pour l'élu de ce scrutin qui n'a pas dû dépasser la barre du million et demi de participants.

Car le PS a fait son temps. Après avoir trahi les idéaux de Jaurès et de Blum, son ralliement au libéralisme économique intégral, sa complicité dans l'abandon de la souveraineté républicaine et ses combats fumeux (le racisme, le féminisme et maintenant l'écologie) pour faire oublier le reste ainsi que ses promesses non tenues, il est compliqué de recruter des militants et des idéalistes quand on n'a plus rien à dire, sinon ses meubles à sauver.

Avec un potentiel électoral de 5 à 8%, coincé entre Macron et Mélenchon, le vainqueur de ce scrutin aura la lourde charge d'organiser les funérailles du parti. La stèle sera-t-elle déposée au cimetière de Pantin, près du gymnase où Jaurès fut assassiné ou plus logiquement à celui de Neuilly, où résident désormais les oligarques "socialistes" ?

La photo d'illustration issue de Yahoo actualités, nous montre une permanence socialiste "vandalisée" à Montpellier. Loin de la foudre du peuple devant s'abattre sur les puissants (Karl Marx), un simple tag rappelant la triste vérité, accompagné de quelques caillasses. On remarquera l'air amusé de Blum, indemne, en haut à droite de la photo, qui serait bien surpris de retrouver sa photo sur la vitrine de gens qui ont abandonné son héritage depuis longtemps. Certes, cette action d'un jeune énervé n'apportera rien au débat, mais elle est révélatrice d'une époque tendue et des violences à venir avec la présidence ultra-conservatrice de Fillon motivé pour liquider ce qui reste de la république. Au passage, une primaire rassemblant la droite libérale et les libéraux de gauche aurait été plus plus logique et cohérente, en fin de compte, que cette illusion de démocratie qu'est la "primaire".

En politique comme ailleurs, on récolte ce que l'on mérite. Des louanges pour un Hugo Chavez et son patriotisme socialiste, du respect pour un Léon Blum et ses avancées sociales, de l'encre et des pierres pour les autres... A chacun la logique de ses actes.