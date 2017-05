Une réforme de la politique pénitentiaire

Au cours du débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron le 3 mai dernier, j'ai entendu la première évoquer une mesure que j'ai suggérée dans mon essai Un projet social-libéral pour la France : les étrangers condamnés en France à une peine de prison effectueraient cette peine dans leur pays. Cette mesure fait partie d'un projet plus complet de réforme du système pénitentiaire, réforme indispensable pour rétablir des conditions de détention dans les prisons française conformes au droit international et aux principes humanitaires.

Le constat sur l’état des prisons est unanime : dans certaines d’entre elles, les conditions de vie sont très mauvaises, la surpopulation est élevée, l’hygiène est déplorable, il y a de la violence, la drogue circule, … La situation réelle n’a rien à voir avec l’image assez répandue d’une prison quatre étoiles et est indigne d’une démocratie moderne. L’État en est évidemment responsable, et je propose quelques réflexions pour améliorer la vie pénitentiaire, favoriser la réinsertion sociale des détenus et assurer la sécurité de tous.

État des lieux

La figure 1 ci-dessous montre l’évolution du nombre de places et du nombre de détenus dans les prisons françaises[1].

Le nombre de détenus augmente dans les prisons (sauf entre 1995 et 2001) et le nombre de places suit avec retard. Cette augmentation caractérise une évolution sociale inquiétante (presque 50% d’augmentation du nombre de détenus depuis 1990) qui demanderait une analyse d’autant plus approfondie que les statistiques sur la délinquance ne sont pas toujours caractéristiques de la délinquance réelle, mais plutôt de la délinquance observée ou ressentie.

La densité carcérale est le rapport entre le nombre de détenus et le nombre de places (figure 2 ci-dessous). Calculée sur la totalité des détenus et des places, elle a baissé de 1990 jusqu’en 2002. Elle atteint un maximum en 2004 et depuis varie de façon irrégulière, quasiment toujours au-dessus de 110% : la surpopulation est devenue permanente. Elle atteint un niveau insupportable dans certains établissements pénitentiaires. Pour le contrôleur général des lieux de privation de liberté Adeline Hazan, « il y a 11 000 détenus de trop, auxquels il faut ajouter 1 600 personnes dormant sur des matelas à même le sol. […] La prison de Nîmes [qui accueille 406 détenus pour une capacité de 192 places] est emblématique, mais l’on retrouve la même situation dans de nombreuses maisons d’arrêt. Dans la région parisienne par exemple, celles de Fresnes ou de Fleury enregistrent des taux d’occupation de 200 % »[2], alors que la loi pénitentiaire de 2009 prévoit que « l'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits »[3].

Les mesures en cours

Pour faire face à cette situation, les gouvernements ont prévu l’augmentation du nombre de places dans les établissements pénitentiaires et la dispense d’exécution de peine (placements extérieurs, sous surveillance électronique, libération conditionnelle).

La construction de nouvelles centrales est en cours : l’objectif en 2010 était de 70 000 places en 2018, et en 2011, de vingt-cinq nouveaux établissements. Il y a aussi des fermetures, mais de petites structures anciennes. Il y avait 56 500 places en 2011, et 60 000 en 2015 : 3 500 nouvelles places en quatre ans, soit, à ce rythme, 63 500 places en 2019. L’objectif de 2018 sera difficilement tenu !

Ce sont des opérations onéreuses : au coût de la construction s’ajoutent les frais des personnels supplémentaires, même si l’informatisation permet de réduire le nombre de surveillants. Mails l’envers du décor est une déshumanisation du milieu carcéral. Dans les centrales modernes, les détenus ne voient parfois plus guère que d’autres détenus et le personnel soignant, le rôle des personnels se limitant de plus en plus à la surveillance sur des écrans d’ordinateurs et à la fermeture et ouverture des portes à distance.

La seconde solution consiste à laisser en liberté, et sous certaines conditions, des gens condamnés à la prison[4]. Dans certains cas comme celui des personnes condamnées dites libres (pour une peine de prison inférieure à deux ans ou un an si le condamné n’est pas récidiviste, le condamné n’est pas incarcéré avant son placement sous surveillance électronique), c’est une dévalorisation évidente du jugement. C’est aussi une dévalorisation de la police, et la manifestation d’une indifférence envers les victimes : un policier retrouve un délinquant qu’il a interpellé peu de temps auparavant, et une victime se sent menacée par un voisin qui l’a agressée. On peut améliorer cette mesure de dispense, en imposant par exemple un éloignement forcé du lieu où le crime a été commis, mais cela impose un travail de surveillance supplémentaire important.

L’Union Européenne intervient dans la justice française (on l’a vu avec la réforme de la garde à vue qui impose la présence d’un avocat), mais aussi dans le système pénitentiaire. Il existe des règles européennes qui visent à harmoniser les politiques pénitentiaires des États membres (sans être contraignantes)[5]. La loi de 2009 prévoit la mise en conformité de l’administration pénitentiaire à ces règles de bon sens, mais la réglementation française a parfois exagéré le caractère humaniste au point de le transformer en laxisme (par exemple, la réglementation concernant les fouilles corporelles laisse entrer dans les prisons des objets interdits et même dangereux ainsi que des stupéfiants).

Une proposition

La population carcérale est constituée de Français (70%) et d’étrangers (30%). Le tableau ci-dessus donne le nombre d’étrangers incarcérés en 2007 suivant l’infraction principale qu’ils ont commise. Le nombre total des infractions graves : crimes (792), violences volontaires contre les personnes (2183), viols (292), vols avec violence et aggravés (2188) atteint 6 803, ce qui n’est pas négligeable. Ces chiffres datent de 2007 : je n’ai pas trouvé de statistiques plus récentes, et le nombre de détenus étrangers en 2017 est vraisemblablement inférieur à celui de 2007, compte de l’évolution à la baisse constatée les années précédentes.

Il est inacceptable qu’un étranger commette des actes de violence graves dans le pays qui l’accueille. Les peines de prison prononcées par les tribunaux français devraient donc être exécutées dans les pays de la nationalité du condamné avec interdiction du retour pour les crimes ou le trafic de stupéfiant[7]. Inversement, les Français incarcérés à l’étranger exécuteraient leur peine en France.

Voilà une mesure bien provocatrice. La rupture du lien familial, argument régulièrement avancé pour éviter l’expulsion, n’est pas une raison suffisante pour l’empêcher. La détention est déjà une rupture de ce lien, et la famille du détenu peut le suivre dans son pays d’origine. La rupture existe aussi lorsqu’un étranger est détenu en France et que sa famille n’y habite pas. Cette mesure paraît sévère du fait de l’empathie et de la compassion devenues en France des directives morales[8].

Il y a environ 2200 Français incarcérés à l’étranger[9]. Certains reviendraient purger leur peine en France, et on peut estimer à plus de 2 000 ou 3 000 le nombre de places que la détention dans le pays de la nationalité libérerait dans les prisons françaises.

Autres propositions

Au-delà du manque de place dans les établissements pénitentiaires, les conditions de vie sont parfois rendues indignes par le manque d’entretien et de nettoyage des locaux, dont les détenus sont parfois responsables.

Proposition 1

Cette proposition a pour objectif de responsabiliser les détenus, d’éviter les dégradations, et de pénaliser l’État responsable de la sécurité :

- Chaque détenu est titulaire d’un compte financier ouvert le jour de son incarcération.

- Les travaux d’entretien et de réparations doivent être exécutés autant que possible par des détenus, dans le cadre du travail pénitentiaire et donc rémunérés comme ils le sont déjà.

- L’État doit être condamné à indemniser les détenus lorsque leurs droits, et en particulier le droit à des conditions de vie décentes, ne sont pas respectés sauf de leur propre chef.

- Le compte financier individuel est crédité par le travail pénitentiaire, les indemnités perçues. La charge des travaux d’entretien et de réparation dont la population carcérale est considérée comme responsable est répartie entre tous les détenus.

- Le solde du compte financier est remis au détenu, s’il est positif, à sa sortie de prison.

Proposition 2

L’article 122-1 du code pénal dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».

Le juge décide de la poursuite du procès ou de l’hospitalisation en service psychiatrique de sûreté (UMD ‑ Unité pour malades difficiles) suivant le résultat de l’expertise psychiatrique de la personne. Cette expertise n’a pas toujours lieu, en particulier dans le cas des comparutions immédiates, et l’avis de l’expert n’est pas toujours suivi par le juge[10]. La conséquence est l’incarcération de détenus très dangereux pour les autres et les surveillants[11]. Actuellement, c’est à sa libération qu’un criminel, considéré comme particulièrement dangereux, peut être retenu dans un centre de sûreté, avec une prise en charge médicale, sociale et psychologique.

Je propose que cette hospitalisation soit possible en cours de détention, à la demande du directeur de la prison et sur avis médical, même si la pathologie est apparue au cours de la détention. L’objectif est de garantir la sécurité des personnels et des autres détenus.

Une réflexion générale

Le système pénitentiaire est confronté aux mêmes difficultés que tous les systèmes sociaux : la réduction des coûts a pour conséquence une automatisation des fonctionnements qui se traduit par une réglementation à outrance mise en œuvre par une informatisation aveugle.

Les conséquences sont multiples dans les prisons : en privant les surveillants de toute responsabilité, on dénature leurs fonctions et on traite les détenus comme des numéros. Cette déshumanisation favorise l’apparition de situations imprévisibles d’autant plus que la forte présence de malades mentaux parmi les détenus (huit détenus sur dix[12]) peut se manifester par des comportements irrationnels. Cette privation de responsabilité a pour conséquence une déqualification des personnels qui justifie réciproquement la réglementation à outrance.

Un bon fonctionnement d’une prison passe par une formation exigeante des personnels, une reconnaissance sociale de leur rôle, et une hiérarchie compétente, responsable, et relativement indépendante de la justice.