“ Une société sans taxes, sans TVA et sans impôts, c’est possible ! ”

Bonjour à vous les électrices et électeurs !



Les serfs, vous connaissez ! Ça vous dit quelque chose ! Non ! Vous avez oublié…

Bon je vous résume rapidement : C’était au Moyen-Âge ! La vie était principalement rurale et les puissants comptaient surtout sur ceux qui s’occupaient des terres comme les paysans.

Et le moyen de les tenir en laisse étaient de les courber sous tous les impôts possibles et imaginables. Ils étaient de vrais esclaves en fait. Les paysans devaient payer de lourds impôts au seigneur. Parmi les paysans, on distinguait les serfs et les vilains libres. Les premiers étaient attachés à la terre qu'ils cultivaient et vendaient avec elle. Les seconds pouvaient quitter le domaine et se marier à leur gré. Mais ils devaient payer au seigneur un impôt , la taille, et un loyer, le cens. Ils devaient encore donner une part de leur récolte, faire des corvées et payer pour utiliser le moulin, le four et le pressoir du château. Au clergé, ils devaient verser la dîme correspondant au dixième de leur récolte. Quand la récolte était mauvaise, c’était la famine et les paysans mourraient de faim. Les épidémies comme la peste décimaient aussi la population.

En plus des travaux des champs, les paysans devaient aussi entretenir les murs du château, nettoyer les fossés, cela s’appelait alors faire la corvée !



Bon voilà rapidement exposés un résumé des faits de vos ancêtres ! (pardon ! Nos ancêtres !)

NOUS LES ESCLAVES DES PUISSANTS QUI GOUVERNENT !

Mais en toute lucidité, ne voyez-vous pas un certain parallèle avec votre situation actuelle ? Certes vous n’êtes pas tous paysans et l’on compte beaucoup de citadins parmi vous. Mais la comparaison est quand même impressionnante : Vous passez votre vie à payer des taxes, impôts en tous genre et au moindre achat vous tombez sur la tva qui vous pompe quotidiennement le peu que vous gagnez et n’arrivez pas à relever la tête pour vivre votre vie dignement.

Les puissants le savent et font tout pour vous remettre encore la tête sous l’eau afin de vous rendre encore plus corvéables à merci par des lois cyniques qu’ils font voter « pour votre bien » ! C’est cela la politique actuelle qui est en fait inchangée depuis des millénaires.

Vous êtes en fait les esclaves des puissants. Pardon ! Nous sommes les esclaves des puissants qui nous gouvernent.

Bon vous êtes content de votre sort ! Pardon ! Je vous laisse. N’en parlons plus !

Ah non ! Vous avez besoin d’un peu d’air pour respirer un autre genre d’oxygène que les puissants vous concoctent. Bien !

Et évidemment, courbés sous les charges diverses, vous avez la tête encombrée et c’est aussi comme cela que les puissants vous tiennent ! Pardon, nous tiennent !

Bon on ne va pas faire le malin ! Je n’ai pas inventé la poudre, ni le fil à couper le beurre et je ne suis pas spécialement une lumière, (cf. : http://superbiere.tumblr.com/post/144390583964/on-na-pas-inventé-la-poudre-ni-le-fil-à ) mais… votre facilitateur et redistributeur d’idées diverses vous indique que…

« CELA POURRAIT ÊTRE DIFFERENT SI ON LE VOULAIT ! »

En effet, il y a quelques temps j’avais laissé mes pensées éponger les idées diverses des autres, qui se glanaient sur la toile (internet) et j’avais rediffusé deux-trois perles qui me paraissaient judicieuses, pertinentes et assez justes pour un futur plus lumineux pour tous !

Ben oui, si l’on est pas une lumière, autant s’éclairer avec les bonnes idées des autres ! Au moins on aura l’air moins stupide ! Et avec un peu de chance on paraîtra intelligent ! Là je m’avance peut-être beaucoup ! (Une pointe d’humour au passage ne saurait nuire !)

Bref !

Je vous en rappelle donc l’essentiel ci-après en reprenant les idées déjà exposées dans des billets récents : (cf. : Elections de 2017 : Pauvres de gauche et de droite au coude à coude ! http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/elections-de-2017-pauvres-de-186695 et Urgent / Stop ! / Présidentielle 2017 / Stop ! / On recherche une perle rare ! / Stop ! / : http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/urgent-stop-presidentielle-2017-185299)

RELEVONS LA TÊTE ! LES IMPÔTS ET TAXES EN TOUS GENRES, C’EST FINI !

« On suggère et propose qu’il suffit juste de mettre en place « Une taxe sur les transactions financières pour remplacer tous les impôts actuels. »

Oui vous avez bien lu !

C’est fini les impôts et taxes en tous genres ! (Si on le voulait !)

(Cf. : les déclarations de Marc Chesney : « Une taxe sur les transactions financières pourrait remplacer tous les impôts actuels » : http://www.letemps.ch/economie/2015/06/26/une-taxe-transactions-financieres-pourrait-remplacer-impots-actuels ).

Il est d’ailleurs regrettable que des idées aussi lumineuses et évidentes, ne soient pas déjà appliquées puisque cela concernent le bien-être des peuples.

IDÉE JUDICIEUSE ••••• ABOLISSONS IMMEDIATEMENT TOUS LES IMPÔTS ET TAXES •••••

•••••••••••••••• Quel courage quand même que de dire ce genre de vérité ! ••••••••••••••••

Voilà au moins un programme politique qui devrait être adopté immédiatement par tous les citoyens… Hélas, aucun/e candidat/e ne propose cette solution tournée pour le bien des peuples… Quel dommage quand même ! Il est vrai que si les citoyens ne sont plus tenus par les impôts, ils ne sont plus serviles des pouvoirs en place et c'est très dangereux les citoyens libres et épanouis…

Pourtant… Une taxe unique sur toutes les transactions économiques, de l'achat de la baguette de pain jusqu'aux transactions spéculatives financières permettrait non seulement d'abolir toutes les taxes et les impôts mais surtout, permettrait de financer par exemple, un revenu de base par redistribution monétaire comme le déclare un autre chercheur : Simon Thorpe. En effet, il est depuis 2010 devenu passionné par la nature de notre système monétaire. Et en 2013, il a co-fondé l’association “Monnaie Honnête”. Voir la vidéo de sa proposition pour remplacer la quasi-totalité des taxes existantes par une seule et universelle taxe sur les transactions financières. Oui, c'est donc possible de le faire ! Vous ne rêvez pas !

( Voir la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=jSEiMVQAIY4)

D’ailleurs il est utile de mentionner que la taxe sur les transactions financières est déjà à une toute petite échelle mise en place pour participer au budget français de l’Aide au Développement (APD) pour l’année 2017. ( Lire ici : http://www.lesechos.fr/20/10/2016/lesechos.fr/0211413880557_budget-2017---les-deputes-elargissent-la-taxe-sur-les-transactions-financieres.htm )

Donc c’est possible de mettre en place cette idée à un échelon plus national pour redistribuer les richesses de façon moins inégalitaire afin de resserrer ces impressionnants écarts de revenus dans ce pays où certain tout en travaillant ne peuvent même pas se loger alors que d’autres se dorent la pilule au soleil sur les seuls revenus du capital ! Allez-y comprendre quelque chose au slogan républicain de La Liberté, l’Egalité et la Fraternité ! Ces mots n’ont d’ailleurs plus aucun sens de nos jours dans ce pays. Si tenté qu’ils aient signifié une seule fois quelque chose pour les puissants qui esclavagisent les peuples depuis des lustres… (car hélas… Nous sommes gouvernés par des lâches qui ont trahi l'idéal d'humanité des peuples… depuis des lustres !Comme l’actuel Président de ce pays qui déclarait que son pire ennemi était la finance et qui n’en touchera cependant pas moins dans quelques mois une confortable retraite de 35 800 euros mensuels pendant que plus de 9 millions de pauvres on plongés ces dernières années dans la misère en France et que le chômage à considérablement progressé (3,5 millions de demander d’emplois !). On peut dire qu’en effet, pour un socialiste qui a mis cet idéal à la poubelle, son ennemi c’est effectivement la finance, mais pour les autres, pas pour lui !) Ce qui nous fait dire qu’un « politicien moderne est quelqu'un qui a fait des études et qui, ne pouvant rien faire pour la société, a décidé de vivre à son crochet. » (cf. : J'ai pas tout compris du socialisme ! http://superbiere.tumblr.com/post/131078083359/jai-pas-tout-compris-du )

MAIS DEPUIS QUAND SERIONS-NOUS DES ESCLAVES SERVILES ?

Mais en fait la situation que l’on vit et qui est un parfait modèle d’esclavage communautaire ne viendrait-elle pas de plus loin ?

La réponse est Oui ! Elle vient de bien plus loin !

Le déséquilibre viendrait depuis le néolithique selon des spécialistes de la question :

L’HOMME EN EST ENCORE AU NEOLITHIQUE !

Tenez, je crois que l’homme ici-bas en est encore à l’ère du néolithique (- 12.000 avant J.-C.) ! J’en veux pour preuve l’entretien de Jean-Paul Demoule et Jean Guilaine (Le Monde du 27.09.2008) (http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/09/27/nouveaux-regards-sur-la-revolution-neolithique_1100351_3224.html) (une vidéo des auteurs : https://www.youtube.com/watch?v=0fhto7b0E68) :

« Faut-il regretter la néolithisation ?

J.G. : Non, car ce processus a apporté la sécurité alimentaire, créé des surplus, transformé la nature vivante. Mais l'homme a dévoyé le message du néolithique. Il est devenu un loup pour sa propre espèce, alors qu'il aurait pu créer un monde plus équitable. Je n'accuse par le néolithique, mais je pense que c'est l'homme qui a mal tourné.

Le constat est sévère…

J.-P.D. : De nos jours, on le voit bien, les inégalités sont considérables. Et aujourd'hui, alors que les capacités agricoles pourraient nourrir tout le monde sur la planète, près d'un milliard de Terriens sont en état de sous-nutrition et dix mille enfants meurent chaque jour par manque d'hygiène et malnutrition. »

Voilà ! Nous en sommes donc au néolithique !

Voulons-nous prendre un chemin moins stupide et rependre en main notre destinée communautaire pour un destin moins pire ? Il vous appartient de choisir en reprenant ces bonnes idées et en les rediffusant autour de vous. C’est aussi simple que cela.

Bien à vous, votre serviteur prospecteur, facilitateur d’idées, de service !

Par délégation et pour le bien des citoyens fragilisés et esclavagisés par les puissants,

Pierre Sarramagnan-Souchier,

candidat aux législatives 2017, du Mouvement éco-citoyen #100%,

dans la 7e circonscription des Français de l'étranger.

