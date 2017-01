Une vieille dame meurt de froid dans son appartement. Son électricité aurait été coupée

Salut...

pour moi de ce que je vois cette indifférence aux autres , et à tout sauf moi comme centre de mon univers , sauf par intérêt-profit y compris pseudo sentimental, est dans la nature de notre seul programme encore en fonction que l’on appelle la pensée..

nous avons d’autres capacités non basées sur la mémoire, ni l’analyse et qui ne créent pas ce centre du monde...depuis genre 3 à 5000 ans elles se sont mise en sommeil de notre faute..

je ne peux dévoiler pour les autres en profondeur la nature de ce programme car là on se retrouve sur le chemin qui doit être personnel, aide toi et le « ciel » t’aidera est une vraie maxime qui cache une réalité...je le sais comme d’autres par expériences, ce qui peut, ce qui va sans le chercher car là je ne dois plus chercher quoique ce soit, va alors ouvrir nos capacités endormies qui sont là pour tous à l’état latent... à supposer que je le sache..mais disons que par révélations involontaires j’en ai vu pas mal de ce programme ...don’t take it for granted anyway...it must be your own exploration..

en gros il fonctionne sur la mémoire qui par analyse (qui est un programme) va projeter certaines choses dans le futur, c’est absolument vital pour survivre, ce processus doit marcher mais à l’age adulte il ne doit pas marcher seul car c’est un outil et dans ce sens il doit être utilisé par autre chose..or nous concernant depuis 3000 ans environ, nous avons perdu cette capacité..,or par défaut si nos autres capacités ne marchent pas, la pensée peut fonctionner en circuit fermé sur elle même...ce qui est vital sinon aucun enfant n’aura le désir de vivre..

il fonctionne sur la mémoire mais bien sur pas sur n’importe laquelle, sur la mémoire propre de chacun peu importe d’où elle vient, sur le désir qui fait marche ce programme , sur la récompense qui le fait aussi marcher pour essayer de motiver, sur la notion de bien faire et de s’en féliciter etc tout ceci est mécanique,automatique et programmé, et fonctionne donc à l’insu de not plein gré.. , etc c’est plus complexe bien sur

l’analyse qui est le QI , on ne parle pas d’intelligence donc mais de capacités pratiques qui en fait créent un analyseur, moi, qui se positionne automatiquement en :« » je suis celui qui sait« », normal sa référence pour dire cela est... ?? lui même !! juge et partie sans le savoir. = moi centre de mon monde= moi centre du monde= un analyseur qui analyse, et le sujet de l’analyse = pas moi

çà marche dans les domaines pratiques et encore pas toujours justement ..pour faire ceci ou cela etc..pour survivre il nous faut cette fonction...elle est vitale..

mais pour vivre ????? nous qui ne faisons que survivre que veut dire vivre ? on n’en sait plus rien du tout..nous on connaît le bocal=survie mais pas ce qu’il y a dedans=vie et qui est la raison d’être principale du bocal..on peut bien sur aussi trouver des raisons d’être secondaires au bocal..oh comme il est joli etc

quand j’aborde ce qui n’est pas pratique, genre je souffre mentalement, ma vie est un désastre etc l’ ’analyseur va alors essayer d’appliquer la même méthode et va donc créer l’analyseur qui analyse..... la souffrance,

il y voit deux éléments moi/pas moi... or cela n’existe pas,

la souffrance et l’analyseur sont une seule et même chose ,

la pensée se trompe, s’enfonce dans une illusion auto créée et pas perçue comme telle , ce qui fait que la souffrance quelqu’un soi l’origine n’est pas vue à l’origine en profondeur et ne sera jamais résolue le temps d’une vie terrestre..sauf exceptions....les chamans de la planète savent cela, et d’autres avant eux encore, nous avons perdu cela...en choisissant le mauvais chemin...le mauvais chemin fait toujours mal,même si plaisir on y rencontre..

je suis alors incapable de rencontrer les autres, car je ne me rencontre même pas moi même qu j’essaye de fuir comme dans l’exemple ici avec la souffrance...car j’ai séparé en deux là ou règne l’unité, le collectif, la coopération , etc ...je ne rencontre pas les autres sauf par profit matériel ou mental...sauf exceptions bien sur....

en fait nous ne sommes mêmes pas égoïstes mais fuitistes...car rien ne m’empêche de bien m’occuper de moi au contraire même et en même temps de rencontrer les autres soi pour achever collectivement et en paix la survie commune là ou se trouve la seule sécurité pour un humain , soit comme cela par sympathie naturelle...

quand à être généreux, si nous coopérons et partageons volontairement, il n’y a même plus à être généreux ou pas...cette question dramatique disparaît, rien n’empêchant une générosité qui n’est plus là pour sauver mais pour partager ensemble, ce qui n’a rien à voir ...

mais la masse ne veut pas cooperer et partager...en ce sens c’est la masse qui a créé le maître et l’esclave, le plus malin-mauvais ne faisant que s’engouffrer dans cette bévue absurde..

Étienne de la Boétie

« »Pour le moment, je désirerais seulement qu’on me fit comprendre comment il se peut que tant d’hommes, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois tout d’un Tyran seul, qui n’a de puissance que celle qu’on lui donne, qui n’a de pouvoir de leur nuire, qu’autant qu’ils veulent bien l’endurer, et qui ne pourrait leur faire aucun mal, s’ils n’aimaient mieux tout souffrir de lui, que de le contredire.« »

et là inutile de poursuivre car on est alors dans cette situation grotesque ..voir ici..

pas du meilleur goût loin de là vu le contexte et la situation décrite ici mais l’apitoiement ne sert strictement à rien du tout sauf à..s’apitoyer....mais au delà de l’humour cela indique symboliquement du au talent de Raymond Devos , la situation actuelle des humains ....on est dans un cul de sac...

alors que la solution est là de suite à notre portée aujourd’hui mais le peuple la refuse totalement..tout pour ma gueule...sauf exceptions bien sur..mais pas encore en nombre assez suffisant pour que le basculement qui va arriver s’opère, le maître lui a peur de cela car il en sent les prémices...fou et dément certes mais pas idiot...