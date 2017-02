Unitaires, uni(té)ssez-vous

La rue meurt des rumeurs

Les humeurs des uns ou des autres, qui répondent aux questions qu’on leur pose. Très malins les sondeurs, maîtrisent-ils bien les statistiques les probabilités les mathématiques ? Ou bien savent-ils les fondements de la publicité qui dit que « vu à la télé » fait acheter ?

Je sais bien qu’aujourd’hui tout le monde regarde la météo puisqu’on ne regarde plus le ciel ou que l’on en a plus au dessus de la tête, qu’on a des programmes, des balises, des cartes, des guides, mais il me semblait que en ce qui concerne nos choix politiques, nous pouvions nous débrouiller tout seuls, certes pas tous en vue du mieux de la communauté mais enfin, avec nos arguments à nous, nos désirs, nos luttes, nos engagements, nos caprices, nos toquades.

S’ils sont si indispensables si précis et si justes, les sondages, pourquoi voter ?

Et s’ils se plantent, pourquoi en faire ?

Qui en a eu l’idée au départ et quel était son but ?

Je pense qu’on peut répondre sans trop s’avancer, que cela fait partie de cette époque où rien ne doit être imprévu, où l’aventure, l’incertain sont trop dangereux, où l’on s’est assuré contre tout, où l’on organise ses voyages, sans soucis de l’oxymore ; cette époque qui a inventé tous les gadgets pour surtout, jamais, se trouver dans l’inconnu : la sécurité n’est-elle pas de ne pas prendre de risques ? Pourtant on meurt, c’est con !

Ça fait des emplois aussi, ça fait du pognon qui circule ! Et ça me fait penser aux contrôles automobiles, cette ponction obligatoire – qui prend votre négligence et stupidité comme acquises- et qui crée des emplois.

Mais c’est bien plus que ça ; vous adorez ici les articles racoleurs qui parlent de rumeurs, qui médisent qui conspuent ; ça rapproche. On s’affole, et on vote pour Chirac ; on s’inquiète, et on vote pour Hollande ! On n’en est plus à découvrir qui est qui, qui sont les Français, collabos ou résistants ? Non on calcule. On attend qu’on nous donne le la pour désaccorder nos violons. Et ça séduit, ça rassure, ça conforte, je ne sais. Ça m’énerve.

Heureusement il y a, ici ou ailleurs, des gens qui font des analyses que deux ou trois mille personnes lisent !

Un peu agressée ces temps-ci par les unitaires, c’est, au fond, à eux que j’écris ; les autres sont convaincus parce qu’ils savent, les autres se réjouissent ou n’en ont rien à foutre.

L’unité de la Gauche, pour passer ; voilà une belle idée, sauf, sauf que les unitaires pensent que Jadot/Hamon sont de gauche.

Là, pour moi c’est grave, et devant mon incapacité à ouvrir les yeux à défaut de convaincre, je mets sur le papier ( façon de parler) ce qui me vient.

J’ai beaucoup de colère qui provoque beaucoup d’incapacités chez moi, par exemple :

et des dizaines d’autres !

Mais qui est-il ce petit bonhomme, face à Poutine ou al Assad ? Qu’aurait-il pu faire dans leur situation, avec sa grandeur d’âme et sa supériorité occidentale ?

Hamon ; Hamon le frondeur. Je ne vais pas m’éterniser, je ne connais pas grand-chose de lui, mais je connais la position du vainqueur de la primaire, face à son encore gouvernant ! Monsieur s’abstient, et tous les autres avec. On a là affaire à un gus de poids qui saura défendre les intérêts de la France face aux requins de la Finance !

http://www.lcp.fr/actualites/resolution-sur-le-ceta-le-groupe-ps-sabstient-pour-concilier-les-positions-de-hamon-et-du

Monsieur est de gauche, de celle que je conspue depuis des lustres parce qu’elle sert d’intermédiaire entre les néolibéraux qu’elle sert, et le peuple ; c’est une passerelle charitable, et qui, en plus ne parvient pas à y faire passer toutes ses promesses ! Il y a trente an, l’un faisait le RMI, aujourd’hui, lui fera le RU, mais juste pour les jeunes qui étaient, tiens, hors RMI !! c’est la révolution quoi.

Un gentil garçon qui sait parler pour ne rien dire ; le hic, c’est que cela suffit pour beaucoup :

https://www.benoithamon2017.fr/

Il veut faire battre notre cœur mais nous rassurer contre les inquiétants ennemis :

https://www.benoithamon2017.fr/

Poutine n’est pas son modèle !! et la France est indépendante… de la Russie !!

http://www.bfmtv.com/politique/hamon-ne-comprend-pas-la-fascination-pour-poutine-1096859.html

Quant à la Syrie, il est cool !

http://lelab.europe1.fr/syrie-lui-president-benoit-hamon-irait-a-alep-comme-mitterrand-a-sarajevo-2922620

Sinon, il déplore que Trump ait été élu à cause de facebook, mais je ne me souviens pas l’avoir entendu s’en plaindre en ce qui concerne les printemps arabes. Si quelqu’un en a des échos ...

Bon, j’arrête là, entre le vide intérieur et l’indépendance vis à vis de l’est, à chacun de se faire une opinion.

Qu’est-ce que l’unité ?

L’unité s’organise entre tout ça, que je viens d’évoquer, et la FI. Soyons franc, une unité des contraires avec tout de même de jolis morceaux de bravoure ( avant que le problème ne se pose, d’accord) pour prouver sa bonne volonté ! La gauche ( et la droite) du PS n’avait d’autres buts que de saper Mélenchon !!

Or celui-ci, dont chacun sait qu’il est une tête de cochon, n’a pas l’air de se laisser berner par les soudaines avances de ses ennemis de tout à l’heure !

http://melenchon.fr/2017/02/01/monsieur-hamon-choisissez/

( petite anecdote ; en fouillant pour trouver des liens courts, pour la réaction de Mélenchon je suis tombée sur le Parisien, je crois, qui rapporte les paroles de Mélenchon, dans la rue ou dans un couloir et met en exergue « Viendez vous…) : je suis bien convaincue qu’il a dit « viendez-vous » comme on colle « viendrez » avec « venez », dans une parole spontanée ; j’ai aimé que ce média soit fidèle et accentue le trait !!!

Mais soyez bien sûrs que tous ceux qui pensent le PS à gauche, l’accuseront d’être responsable de l’élection de, au choix ; Fillon, Le Pen ou Macron ! ( il l’a prédit à Périgueux !!)

Juste cela, moi qui suis une tête de lard, eh bien, ça ne me donne même pas l’envie de l’écouter, Hamon !!

Si vous avez encore un peu de temps, je vous livre deux courriers que j’ai reçus au sujet de cette « unité ».

Le premier est dans « l’Idée », que je trouve belle, mais loin du réel mais qui m’a paru bien exprimer le point de vue des unitaires ; le second est dans le concret, que je trouve juste !!

1.

« Je ne suis pas du tout d'accord car son article est exactement le discours convenu qui date d'il y a des décennies et même peut être qqs siècles ; il essentialise les personnes et les partis comme si tout n'était pas en évolution et transformation . Il la réclame pour lui cette capacité, il accepte mal qu'on le renvoie à ses décennies passées au Ps et là , tout à coup, il fige tout dans le passé alors même que la situation a radicalement changé. La période n'a justement plus rien à voir avec l'époque du programme commun et la proximité programmatique n'a jamais été si grande. Mais surtout il n'y a plus de citoyens fixés à un parti et crédules, sauf peut être une minorité chez Mélenchon et sans doute chez Le Pen ,même la droite n'arrive plus à fixer ses électeurs ; ce que l'on veut maintenant c'est effectivement un travail exigeant et élaboré pour impulser une dynamique qui fera exploser le vieux Ps et permettra d'avancer et d'offrir des perspectives nouvelles non seulement en France mais en Europe .Il faut prendre conscience de ce qui se passe où tout change et est bouleversé sans cesse car les vieux schémas ne fonctionnent plus

Il faut maintenant se mettre les mains dans le cambouis ,se mouiller aussi ,sortir des harangues et de la complaisance dans la critique et l'autosatisfaction . Si ce coche est manqué ; Mélenchon n'aura servi à rien car « ce rassemblement » qu' (il a ) construit n'est pas une masse figée, c'est une dynamique exigeante et qui veut un résultat et pas uniquement se tenir au chaud dans la contestation systématique.

Il dit que cela n'a rien à voir avec la compétition des " personnes candidates" ; alors il doit s'atteler avec ceux qui travaillent avec lui, qui je l'espère ne sont pas là pour uniquement le conforter dans ce qu'il dit, à l'analyse constructive de la situation nouvelle et ce n'est qu'ainsi que l'on pourra avancer et sortir de ces stéréotypes de pensée qui datent d'il y a plus de 40 ans et n'ont plus cours . Qu'il fasse des propositions .

Il traite de ridicules ceux qui justement envisagent la situation nouvelle et ne restent pas rivés aux fonctionnements « partitaires » d'antan . C'est une erreur ; erreur de perception de ce qui se passe dans les sociétés.

Tous ses arguments sont à reprendre à l'envers de ce qu'il leurs fait dire. Il est façonné et englué et sclérosé par la politique politicienne qui ne peut décoller de cette vision petite ,étriquée sans vision à longue portée.

Il faut qu'il y ait une expression critique dans ce parti ! C'est horrible et désespérant de lire les commentaires . Je voulais écrire ,mais hélas c'était fermé.

Bon ; j'espère encore un tout petit peu dans les capacités de Jadot à le convaincre mais j'ai peur de son ego hypertrophié par les meetings et autre hologramme ! et peut être aussi d'un manque d'énergie et de plasticité intellectuelle et caractérielle pour oser, pour " briser des os dans sa tête", pour trouver le courage d'être conséquent avec ce qu'il déclare depuis 10ans.

Je me rends compte des difficultés pratiques, financières ;les candidats déjà tous désignés pour les législatives , la campagne commencée depuis un an qu'il faudrait infléchir et la difficulté de passer du discours d'opposition sans conséquence au discours de gouvernement ...mais le jeu en vaut la chandelle ; ça ,ça serait entrer dans l'Histoire !

bon voilà en gros ce que je pense . ( tout comme il dit" ne pas demander qu'on l'épouse",personne ne lui demande d'épouser le PS ,qui va justement imploser par ces élections et qui est donc à reconstruire et qui le fera d'autant plus vite , d'autant mieux que la gauche de gauche le poussera et l'y aidera.

Mais par contre sans ce programme de gauche on aura Macron ou Le Pen et des millions de gens dans la misère ,le désespoir, la haine, et la marche vers la vraie catastrophe même si la gauche ne peut pas tout ,elle pourrait apaiser le pays ,travailler avec Grèce, Espagne et autres à une reconstruction d'une Europe pour la Paix et sociale ; élaborer une vraie politique culturelle et sociale et organiser ,préparer les déplacements de populations pour raisons politiques, économiques et climatiques. Tout est à reconstruire il faut que Mélenchon décolle de sa petite France insoumise et regarde plus loin et plus grand, et pas seul ; Seul il ne peut rien. »

2.

« J'ai trouvé ça par hasard en cherchant autre chose, mais je pense que cela peut vous intéresser, que vous ayez ou pas l'intention de voter socialiste aux présidentielles.

Cela peut en intéresser d'autres dont vous savez qu'ils veulent s'informer, alors vous pouvez faire suivre.



Un illustre inconnu, sur un blog d'Agoravox, a fait une analyse très intéressante.

Il décortique les chances qu'a B. Hamon de pouvoir appliquer son programme s'il est élu.

Visiblement c'est pas gagné avec les candidats de son parti aux législatives d'ores et déjà investis :



http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/hamon-un-programme-abandonne-avant-189352



J e vous mets le tableau dont il parle dans son papier, au format excel, pour ceux qui savent s'en servir, qui permet de voir pour quelle ligne ont voté les députés socialistes investis lors des congrès, qui ils soutiennent ou ont soutenu, comment ils ont voté pour les dernières lois importantes, ( je ne vous le met pas, trop long !) et les liens vers les articles de wikipedia sur chacun des sujets, pour vous les remettre en mémoire au cas où vous auriez dormi plusieurs fois depuis 2012 :



la ratification du pacte budgétaire européen en 2012,

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_budgétaire_européen



le programme de stabilité et le CICE en 2012,

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_national_pour_la_croissance,_la_compétitivité_et_l'emploi



vote sur la motion de censure contre la loi Macron

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_pour_la_croissance,_l'activité_et_l'égalité_des_chances_économiques



vote sur les motions de censures contre la loi travail El Khomri

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_au_travail,_à_la_modernisation_du_dialogue_social_et_à_la_sécurisation_des_parcours_professionnels



Et pour terminer en beauté, je viens de voir que B. Hamon s'est abstenu lors du vote sur la proposition de résolution des députés communistes à l'assemblée nationale visant à imposer un référendum en France sur la ratification du traité CETA avec le Canada !

Il s'est abstenu ! Il n'a donc aucun avis sur le fait de soumettre ou pas la ratification de ce traité à l'accord des citoyens, le gagnant de la primaire du PS, candidat à la présidentielle ? Affligeant ...



Bref, pour ceux qui sont tentés par un vote utile de gauche, voter pour B. Hamon se révèle malheureusement inutile et vain. »



Voilà, désolée d’avoir été si longue, mais rassurez-vous, vous ne le serez jamais autant que moi face à « tout ça » !!