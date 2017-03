Valls - La vengeance du 49/3

Manuel Valls attend patiemment et compte les jours avant le grand soir du 23 avril. Car à l'écouter Benoît Hammon serait éliminé dès le premier tout de la présidentielle avec le score humiliant de "10%", voire même moins. Voilà qui arrangerait bien ses affaires. Toujours d'après l'ancien Premier ministre, "Hamon a rompu avec la ligne réformiste du PS. Il est sur un programme écolo-gauchiste qui tourne le dos non seulement à ce que nous avons fait depuis trois ans". Pire encore, le programme du vainqueur de la primaire serait selon lui "une reprise des revendications de tous les zadistes du monde", voire le "recyclage de l'écologie d'extrême gauche".

Voilà qui est dit, mais Valls a un autre souci. Une partie de ses troupes est "En Marche" dans la direction de Macron. Or, si après l'élection il veut reconstruire un PS en ruine, il doit garder ses soutiens pour ensuite se venger des frondeurs qui l'avaient poussé à l'utilisation du 49/3 pour faire passer la loi travail. Ce qui explique ses propos pour le moins acides contre Hamon pour garder la main et préserver son ambition future. Autre motif de sa vengeance, la cuisante défaite à la primaire de La Belle Alliance Populaire où il s'était lamentablement discrédité en promettant de supprimer le fameux article 49/3. Donc, plutôt que d'attaquer Macron qui est sur une ligne proche de la sienne, Valls tire sur le maillon faible, Benoît Hamon. Le candidat socialiste qui tente désespérément de s'accrocher au wagon de tête en sortant un catalogue à la Prévert de propositions de gauche. De plus, comme Hamon c'est définitivement coupé de l'électorat social-démocrate, où donc peut-il chercher des voix pour tenter d'au moins limiter les dégâts ?

D'ailleurs, les observateurs et les électeurs attendent avec impatience le premier débat avant le premier tour, mais aussi le duel de la mobilisation entre Mélenchon et Hamon. Les mélenchistes qui marcheront le 18 mars à la Bastille, et les hamonistes à Bercy le 19 pour leur "grand meeting parisien". Rassurons-nous ils gagneront tous les deux, comment pourrait-il en être autrement.

Si vous suivez de près les ébats, les débats, les off et autres sournoiseries des coulisses du microcosme politique, rien ne doit plus vous surprendre. Car malgré les menaces d'excommunication du PS pour ceux qui auraient la tentation de se mettre En Marche. Certains élus socialistes ne veulent pas que Hamon tape trop fort sur Macron "car "demain, au second tour, les deux candidats ont partie liée", et "Benoit ferait mieux d'attaquer Le Pen et Fillon". Réponse claire et nette de "Camba" aux inquiets, "c'est exactement ce que je lui ai dit !".

Bien sûr ces déclarations ne sont que des potins lancés par on ne sait qui pour semer la zizanie dans la pagaille ambiante d'une famille politique en décomposition. Vous n'êtes pas obligés d'y croire, c'est d'ailleurs sûrement encore pire que ça.