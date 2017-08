Venezuela : quand Ensemble de Clémentine Autain hurle avec les loups fascistes

Déjà pris dans le pot à confiture sur la Libye, la Syrie et l'Ukraine, le parti Ensemble de Clémentine Autain démontre une nouvelle fois dans un communiqué sur le Venezuela sa propension à promouvoir le calendrier impérialisme et fasciste des USA.

D'un journal détenu par un milliardaire comme l'est Libération (propriété de Patrick Drahi, thuriféraire de l'état raciste israëlien), on n'attendra guère de ses journalistes autre chose que les sons de cloche otanesques unanimement répandus dans les médias "libres" français, tant privés que publics. Quotidiennement depuis plusieurs semaines, Libération y va de sa banderille de propagande afin de soutenir l'arrivée au pouvoir au Venezuela d'un régime fasciste. Ce matin (9 août), c'est François-Xavier Gomez qui s'y colle. Il commence par une mise à jour mettant en avant la condamnation par 12 états d'Amérique du Sud de l'assemblée constituante élue le 30 juillet dernier au Venezuela. " Parmi ces pays, on trouve les plus importants du continent : l’Argentine, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Panama, le Paraguay et le Pérou", souligne François-Xavier Gomez, probablement incapable de comprendre alors le grotesque de cette mise à jour. Reprenons donc sa liste de pays donnant des conseils de démocratie au Venezuela :

- Argentine : la première mesure de son président, Mauricio Macri, fut de revenir sur la loi sur les médias du gouvernement précédent de Cristina Kirchner et de rétablir ainsi la toute-puissance des conglomérats privés ; il applique depuis son arrivée au pouvoir une féroce politique d'austérité pro-patronale, faisant exploser la dette de l'Argentine et la pauvreté ;

- Brésil : l'actuel président, Michel Temer, est en place depuis un coup d'état "institutionnel" contre la présidente légitimement élue Dilma Roussef ; politique ultra-libérale pro-patronale, corruption, etc.

- Canada : caniche des Etats-Unis

- Colombie : caniche des Etats-Unis, assassinats réguliers de journalistes, de militants progressistes et de syndicalistes, découvertes régulières de fosses communes, promotion du para-militarisme d'extrême-droite.

- Costa-Rica : pays sous protectorat étasunien de fait.

- Honduras : innombrables assassinats de journalistes et de syndicalistes depuis le coup d'état de 2009 contre le président Zelaya, appuyé par les Etats-Unis.

- Mexique : fraudes nombreuses lors des dernières élections présidentielles, disparitions, tortures, assassinats, notamment le 26 septembre 2014 de 43 étudiants de l'école normale d'Ayotzinapa venus manifester contre le gouvernement à Iguala.

- Panama : pays sous protectorat étasunien depuis son invasion et son occupation commandées par Bush Sr en 1989.

- Paraguay : son président élu et de gauche, Fernando Lugo, est renversé par un coup d'état "institutionnel" en 2012 ; retour depuis aux politiques néo-libérales les plus agressives.

- Pérou : pays sous protectorat étasunien, l'installation d'une nouvelle base militaire de l'armée étasunienne dans ce pays est annoncée au début de cette année, qui s'ajoute aux sept bases déjà présentes.

On suppose bien qu'avec la mémoire de poisson rouge qui caractérise la plupart de nos journalistes français, François-Xavier Gomez n'a aucune idée de l'absurdité qu'il y a à brandir la condamnation de l'assemblée constituante tout juste élue au Venezuela par douze pays tous marqués par des coups d'états, des assassinats de syndicalistes et une inféodation étroite aux Etats-Unis. Après une telle entrée en matière, on n'est donc guère surpris de voir l'article de Gomez se poursuivre par ces mots : " Le haut-commissaire aux droits de l’homme des Nations unies, le Jordanien Zeid Ra’ad al-Hussein, a dénoncé mardi « une tendance évidente à l’usage excessif de la force à l’encontre des manifestants » au Venezuela. " Après avoir mis en avant douze pays à des stades plus ou moins avancés de dictature bourgeoise et fasciste, François-Xavier Gomez cite donc un ressortissant du Royaume de Jordanie, pays qui, rappelons-le, est une monarchie prétendument parlementaire où le premier ministre est désigné par le roi, les parlementaires révocables par celui-ci ; un pays au sujet duquel un rapport de 2016 d'Humanrights écrit : "Les actes de torture et de mauvais traitement perpétrés par les agents des services de sécurité restent dans la plupart des cas impunis. Les manifestations sont souvent réprimées de manière violente. La liberté d’expression, d’association et d’information subissent de fortes restrictions. En particulier, les expressions critiques à l’égard du roi, des agents de l’État et de l’islam sont passibles de poursuites pénales. "

En somme, ou bien François-Xavier est un épouvantable idiot ou bien il prend ses lecteurs pour des ahuris. En tout état de cause, son article ne sert qu'une seule chose : l'instauration d'un régime fasciste au Venezuela sous supervision de la CIA et, si besoin est, invasion militaire de l'armée étasunienne. Il n'y a cependant là rien d'extraordinaire, répétons-le, car on imagine bien que le milliardaire Patrick Drahi n'a pas racheté Libération pour promouvoir la démocratie, le progrès et la réduction des inégalités dans le monde.

C'est beaucoup plus embêtant lorsque l'on trouve ce type de propagande dans un communiqué du parti Ensemble de Clémentine Autain, supposé faire partie de la France Insoumise, et donc défendre le processus révolutionnaire et constituant en cours au Venezuela. Voici ce qu'il y est notamment écrit :

" Dans une situation économique et sociale chaotique, qui se double d’une insécurité des personnes, le gouvernement Maduro a choisi la fuite en avant dans le seul objectif de se maintenir au pouvoir. Après le désaveu qu’a constitué la victoire de l’opposition aux élections législatives de 2015, et après avoir tenté d’annihiler les pouvoirs de la nouvelle Assemblée, l’élection d’une pseudo Assemblée constituante représente un nouveau coup de force avec un projet de constitution qui remet de fait en cause le principe du suffrage universel, une personne égale une voix. A cette farce électorale, s’ajoute la répression des opposants politiques, les violences quotidiennes contre les manifestants qui ont fait des dizaines de morts et des centaines de blessés, et au mépris même de la constitution chaviste, le refus d’organiser le référendum révocatoire du président, le blocage des élections des gouverneurs prévus en 2016. Le Venezuela n’est plus aujourd’hui un Etat de droit, ce que ne saurait masquer la rhétorique « anti-impérialiste » du gouvernement. "

Ensemble a donc choisi de hurler avec les loups. Ensemble a donc décidé d'appuyer la tentative de coup d'état fasciste menée au Venezuela par le patronat le plus rétrograde, le clergé le plus réactionnaire, la bourgeoisie la plus revancharde et la CIA. Ensemble, prétendu parti progressiste, se place donc du côté de ceux qui, naguère déjà, vilipendèrent le Chili de Salvador Allende et permirent la dictature sanguinaire et ultra-libérale du général Pinochet. Le communiqué d'Ensemble sur le Venezuela fait donc de ce parti un complice objectif des tentatives actuelles de l'impérialisme étasunien et de la bourgeoisie fasciste d'Amérique du Sud afin de ramener le continent aux délicieuses heures des dictatures militaires d'extrême-droite du 20ème siècle. En somme, sous ses jolies couleurs rouge et verte, Ensemble promeut un agenda fasciste en Amérique du Sud et se révèle un vilain sous-marin de l'impérialisme sanguinaire étasunien. A moins de dénoncer ce communiqué qui, d'après certains échos sur les réseaux sociaux, aurait été imposé à ses militants par sa direction, Ensemble doit être promptement banni de la France Insoumise.