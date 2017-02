Vers les jours heureux ?

23 avril 2017, c'est le premier tour pour choisir les 2 candidats qui se disputeront les voix des Français le 7 Mai suivant et être, ainsi, le huitième président de notre vieille et sénéscente Vème.

Le 23 avril, un symbole : la St Georges, mais oui.... le saint qui a terrassé son dragon.

Pourrait-il nous inspirer à nous débarasser des nôtres ?

Depuis des mois la médiocratie médiatique tous supports confondus nous résigne par un matraquage inouï du ban et de l'arrière ban des baveux à la botte et autres ''experts'' diserts et avariés à un ''ticket'' de second tour Marine/Fillon.

Je vois d'ici les manifestations ''spontanées'' autant que massives d'entre 2 tours pour sauver la République (surtout la Vème), réunissant dans un bel élan la droite la plus conservatrice et rétrograde que nous ayons eu depuis longtemps et le cadavre encore chaud du PS.

Une énième grappe humaine pendue à ses c...le Génie de la Place de la République va encore morfler.

Et ce qui devait arriver, arrivera, Fillon sera élu pour les 5 prochaines années ... au moins.

Quelle perspective, quel espoir !!

Quelqu'un qui, même dans ses déclarations les plus follements optimistes te file tellement le bourdon que tu n'as qu'une hâte, c'est de dégoter autour de toi une corde ou un cutter pour en finir avec ta misérable vie de Français le plus rapidement possible.

A moins que... Et si on déjouait ce mauvais plan qu''ils'' veulent nous faire avaler.

En clair, tout dépend de nous.

Petit rappel des forces en présence :

A l'extrême droite, Marine, l'Arlésienne de cette entrée en campagne.

Elle adopte la stratégie de toujours du clan Le Pen, être l'ombre tutélaire des autres candidats.

Inutile qu'elle courre les plateaux télés, les ''autres'' le font pour elle, parlent pour elle, que d'elle et pas souvent en mal, elle survole les sondages, toujours en tête au 1er tour à ce qu'''on'' dit, enfin, sans oublier la fréquentabilité du fn qui fait consensus.

Depuis plusieurs mois, c'est la méthode Coué parmi nos ''élites'' qui ressassent avec délectation le fait que, quoiqu'il arrive, le plus médiocre d'entre les médiocres, Fillon en l'occurence, décrochera la timbale au second tour.

Le fait est qu'il a un programme R-E-V-O-L-U-T-I-O-N-N-A-I-R-E, le François.

Pensez un peu 500 000 fonctionnaires de moins en cinq ans, il pulvérise Nicolas qui, lui, voulait en remplacer un sur 2, complètement fantaisiste Sarko.

Vous aimez jouer à cache cache avec l'infimière de nuit du service où est hospitalisé votre petit dernier, vous aimez les queues looongues, loooongues des préfectures et autres services publics ou bien encore le non remplacement de l'instit en maladie ou en stage de votre ainée, vous adorerez Fillon.

Manifestement, il a une dent contre les fonctionnaires, surement un vieux compte à régler avec son prof d'anglais suite à son éjection (temporaire) du lycée du Mans.

Et l'ISF...

Tout le monde ne parle que de ''ça'' dans la vraie vie, hier encore ma voisine de palier, 65 balais, 40 ans de boulots, rentière de la sécu à 750 euros/mois, m'a arrêté pour m'exprimer son aversion pour cet impôt inique.

Pensez un peu, la spoliation de NOS RICHES d'environ 5,5 milliards et demi d'euros/ans par les sans cœurs de Bercy, des fonctionnaires en plus... Aaaarghh !!

Fillon a une idée géniale pour en finir avec cette véritable injustice, augmenter la TVA de 1 point ou 2, à voir, pour que NOUS prenions en charge, avec nos biens modestes revenus de ''Françaismoyens'' ces 5,5 M. ce fameux ISF transformé pour la circonstance en ISP (impots sur les pauvres), pour nous, c'est indolore, être taxés, on a l'habitude... alors que pour NOS RICHES à nous, non.

On leur fera confiance pour que nos petits sous aillent grossir leurs bas de laine des Iles Caïmans et d'ailleurs.

Un petit mot sur la Sécu

Là encore notre excellent ami Fillon fait une anlyse fine de la situation, il s'est aperçu que nous nous arrêtions de travailler sous n'importe quels prétextes, qui une grippe, qui un infarctus ou bien encore une dépression, bref, de grosses feignasses ne pensant qu'à notre petit confort.

Pour remédier à ça, rien de plus simple, supprimer la Sécu pour que, d'assujétis, nous nous transformions en clients de grands groupes d'assurances privés, avec des cotisations hyper chères.

La Sécu se recentrant sur ''soncœurdemétier'', comme on le dit dans les milieux autorisés, les vrais malades, avec de vraies longues maladies bien graves.

Cancer ? Diabète ? Sida ? Ne vous inqiétez pas, avec le bon Doc François vous serez aux petits oignons jusqu'à votre dernier souffle.

Ca donne presque envie d'en choper une.

Voilà pour son projet, de l'inédit, du novateur, jamais fait avant !!!

Jamais fait avant ?

Mais bon dieu, mais c'est bien sur, comme dirait le Commissaire Bourrel.

Oui, souvenez vous, chers télespectateurs, il y a 5 ans, Sarkozy, il avait bien un collaborateur, genre premier sinistre, cest le cas de le dire, un certain Francois..., mais oui, rappelez-vous il a sévi pendant toute la mandature du petit Nicolas, le même qu'''on ''essaie de nous refiler, aujourd'hui, dans les pattes pour l'élire Président.

Ah, bien sur, à l'époque avec Sarko, c'était un peu rock'n'roll, mais avec lui, on va taper dans le dur, on peut lui faire confiance.

Chrétien convaincu, il a le sens du sacrifice... enfin, pas du sien, du nôtre.

Passons à Macron.

En voilà un fringant jeune homme propre sur lui, qu'il est beau.

Grand, une légère calvitie naissante, portant des costards du meilleur faiseur, tel un félin mâtiné d'aristocrate, sa démarche est souple, il a le regard clair des vrais menteurs.

Il tutoie les plus grands, et en Anglais comme Christine Lagarde, qui n'a pas pris cher chez le juge mais qui nous a couté un max quand elle sévissait comme ministre de l'économie.

Les chiens de garde vedettes de la grand messe du 20h. se l'arrachent pas la pécore, l'autre.

Le candidat Macron ? En résumé un produit marketing idéalement calibré pour les émissions politiques grand public, aujourd'hui en tête de gondoles, mais, attention, avec DLC au printemps 2017.

Car pour ce qui est de son programme, à l'heure actuelle, c'est plutôt flou.

On sait qu'il pourrait, mais...

Qu'il devrait, mais...

Qu'il aimerait, mais...

N'oublions pas que, énarque, inspecteur des finances en disponibilité pour devenir banquier d'affaires associé de la Banque Rothschild, et enfin, ministre des finances, le travail, il peut en parler.

Les petits matins blafards au volant de sa petite voiture pour aller rejoindre ces misérables postes, il en a connu plus qu'à son tour.

Les bureaux vue imprenable sur Paris, où il a trainé ses guêtres, chauffés l'hiver, climatisés l'été, inhumain ce qu'il a dû subir, il en a a fréquenté le pôoovre.

On sait surtout de quoi il a été capable.

L'excellent conseil à Hollande de ne pas légiférer sur le salaire des patrons, c'est lui

Le CICE à 20 milliards dont bénéficient, sans discernement, et sans contreparties, les grandes entreprises industrielles et commerciales, c'est lui

La modification du licenciement économique et le plafonnement des indemnités prud'hommales de la loi travail c'est lui

Le travail du dimanche, c'est ENCORE lui.

Et qui profite de l'opportunité du travail dominical donné par ce cher Emmanuel ?

Il suffit de voir, dans les magasins ouverts ce jour là, la pléthore de femmes y travaillant, des plus jeunes, étudiantes et fauchées pour la plupart ou plus âgées, souvent chef de familles monoparentales, en clair femmes seules avec des enfants, toutes n'ayant que cette solution pour gagner quelques sous de plus afin de vivre pour ne pas survivre, les révisions attendront la nuit et les gosses seront gardés par la famille, si il yen a une.

Allez, toutes en cœur les filles, merci Mr Macron !!

Car cet homme n'est ni de gauche, ni de gauche, bien au contraire, il est surtout de droite cousin germain de Fillon

Il a en commun avec lui d'être anti système, un rebelle, et sauveur avec ça, encore un, il suffit, pour s'en convaincre, de voir à la fin de son meeting de Paris son mysticisme christique.

Les bras en croix, peut-être aurait-il pu paraphraser son illustre prédécesseur en s'égosillant au milieu de ses affidés « Père pardonnez leur, ils ne savent pas ce qu'ils font... ici »

Au PS, maintenant,

La BAP, ou Belle Alliance Populaire, c'est beau et léger comme une onomatopée d'une chanson de Michel Legrand.

Qu'ils étaient beaux à la télé les 6 + une, dans leurs petits costumes stricts, pas aussi bien coupés que celui de Macron cependant, eh..., mon brave, socialisme oblige...

Commençons par La Femme alibi, il en fallait une, c'est l'ombre de Valls qui s'y colle, Sylvia Pinel.

Valls himself avec ses belles joues rouges, l'air vif de Lamballe ça te donne une de ces claques.

Montebourg pérorant, normal, naturel.

Le petit Benoit qui Hamonte, qui Hamonte.

Peillon, comme à son habitude, en dilettante, tout ça l'ennuie prodigieusement.

Simplet a été convoqué, sacré Jean Luc tu nous auras bien fait rire... JL, si tu nous regardes...

Et de Rugy dit Rugy le Vert qui ne repésente que lui même.

Une belle brochette.

Ils ne sont plus d'accord sur rien, mais, ils veulent nous faire croire qu'il vont se rabibocher ce Dimanche autour, sans doute, de Hamon l'étoile mort-née d'un univers proche du zéro absolu.

Dimanche soir 29/01, c'est bien Hamon, Lundi matin 30/01, il déclare qu'il rencontrera demain le groupe socaliss de l'assemblée nationale pour dire aux dépités du parti effarouchés telles des rosières de l'année par son programme dit ''révolutionnaire'' d'avant primaires, finalement, et après mûres réflexions dans la nuit de Dimanche à Lundi, qu'il n'est plus tout à fait le même après à condition qu'une majorité d'entre eux ne se barrent pas chez Macron..., foutage de gueule pur jus PS.

Il appelle ça, un programme enrichi.

Les socialistes, ils ont élu leur candidat, ou ils balancent une nouvelle marque de lessive ?

C'est quoi cette com, merde !!!

And the last but not the least, JLM, Mélenchon quoi, mon champion.

Un homme ''caillouteux et atrabilaire'' Balzac dixit.

Indéniablement, il ne porte pas des costumes super taillés, pas une gravure de mode, manifestement pas son truc, il est irascible, soupe au lait, pas copain avec les journalistes qui le lui rendent bien

Bref, c'est pas la première fraîcheur style Macron à l'extérieur, mais, à l'intérieur, c'est juste inversé, l'esprit est là, vif, acéré, brillant, sa présence dans un débat d'idées est, toujours, évènementielle. Alors que Macron, avec sa belle gueule de premier de la classe, veut de nous faire affronter le XXIème avec des idées issues de son cerveau moisis du XIXème en remettant en cause toutes les conquêtes sociales arrachées par nos anciens au patronat au cours du XXème, c'est SA lutte de classe, même s'il se garde bien de le dire (expression trop datée), le bouillonnements d'idées pour faire avancer notre pays au cours de ce siècle est bien du côté de Mélenchon.

Pour ceux qui redoutent se le ''taper'' 5 ans, Mélenchon les rassure : la VIème République mise en place, il s'engage à démissionner de son mandat, et laisser le champs libre au jeu politique.

En clair,

Tu gagnes 450 000 Euros/ans,

Tu aimes travailler 48 h/semaines,

Tu veux travailler le Dimanche et ne pas voir tes enfants grandir,

Tu adores ta ville empestée par la pollution aux particules fines, suffocant dans le smog qu'elle provoque, voir tomber la neige industrielle sur les parcs où tu te promènes le Dimanche en famille.

Tu n'es pas contre l'électricité nucléaire car EDF dit que tu n'as rien à craindre d'un accident dans une centrale, et, puis, ''c'est moins cher''.

Tu es un chômeur chronique, et tu attends, pour t'en sortir que Fillon ou Macron pensent à toi, qu'ils te proposent non pas un travail, mais un job à un Euro/h comme en Allemagne ou un job zéro heure comme en Angleterre, et te transforment en esclave moderne taillable et corvéable à merci, le Moyen Age au XXI ème Siècle.

Tu participes, avec ton petit pécule dissimulé aux impôts, à la vaste évasion fiscale de 82 Milliards en année pleine.

Alors, ne votes pas Mélenchon, avec lui tu seras pas à la fête.

Pour tous les autres, et ils sont nombreux, je leur conseille vivement le contraire pour le 23 Avril.

Et comme dit un mien ami Auvergnat, au demeurant très sage et fan de Coluche : '' Amis de gauche, pour lui, mélenchons nos votes dès le 1er tour, ce sera mieux que si c'était bien !''