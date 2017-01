Vers un nouveau Front populaire rassemblant les forces progressistes ?

La victoire de Benoit Hamon va avoir le grand mérite de clarifier l'échiquier politique. En effet le fait que frondeurs s'emparent du PS, devrait -enfin- signifier qu' une ligne économique interventionniste va s'imposer au sein de ce parti. Cela devrait permettre à ce nouveau PS de s'allier avec les forces progressistes qui partagent cette même ligne politique : Verts, PC, Parti de gauche, Ensemble, voire même certains mouvements citoyens (primaire.org par exemple) . Ainsi les proches de Hollande et de Valls sont déjà tentés de virer au centre vers Macron. Si le PS veut réussir sa mue, il ne faut surtout pas les retenir !!

En effet, la cohérence de l'échiquier politique serait enfin rétabli avec :

un parti d'extrême droite « flou » économiquement, mais clairement xénophobe et ultra-conservateur sur les questions de société,

un parti de droite ultra-libérale économiquement et ultra-conservateur sur les questions de société,

un centre ultra-libéral économiquement et plus ouvert sur les questions sociétales (qui regrouperaient la majorité du PS actuel devenu minoritaire, Macron, Bayrou voire les « Juppéistes »)

une gauche regroupant différentes sensibilités : verts, le nouveau ps (dominé par les frondeurs), le parti de gauche, ensemble, parti communiste, différents partis citoyens, ayant comme point commun d'être interventionniste sur le plan économique et progressistes sur les questions de sociétés.

Sur le plan économique on aurait enfin une lisibilité ce qui permettrait d'avoir des débats de fond entre la gauche et la droite. Leurs représentants ne seraient plus obligés de mettre en scène un désaccord, c'est ce qui se passe entre la majorité du PS actuel et la droite, alors qu 'ils sont d'accord sur les déréglementations, l'austérité, les privatisations, ou les baisses des dépenses sociales,...

L'avantage serait aussi de cantonner les positions ultra-conservatrices et sécuritaires à droite et à l'extrême droite. Ces positions ne pollueraient plus le centre et la gauche et permettraient de mieux lutter contre la xénophobie de l'extrême droite. Remarquons que pour Manuel Valls cela sera compliqué d'être recasé, car il n'y aurait plus que la droite pour accueillir sa sensibilité autoritaire-« néo libérale », même le centre ne voudrait pas de lui.

Pour autant, cette recomposition est délicate dans un climat institutionnel marqué depuis l'avènement de la Vème république par la bipolarisation droite/gauche de la vie politique, avec l'émergence du troisième pôle : l'extrême droite. Cela montre l'urgence pour les forces progressistes de gauche de s'unir pour aller vers une 6ème république permettant la représentation de toutes les forces politiques au sein d'un régime parlementaire !!

Est-ce possible de voir une alliance des forces progressistes en vue de la présidentielle ?(Remarquons que Macron est tout sauf progressiste sur le plan économique puisqu'il défend l'austérité, la déréglementation du marché du travail et les privatisations, c'est à dire la position dominante économiquement depuis l'avènement du « néolibéralisme » dans les années 80, il est d'ailleurs très proche du « thatchérisme » affiché par M. Fillon). Il serait dommage que les forces progressistes de gauche ne s'allient pas afin qu'un de leur représentant puisse arriver au second tour qui semble promis à la droite et l'extrême droite voire au « centre » qui ratisse de plus en plus large et peut compter sur de puissants soutiens économiques et médiatiques. Un rassemblement « progressiste » dés les présidentielles paraît malheureusement peu probable.

Néanmoins en cas de défaite à la présidentielle, les forces progressistes peuvent se rassembler pour les législatives. En effet si « les » gauches remportent les législatives, on aura une cohabitation, ce qui s'apparente plus à un régime parlementaire dans lequel le président « perd » ses pouvoirs et sa toute puissance. Dés lors, les forces progressistes seraient à même de faire enfin les réformes qui s'imposent pour refonder la démocratie lutter contre les inégalités réduire le chômage et la précarité et entamer la transition écologique !!

Bonne chance à tous !

Julien Pharo