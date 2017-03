Vers un second tour Macron Juppé ?

Les événements s’accélèrent. J’étais persuadé comme bien d’autres que François Fillon allait quitter la scène des présidentielles ce mercredi premier mars mais la surprise était au rendez-vous. Cette campagne est aussi excitante qu’une série télévisée à suspense. Les défections se succèdent, la dernière en date, Thierry Solère, l’organisateur des primaires figurant parmi les notoires de la campagne Fillon. Même Nadine Morano lâche l’ensablé de la Sarthe. On dirait une sorte de digue qui s’effondre sous la pression de l’indignation. A l’heure où j’écris ces lignes, il est impossible de penser que Fillon tiendra jusqu’au bout. Dans les règles, il peut le faire. Puisqu’il dispose de 700 parrainages. S’il se maintient, nous ne serons plus dans une logique de campagne politique mais un phénomène de psychopathologie. Un cas de suicide comme on en trouve dans certaine sectes avec les adeptes « suicidés » par le gourou !

L’hypothèse Juppé prend forme. Je vois très bien le processus se dessiner. Avec le Telos en marche, le Telos qui représente l’attracteur qui n’a rien d’étrange puisque c’est une figure consensuelle, Juppé, qui catalyse la réaction alchimique politique alors que le Kronos dévorant de Fillon finit pas devenir évanescent. Une sorte de decay, pour parler comme les théoriciens des structures hors équilibre et par ailleurs disciples de Prigogine. Il ne fait aucun doute que les LR sont un système complètement déséquilibré. D’ici un à trois jours, tout devrait rentrer dans l’ordre.

Du côté de Macron, la nouvelle donne incite à revoir la stratégie parce qu’il y a cette fois un sérieux risque d’affrontement entre Juppé et Le Pen. Juppé engrange les électeurs assez volatiles de Bayrou ce qui fait baisser Macron et le place en virtuel troisième homme. Il va falloir que le PS revoie sa stratégie. Et que Hamon envisage de se désister en faveur de Macron conformément à l’éthique de responsabilité. Il se peut bien qu’au sein du PS, beaucoup de notoires se dirigent vers Macron conformément au principe du Telos (vous saurez de quoi je parle dans un prochain essai). C’est en quelque sorte une issue légitime et une manière de préserver la démocratie en évitant un duel FN/LR. C’est possible et je pense que beaucoup y ont réfléchi au sein du PS.

Un duel Macron contre Juppé, ça ressemble à un duel Obama contre Romney ou bien Clinton contre J. Bush. En tant que citoyen, j’en appelle à une alliance entre Hamon et Macron, rien que pour avoir un débat de second tour qui ait un minimum de décence. Cela étant, je ne crois pas que la politique puisse résoudre les problèmes des Français car les vraie problèmes sont insolubles et que les faux problèmes sont amenés à persister.