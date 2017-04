Vers une nouvelle guerre de Corée

[1] Nangarhâr est une province frontalière du Pakistan, dont la capitale est Jalalabad. Il est amusant de noter que dans Le Parisien, il est fait mention d'un « réseau de tunnels utilisés par Daech ». Ah bon, parce qu'ils sont là aussi ? À deux milles kilomètres de Raqqa, la « capitale » de l'État Islamique ? Lapsus révélateur ou éléments de langage post-vérité ?

Vérification faite, les journaux anglo-saxons font eux aussi référence à des combattans de ISIS :

More than 90 Islamic State militants were killed when the US military dropped an 11-ton bomb on eastern Afghanistan, according to the Afghan government.

The US military has not released a casualty toll and declined to comment on the Afghan numbers. “We are still conducting our assessment,” it said.

The US deployed the largest conventional bomb it has ever used in combat on 13 April, striking a complex of tunnels and bunkers used by Isis militants in Achin district in Nangarhar province. Source : The Guardian