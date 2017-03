Vers une nouvelle humanité hybride ? L’homme cyborg

« Le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mis dans les mains d'un psychopathe. »

Albert Einstein

Dans cette réflexion nous allons traiter de science et d'éthique et cela eu égard à leur impact sur ce qu'on croyait être l'humain. C'est un fait, la science bouscule d'une façon de plus en plus conquérante un certain nombre de « certitudes » avec lesquelles l'homme a vécues depuis l'avènement de l'humanité. On remarque que les sciences ne produisent plus seulement des visions du monde. Elles interviennent dans sa transformation. Ce faisant, elles sont tout autant cible qu'outil de formation de nos valeurs. Une question devient toutefois, de plus en plus récurrente : quelle est la définition de l'Humain ? Après l'homme de plus en plus réparé, voici venir l'Homme augmenté avec un certain nombre d'additifs qui boostent son intelligence et ces ajouts nous font basculer dans l'homme machine, le cyborg. Que reste-t-il donc de son humanité ?



Les médicaments intelligents qui nous surveillent !

Une nouvelle façon de soigner consiste à ingérer une puce au plus près de l'organe malade : « L'ère du micro-puçage et de la surveillance des individus est devant nous. » « Les industries pharmaceutiques ont commencé à implanter des micro-puces Rfid (dispositif d'identification par radiofréquence) dans les médicaments, sous couvert de créer une technologie de « pilule intelligente ». Des véritables capteurs traçables à distance qui autorisent « labos » ou médecins d'entrer au domicile des patients pour surveiller la prise de leurs traitements. Imaginez un monde où l'on surveille tout ce que vous mangez et buvez, et s'assure que vous prenez tous vos médicaments en vous faisant avaler une micro-puce « comestible » qui transmet des informations à distance à diverses autorités. Inconcevable n'est-ce pas ? Et pourtant, un tel monde devient réalité avec la « Smart Pills », pilule digne de Big Brother, brevetée par Proteus Biomedical à Redwood City, Californie. Une fois activée par l'acide de l'estomac, la micro-puce ingérée commence à détecter son environnement et à émettre des données à un récepteur utilisé par le patient. Ce récepteur est également un émetteur qui peut envoyer les données par Internet à un médecin. »(1)

« L'idée derrière tout cela est de créer des « pilules intelligentes » qui peuvent détecter ce qu'il se passe dans le corps et délivrer cette information au médecin du patient. La puce fonctionne en étant incrustée sur le médicament lui-même. Elle est ingérée en même temps que vous prenez vos médicaments et enregistre à quel moment vous avez pris votre traitement. Une fois avalée, elle envoie à travers les tissus du corps un courant électrique de haute fréquence qui est modulé de telle manière qu'elle fournit un marqueur unique à la pilule. Le courant de haute fréquence est capté par le patch de surveillance porté par le patient. L'information peut ensuite être transmise sur les appareils mobiles ou l'ordinateur du médecin (ou tout autre individu capable d'intercepter ces données). » (1)

Le fichage de l'humanité

« On nous présente donc cette puce sous ses meilleurs aspects afin de nous la faire accepter et de faire passer la... pilule ! Pour commencer, Novartis ne prévoit apparemment pas de réaliser des essais cliniques qui pourraient prendre en compte les problèmes de sécurité liés à l'ingestion de micro-puces. » (2)

« Les micro-puces seraient faites d'ingrédients couramment présents dans les aliments, et sont superposés avec des composants en cuivre, magnésium et silicium. Les micro-puces informatiques ne sont pas de la nourriture ! Peu importe qu'elles soient composées avec des ingrédients soi-disant comestibles, les avaler représente un réel danger pour la santé. Les fréquences des ondes radio utilisées dans tout dispositif Rfid, cassent les hélices d'ADN des cellules, permettant ainsi la mutation des cellules et le développement de tumeurs). » (2)

« L'être humain réduit à l'état d'une ?simple ? machine, comparé à une voiture dans laquelle ?ils ? voudraient absolument implanter des capteurs, des traceurs, des analyseurs, des détecteurs, bref des mouchards, et ceci par tous les moyens possibles. Dans ce contexte, on ne peut que considérer que le micro-puçage des pilules profite seulement aux compagnies pharmaceutiques, non pas aux patients. (...)Nous savons tous que d'avaler des micro-puces informatiques qui retransmettent des informations par radio fréquence modulable n'est pas dans la nature humaine. Ces fréquences peuvent être modifiées, ce qui peut s'avérer très dangereux, et la traçabilité des données pose un réel problème d'intégrité et de vie privée. Personne ne peut nier que tout ce qui touche au domaine de l'informatique et au traitement des données peut être piraté, abusé, intercepté et retransmis, et une puce médicale qui retransmet des données par bluetooth est d'autant plus vulnérable. » (1)

C'est un fait, nous allons vers le « big brother ».Toutes les technologies surtout celles que l’on présente comme ludiques voire gratuites sont d’une façon ou d’une autre des banques de données pour ceux qui tirent les ficelles et qui peuvent vendre ces données aux plus offrants, notamment les assurances qui vont dimensionner par exemple le montant de l’assurance en montant du risque qu’ils prennent connaissant le dossier médical des demandeurs. . Nous sommes d’une façon ou d’une autre ficher il n’est que de voir comment d’une façon anodine mais lancinante les réseaux sociaux vous harcèlent d’une façon lancinante pour connaitre le maximum de renseignements sur vous. Nous sommes des victimes consentantes car nous l’avons voulu ayant fait une reddition en rase compagne . On nous offre des ersatz qui nous promettent du rêve qui nous donnent la sensation que nous sommes importants, que nous avons des centaines voire des milliers d’amis. Rien n’est plus faut.

Changer de tête à la demande : l'avenir ?

La science conquérante envisage de s’emparer de tous les domaines à la fois physiques et psychiques de l’individu. Chacun se souvient que dans les années soixante-dix du siècle dernier le chirurgien sud-africain Chris Barnard avait ouvert « les hostilités » en greffant un coeur d'un homme dans le corps d'un autre ! Cette prouesse révolutionnaire fut saluée dans le monde entier. C'était en effet l'ouverture d'un vaste champ de la chirurgie réparatrice amenant à « l'homme réparé » comme une voiture où on arrive graduellement à remplacer les pièces défectueuses reculant graduellement les limites de la mort. Cependant, du point de vue éthique, depuis toujours on pensait que le coeur était le siège du sentiment, de l'émotion et pourtant, du jour au lendemain, la science nous a dit de chercher ailleurs pour placer ce qui dans l'imaginaire, la philosophie, l'éthique et les religions ce « supplément d'âme » qui accompagne le corps.

Dans un article paru sur le journal Le Monde, Pierre Barthélémy rapporte une expérience troublante sur la mémoire : « Visant à fabriquer de nouveaux organes pour remplacer ceux qui se révèlent défectueux, la médecine régénératrice est un domaine en pleine expansion. Un domaine qui pose aussi des questions inattendues lorsqu'il touche au cerveau : pour les personnes souffrant d'une maladie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer, qu'arrivera-t-il aux souvenirs stockés depuis l'enfance lorsqu'on repeuplera le cerveau avec des neurones tout neufs issus de cellules souches ? Les informations seront-elles perdues comme des archives brûlées ou bien parviendront-elles à être conservées grâce à une sorte de mémoire dynamique en constant remodelage ? » (3)

« La réponse à ces questions fascinantes, poursuit l'auteur, pourrait bien venir de... vers. Les planaires sont dotées d'un cerveau centralisé, avec une transmission synaptique et une gamme de neurotransmetteurs que l'on retrouve chez les vertébrés. (...) Dans une étude publiée le 2 juillet par le Journal of Experimental Biology (JEB), une équipe de l'université Tufts (Massachusetts) a voulu tester de manière radicale la dynamique du souvenir : une fois que sa tête a repoussé, la planaire décapitée se rappelle-t-elle quelque chose de sa vie d'avant ? (...) Toute la difficulté tient dans le fait que l'on doit prouver que la planaire se souvient de ce qu'elle savait avant qu'on lui coupe la tête. La meilleure manière de s'en assurer consisterait à lui apprendre quelque chose. (...) Ses auteurs ont mis au point des plates-formes expérimentales pour entraîner les planaires et tester leur mémoire. (...) » (3)

« L'idée consistait à leur faire reconnaître cet environnement particulier et à leur apprendre à y trouver de la nourriture, sous forme de minuscules morceaux de foie de boeuf (les planaires sont carnivores). Alors que ces vers préfèrent d'ordinaire rester sur les parois des récipients et évitent la lumière, ils devaient apprendre à vaincre ces réticences pour manger car la nourriture était placée au milieu de la boîte et éclairée de manière assez vive par une diode électroluminescente. Avec un tel protocole, les chercheurs s'assuraient que le comportement de ces animaux résultait bien d'une décision prise par le cerveau et qu'il ne s'agissait pas d'un quelconque réflexe. Au bout d'une dizaine de jours d'entraînement, les planaires habituées aux « arènes » trouvaient beaucoup plus vite leur pitance que celles qui ne connaissaient pas cet environnement » (3)

« Ensuite les chercheurs ont laissé leurs bestioles tranquilles pendant deux semaines, puis les ont testées de nouveau, avec succès. Si l'on veut tester sa mémoire après une décapitation, il faut en effet déjà être certain que l'animal est capable de garder un souvenir ! Les têtes ont été coupées de manière à ce que plus un milligramme de cerveau ne subsiste. Une fois que la repousse a été complète, les vers sont retournés dans l' « arène ». Lors de la première séance, les résultats ont été « décevants » Mais dès le test suivant, le niveau de leurs performances est remonté à celui qu'il était avant la décapitation. Une fois rafraîchie, la mémoire leur était revenue ! Pour Michael Levin, Ce dont nous apportons la preuve, c'est que de manière remarquable, la mémoire semble être conservée en dehors du cerveau. Un peu comme si le cerveau tout neuf démarrait à partir d'un disque de sauvegarde. »(3)

Ce qui paraît étrange le croyons-nous, dans cette expérience, est-ce que la mort n'a pas envahi le ver décapité ? Comment la vie du ver a-t-elle survécu dans la tête décapitée et transmise à l'autre corps ? A moins que d'admettre il existe « le souffle divin » véhiculé par des cellules souches aussi bien dans la « queue » du vers que dans la « tête ». La prouesse est double, non seulement la vie n'a pas disparu, mais de plus, la mémoire est transmise sans défaillance ce qui relance, dans une certaine mesure, l'inné et l'acquis et remet au goût du jour le « Lamarckisme »...

Justement à propos de tête, une tentative de greffe de tête humaine est envisagée !! « Dans une étude publiée il y a quelques jours par la revue Surgical Neurology International, le neurologue italien Sergio Canavero annonce qu'il est désormais possible de... greffer des têtes humaines. Pour être plus précis, si l'on considère que le cerveau, contenu dans le crâne, est le siège de la personnalité, de la conscience, et renferme ce qui rend chaque être humain unique, il vaudrait mieux parler de greffe de corps plutôt que de greffe de tête. L'auteur de l'étude écrit que les chirurgiens devront d'abord s'entraîner en réalisant des expérimentations sur des primates, voire sur des humains en état de mort cérébrale. Si tout avance comme sur des roulettes, la première greffe de tête humaine pourra avoir lieu dans deux ans assure Sergio Canavero. » (4)

Là encore nous sommes en face d'une énigme, quand on décapite la tête, que devient ce que l'on appelle l'âme ce que les religions juive et musulmanes appellent « rouh » que donc beaucoup de tétra/paraplégiques retrouveront l'usage de l'intégrité de leurs corps ? Cette expérience permettrait de déterminer plus précisément l'origine biologique de la conscience. La tentation de prolonger la vie, voire de rajeunir, va être bien grande, pour ceux qui en auront les moyens. Ceci combiné à l'allongement de la durée de la vie, la mécanisation du corps, et autres possibilités ne serait-ce pas considéré comme un premier pas vers « l'éternité » ?

Une singularité sur le plan éthique, serait d'un vieillard espérant revivre avec un corps jeune. La question est de savoir si la quête de l'immortalité à n'importe quel prix entre dans la mission du médecin ? En fait, dans la quête de l'éternité, la solution finale serait la « copie » de cerveau, soit en recréant la matière grise in-vitro, soit en simulant parfaitement sont fonctionnement par un système logiciel et en copiant le « contenu » du cerveau dans ce système Le Human Brain Project, a pour objectif précisément de modéliser le cerveau.

Le « Human Brain Project », ou le fantasme de l'immortalité digitale

Financé par l'Union européenne, le « Human Brain Project », implanté à Genève, vise à créer un superordinateur capable de reproduire le comportement d'un véritable cerveau humain. Les chercheurs pourront ainsi mieux comprendre les maladies neurodégénératives. Le projet repose sur la création d'une simulation numérique totale d'un cerveau humain. « Le Human Brain Project » se fonde sur les recherches du neuroscientifique sud-africain Henry Markram. Henry Markram est à l'origine du lancement en 2005 du « Blue Brain Project », qui a abouti sur la reproduction trois ans plus tard d'une colonne corticale de souris, l'équivalent de 10 000 neurones. Cette opération a été réalisée à l'aide du supercalculateur Blue Gene d'IBM, d'une puissance de calcul totale d'un pétaflop, soit un million de milliards d'opérations à la seconde. Suffisant pour reproduire en théorie un cerveau de rat et ses 200 millions de neurones, mais encore loin des 90 milliards de neurones du cerveau humain. Les chercheurs auront alors besoin d'une puissance de calcul d'1 exaflop (1018), c'est-à-dire un milliard de milliards d'opérations à la seconde. » (5).

Dans le même ordre du développement de l’intelligence artificielle on apprend que « Le géant américain Microsoft présente le système DeepCoder en collaboration avec l’université de Cambridge. Cette intelligence artificielle (IA) est capable de coder en assemblant des lignes de codes d’autres logiciels Le système DeepCoder basé sur le deep learning est en effet capable de coder en synthétisant des morceaux de codes déjà existants. DeepCoder utilise des réseaux neuronaux pour trouver les fragments de code qui fonctionnent le mieux ensemble. L’intérêt du recours à une telle intelligence artificielle pour ce type de tâche tient donc au fait que celle-ci travaillera plus rapidement qu’un humain tout en ayant la capacité de synthétiser une quantité de données bien plus importante. Il s’agit là d’une collaboration Homme-machine et d’une évolution à laquelle vous et moi pourrons un jour nous en remettre pour accomplir la partie la plus fastidieuse ou rébarbative du travail de programmation afin de se concentrer sur des tâches plus élaborées (6) (7)

On sait que Google, s'intéresse déjà à la lutte contre le vieillissement au travers du projet Calico. « Ray Kurzweil, directeur de l'ingénierie de Google et figure du trans-humanisme, prédit ainsi que « l'immortalité serait accessible à l'être humain » dès 2045 Il reste un gouffre entre un esprit humain stocké dans un ordinateur et la vision de l'immortalité communément admise. L'idée d'un corps entièrement mécanique contrôlé par un esprit humain dans un cerveau synthétique, donnant ainsi accès à une véritable « immortalité digitale a » reste pour les spécialistes du domaine de la science-fiction.. « Nous pouvons créer des corps virtuels et une réalité virtuelle aussi réaliste que la réalité réelle », évoquait ainsi Ray Kurzweil lors de la conférence Global Futures 2045 International Congress of New York organisée cet été par le milliardaire russe Dmitry Itskov. (...) » (8)

Que deviennent l'âme et l'esprit après la mort ?

Changer de corps, changer de tête, dans tout çà où est l'identité de l'Homme, A partir du moment où nous partageons avec un exo cerveau, un exo squelette, en un mot avec la machine une partie de notre identité. Il arrive un moment où même avec les avancées du bricolage du génome par une méthode semble-t-il très simple la Crispc9, que reste t-il de notre part d’humanité qui mis des milliers d’années à évoluer pour finalement se faire « doubler » par une machine qui fait de nous un cyborg mi-homme mi machine, une chimère qui à un moment ou un autre cessera de vivre ou plus exactement de fonctionner ? Notre marqueur identitaire sera dilué et notre carte spirituelle, que devient-elle près la mort ? Pour le père Souchon jésuite : « Ce que nous devenons après la mort est un bien grand mystère. Le mot même après'', qui suggère l'idée d'une continuité temporelle, est mal adapté pour parler de l'éternité (...) Le mot rouh (vent, souffle, esprit) est un mot très riche et complexe. C'est d'abord le vent, un des éléments de la nature, vent de tempête ou brise légère, « dont on ne sait ni d'où il vient ni où il va » (Jean 3,8). Quand il est question de l'être humain, c'est la respiration, le souffle, la force et l'énergie vitale. Présent à la création, le souffle de Dieu (Son Esprit) est, en quelque sorte, le lien vital entre Dieu et l'homme.(...) » (9)

Plus largement, les religions notamment révélées, devraient - de mon point de vue - montrer que la transcendance n'interdit pas d'aller vers la science notamment, pour réparer le corps, mais que l'existence de l'homme est un miracle non seulement en termes d'insufflation de la vie, mais même au vu des millions de contraintes physico-chimiques surmontées pour qu'il naisse. Il n'y a pas lieu pour les croyants, de tenter de se substituer au divin...

Einstein a bien raison ! De plus en plus les barrières éthiques sont de plus en plus dépassées au nom de la concurrence. Devant la science confucéenne qui a une autre vision de l’homme de sa présence sur Terre, les chercheurs n’ont pas d’état d’âme contrairement aux dernières digues qui commencent à sauter en Occident. Cette course vers l’abîme fait que l’homme ce tar venu à l’échelle des temps cosmiques se veut un destin prométhéen. Il veut arracher le feu aux Dieux et dans son hubris, il précipitera l’humanité vers le chaos car il fait des expériences en étant lui-même dans l’éprouvette ! Si l’humanité disparaitra du fait d’une catastrophe anthropique de causes multiples, comme les changements climatiques, le bricolage biologique, la Terre et l’univers ne la pleureront pas ! Que représente en effet quelques millions d’années sur quelques 13,82 milliards d’années ! un clin d’œil !

