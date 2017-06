Victoire ouvrière, abstention record aux législatives françaises !

Suite au premier tour des élections législatives, l’émoi est immense en France, surtout parmi la go-gauche et la petite-bourgeoisie de service. Cette effervescence a été causée par le laminage du Parti socialiste...

la mauvaise performance de Mélenchon et ses « Insoumis » - très soumis, et du Front national, et par le raz-de-marée de la « République en Marche » macroniste, le nouveau pion du grand capital français.

Tout ce tapage médiatique et politique autour des résultats de cette mascarade électorale qui n’en finit plus démontre bien que ce cirque est monté par le capital pour servir le capital, qui par cette voie donne ses dernières instructions à ses agents politiques via les urnes formatées.

Pour la classe prolétarienne, le seul résultat qui importe est le taux d’abstention révolutionnaire, donnant un indice du niveau de rejet de ce cirque électoral et donc du niveau de maturité de la conscience de la classe prolétarienne. Ce taux est record, plus élevé que le 51 % annoncé quand on prend en compte les non-inscrits sur les listes, ceux qui même avant la présidentielle avaient déjà décider que cette mascarade ne valait pas la peine que l’on s’y intéresse. Une élection est une activité bourgeoise qui se passe entre bourgeois (incluant la petite-bourgeoisie des commis). Que la classe prolétarienne le comprenne est une avancée pour la révolution, car ce taux d’abstention indique que la go-gauche électoraliste perd son ascendant sur la classe ouvrière qu’elle ne peut plus désormais formater, puis livrer docile et soumise aux urnes – et à travers les bureaux de scrutins – aux larbins politiciens du capital.

Les insoumis ce sont ces plus de 51% (majoritairement ouvrier et prolétaire) qui déclare – « Je ne me soumets pas par les urnes que je méprise et que je renie » –. Par quels autres moyens l’ouvrier va-t-il résister (nous ne disons pas « protester » qui est un concept petit-bourgeois exfiltré vers le prolétariat) ? Il y a bien ce modèle établi par les ouvriers des raffineries de pétrole qui ont résisté aux assauts du capital…

Laissez pleurnicher les médias à la solde, les porte-paroles de la gauche électoraliste et les politiciens qui ont perdu leurs strapontins, à propos de l’effondrement du cirque électoraliste capitaliste, et camarades, préparons la rentrée automnale sur nos lieux de travail d’abord – la grève est notre seule arme efficace pour le moment – la rue et les manifestations viendront en leur temps, quand la machine de production – commercialisation aura été stoppée et pas avant. Au deuxième tour des législatives, abstentions révolutionnaires plus élevées qu’au premier tour camarade.

Félicitation au prolétariat de France, fier contingent du prolétariat international. Depuis la Commune vous avez toujours montré la voie.

L’ARTICLE EST DISPONIBLE SUR http://www.les7duquebec.com/7-au-front/victoire-ouvriere-abstention-record-aux-legislatives-francaises/