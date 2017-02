Violence politique et sodomie

Où l'auteur évoque les pratiques sexuelles du militant de base et les conclusions qu'il en tire...

Si je suis convaincu depuis longtemps déjà de la sottise crasse de certains militants, quel que soit leur camp, c'est aussi de par leur propension aux fantasmes homosexuels brutaux dés que confrontés à un interlocuteur les contredisant. Que ces militants soient de gauche, de droite, de « Nuit debout », ou plutôt réacs, qu'ils soient des « cailleras » des cités en pleine émeute, pour Théo ou Adama Traoré ou des petits bourgeois en révolte post-pubère, cela finit toujours par ressortir très grossièrement ou un chouïa plus subtilement.

Je ne parle même pas des distributeurs de tracts, que ce soit pour Fillon ou Mélenchon, pour Macron ou Marine le Pen.

On se dit également qu'ils ont une conception très étrange de la sexualité proche en définitive du viol à les entendre invectiver celui qui ne pense pas comme eux...

Comme si toute discussion politique n'était finalement qu'une compétition de sexes où chacun se confronte à l'autre tels des mâles alpha primatoïdes se disputant les faveurs d'une femelle accorte avec force cris et brassements d'air. Pourquoi parfois s'ennuyer à débattre, il suffirait sans doute de se frapper les poings sur la poitrine dressés sur ses pattes arrière, je ne sais pas, j'essaie de proposer des trucs, d'être constructif.

Comme si également celui faisant preuve d'un discours plus raisonné, plus argumenté était un compétiteur dangereux, prouvait qu'il était un meilleur reproducteur, et seulement ça, écrasant l'autre, l'humiliant, l'obligeant littéralement à fuir la queue entre les jambes.

Si j'ose dire....

Dés que leur rhétorique souvent violent et primaire s'arrête, l'agressivité pointe le bout de son nez il est vite question de choses inavouables qu'ils auraient à les entendre l'intention de nous faire ou nos mères afin de prouver combien on se trompe. Ou alors ils suggèreront en termes moins choisis de comparer la taille des appareils reproducteurs de chaque intervenant. Là encore, c'est une idée qui serait certes amusante pour les Présidentielles...

On se demande surtout si tout cela ne relève pas de désirs inassouvis chez le militant de base ?

Le type affolé de prouver sans cesse sa virilité, terrifié que l'on puisse en douter, voyant des homsexuels partout, friand « d'amitiés saines et viriles », souffre généralement d'une homosexualité latente et inavouée.

On s'aperçoit également à quel point les attitudes, les poses de civilisé moderne, de progressiste sont superficielles le plus souvent. Car si ces gens lâchent les vannes de toute cette haine, c'est surtout qu'ils sont peu nombreux à disposer d'un raisonnement politique équilibré. Ils se contentent bien souvent de slogans faciles à retenir et comprendre.

Cela montre enfin toute l'aliénation de cette société dans laquelle « l'autre », le différent, est forcément perçu en ennemi, dans laquelle toute interaction sociale directe est vécue comme une souffrance insupportable. Le Net permet d'ouvrir le robinet des injures, des invectives sans risques pense-t-on et accroît cette aliénation. On est encore très loin du fameux « Village global »...

Sic Transit Gloria Mundi, Amen

Amaury – Grandgil

illustration empruntée ici