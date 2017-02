Voici le livre qui explique pourquoi le régime militaire mauritanien vend les écoles primaires

On n’est plus fâché contre le régime militaire du général Aziz et ses argentiers, en Mauritanie, qui vendent à tour de bras les écoles primaires. Ils ont bien fait ! Et d’ailleurs, il faut organiser un référendum pour les soutenir… constitutionnellement.

Un ami sur Facebook a publié des images d’un livre parascolaire qu’il devait acheter pour sa fille candidate à l’entrée en sixième, en Mauritanie.

Il suffit de jeter un coup d’œil sur la couverture de ce livre (voir image) pour comprendre « l’honorable » geste du Gouvernement d’Aziz consistant à brader les écoles primaires afin d’éviter les dégâts pour le mental de notre jeunesse.

Entre deux maux, il fallait choisir le moindre et notre perspicace gouvernement a fait le bon choix !

Mieux vaut vendre les écoles primaires que d’y enseigner le contenu de ces livres, mieux vaut avoir un peuple de vrais ânes qu’un peuple de vrais abrutis.

Vive donc l’Education nationale en Mauritanie, vivent ceux qui veillent à la publication des livres scolaires de haute facture en contenant et en contenu !

Comment pourrait-on remercier cette Maison d’Edition qui a publié ce livre dont la couverture aurait pu être l’affiche de « l’abruti éduqué » ? Comment un enseignant aurait-il pu publier ou cautionner un tel livre ?

La Réponse est simple : la Mauritanie est un pays socialement et culturellement en décadence et cela est sciemment entretenu par ses gouvernements, pions et exécutants des basses œuvres de ces régimes militaires qui ont avili la société et corrompu les mentalités.

Tout comme pour sa candidate mauritanienne à l’UA, qui subtilise le vote d’autrui, le régime mauritanien est descendu bien bas : il subtilise l’âme de tout un peuple.

Pour tuer un arbre, on étouffe ses racines ; et c’est ce que le régime d’Aziz, dans la continuité de ces prédécesseurs, est en train de faire au peuple mauritanien : il détruit sa jeunesse, son éducation par la racine.

Un livre ? Non. Ce sont certainement des centaines de livres médiocres, détruisant toute éducation, enracinant la fausseté et l’erreur que des milliers de foyers ont acquis pour leurs enfants, et les éduquent dans leurs pages. Les conséquences sont incalculables…et déjà, elles se font sentir dans ce qu’est devenue la jeunesse, racine étouffée, d’un peuple déraciné.

Coïncidence ou hasard, ce livre scolaire s’intitule « EL DELIL », signifiant « Le Guide » et guide l’Education… vers la médiocrité, tout autant que le « Guide » militaire guide la Nation vers le désastre.

Tristesse et désarroi.

Pr ELY Mustapha