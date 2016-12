’’Voici le premier jour de l’hiver’

Bonjour Rosemar,





Je dois avouer que je n’ai jamais beaucoup apprécié l’hiver. Je serais donc bien incapable d’en parler avec autant de poésie que vous, dans un si joli texte. C’est vrai que la nature peut être belle en hiver, mais justement, cette nature endormie, ça me donne envie de rester enfermée chez moi et d’hiberner.





Je n’aime pas trop l’été non plus (vous allez me dire, je n’aime vraiment rien !) sauf dans des régions où la température ne monte pas trop. Au delà de 25° je commence à étouffer.





Ma saison, c’est le printemps, lorsque les premiers bourgeons apparaissent, ou que les arbres fleurissent. Parfois les plantes se plantent et font leurs bourgeons trop tôt, mais bientôt la température remonte et la nature se réveille pour de bon. Il ne fait pas trop chaud, on a envie de flâner, de prendre son temps... les jours durent longtemps et à 21h on n’a pas l’impression que la journée est déjà terminée.





Là j’ai au moins trois mois d’hiver à traverser avant de revoir ça...





De plus, une grosse pensée pour les SDF qui gèlent dehors en hiver, en espérant pour eux que les températures seront clémentes cette année.