Voitures électriques polluantes, Anne Hidalgo et Ségolène Royal délocalisent la pollution, elles risquent en plus de provoquer un black-out

RAS LE BOL DE LA MAIRIE DE PARIS - Partie 5 Lettre ouverte aux parlementaires 20/02/2017 1°) Introduction Pendant qu'on parle de la primaire de la droite et de la gauche et maintenant du PénélopeGate, tout le reste est passé à la trappe. Nous n'avons plus d'informations sur ce qui se passe à l'étranger, sur les scandales indstriels, bancaires, la corruption en col blanc et autres. Les vérités qui dérangent sur la pollution et les voitures électriques polluantes on été censurées et remplacé par de la propagande. Pourtant Anne Hidalgo, maire de Paris, et Ségolène Royal, ministre de l'écologie, ont délocalisé la pollution (vidéo 10 mn) en Amérique du Sud et l'économie. Elles interdisent aux pauvres sans dents qui ont des voitures d'avant 1997 de rouler dans Paris car il paraît qu'elles polluent. En plus elles enrichissent les constructeurs et leurs actionnaires.

DE QUEL DROIT ANNE HIDALGO SE PERMET DE DÉCRÉTÉ QUE LES VÉHICULES D’AVANT 1997 SONT INTERDITS DE CIRCULATION EN ÎLE DE FRANCE. C’est le rôle du contrôle technique mais certainement pas des maires, ni de la Reine de Paris, ou alors il faut supprimer les contrôles techniques, car ils ne servent plus à rien. Je ne vois pas pourquoi et de quel droit les français qui ont des voitures d'avant 97, devraient les expédier à la casse alors qu'elles sont en parfait état, surtout quand elles dorment au garage. C'est de l'abus de pouvoir et du gaspillage. Nous français NOUS POUVONS EXIGER dans ce cas qu'il soit mis un terme à tous les avantages, aux berlines avec chauffeurs et huissiers porte-parapluie, cela fera des économies pour les contribuables. Il n'y a pas eu un seul audit technique sur les inconvénients des voitures électriques. Il est totalement FAUX d'affirmer que ces voitures électriques sont plus écologiques que les voitures à essence, c'est une ESCROQUERIE et de la publicité mensongère, explication en vidéo (10 mn). Je ne vois pas pourquoi ces voitures électriques auraient une vignette verte, Il y en a marre des mensonges et tromperies socialistes.

Le 09/02/2017, Bercy a émis un communiqué signalant que la répression des fraudes (DGCCRF) a transmis ses conclusions au parquet de Versailles, suite aux investigations menées sur les moteurs diesel du groupe Peugeot Citroën Automobiles SA. Il est intéressant de signaler que les ennuis de Peugeot qui a inventé le filtre à particules coïncident avec la propagande d'Anne Hidalgo, maire monarchiste de Paris, et de Ségolène Royal, qui veulent imposer les coûteuses voitures électriques aux français, et aux pauvres, pour enrichir certaines et certains actionnaires. Le groupe Bolloré est aussi impliqué dans ce secteur. Aucun journaliste et politicien n'a demandé à la mairie monarchiste de Paris, ni même à la ministre Ségolène Royal, si des études sur les besoins en énergie ont été réalisées pour recharger les batteries de toutes ces voitures électriques. Combien de réacteurs nucléaires ou d'éoliennes il faudrait installer en plus pour alimenter toutes ces futures voitures électriques ? Aucune réponse de la reine Hidalgo, ni même du ministère de Ségolène Royal. Pourquoi le gouvernement socialiste bloque le développement des voitures hybrides à air comprimé ? Comme dans les dictatures, nous voyons que ce gouvernement socialiste royaliste impose ses doctrines, sans tenir comptes des paramètres techniques, ni même des besoins de la population. Là aussi nos autorités socialistes royalistes ont censuré et dissimulé comme d'habitude toutes les questions gênantes sous le tapi.

Autre manipulation socialiste, on a appris le 20 février sur BFMTV par le biais de « 40 millions d'automobilistes », que les radars mobiles vont être privatisés. Il y en a marre de toutes les dérives de ce gouvernement socialiste. Il y a de moins en moins de français qui vont aller voter.

2°) Marché des voitures électriques.

Les élus sont des irresponsables pour inciter les français à acheter des voitures électriques, surtout s'ils font de la longue distance, car il risque de tomber en panne sur l'autoroute. Il y a plusieurs pièges, le prix de la voiture peut être donné sans la batterie. Il faut donc rajouter l'installation mais aussi le coût de la location de la batterie. En prime, il faut aussi rajouter un autre câble de 300 à 400 €, car celui fourni en standard est inutilisable avec les nouvelles bornes européennes. Ne pas oublier que si vous roulez de nuit et que vous mettez le chauffage, l'autonomie baisse fortement. En 2016, il y avait en Europe un parc de 340.000 véhicules électriques neufs et d'occasion. En France il y a eu moins de 27.315 immatriculations. Les médias ont oublié de révéler que des conducteurs après un an d'utilisation ont revendu leur voiture en raison du manque d'autonomie, et de bornes de charge qui étaient en plus incompatibles ou en pannes. En 2016, l'Allemagne a eu 13.621 immatriculations et une prime de 4.000 €. Le Royaume-Uni a eu 11.194 immatriculations, mais ils préfèrent les voitures hybrides rechargeables, comme en Norvège. Ces 4 pays représentent 75 % du marché Européen en 2016. La Renault ZOE est en tête avec 20% du marché. La nouvelle Renault ZOE ZE40 afficherait 400 km d'autonomie NEDC, et 300 km en réelle, avec 179 €/mois tout compris pour la location de la batterie, prise et son installation incluse. Cela est sous réserve d’éligibilité au Bonus écologique et à la prime de conversion, sous condition de reprise d’un véhicule diesel immatriculé avant le 01/01/2006. La Renault ZOE est suivie par la Nissan Leaf en Grande Bretagne. La Tesla Model S est en 3ème position surtout en Suisse et aux Pays-Bas.

Cinq nouvelles voitures électriques sont arrivées en 2016, Citroën E-Méhari (466 en fin novembre, en baisse), Toyota Mirai en mai (4 en cumul annuel), Tesla Model X en août (89), Hyundai Ioniq (93) et ix35 Fuel Cell en novembre (2). En 2017, nous devrions voir l'améliorations d’autonomie pour les Renault Zoé et Kangoo, pour les Volkswagen e-Up ! et e-Golf. Les Opel Ampera et Tesla Model 3, qui sont annoncées pour 2017 pourraient arriver en 2018.

Il y a 24 modèles de voitures électriques : BMW modèles, Bolloré 2 modèles, Citroën 2 modèles, Mercedes 1modèle, Nissan 2 modèles, Peugeot 1 modèle, Renault 3 modèles, Volkswagen 2 modèles.

Le plus drôle dans ce dossier, c'est qu'on peut se demander pourquoi Anne Hidalgo et Ségolène Royal éliminent les voitures hybrides. Quand on tombe en panne de batterie, on bascule sur le moteur à essence, mais visiblement elles ne connaissent pas ce type de voiture. Le bonus a même été diminué pour les voitures hybrides, sans doute parce que les constructeurs français ont une offre trop faible et trop coûteuse, contrairement à Toyota. L'état s'est désengagé des hybrides rechargeables avec une baisse du bonus de 4.000 à 1.000 €, ce qui a fait baisser les immatriculations. En 2017, plusieurs nouveaux modèles hybrides rechargeables doivent arriver, les BMW x1, les BMW 530e iPerformance, la Hyundai Ioniq, la nouvelle Toyota Prius, et le Mitsubishi ASX. Il y a en tout 39 modèles de voitures hybrides : BMW 2 modèles, Cadillac 1 modèle, Citroën 1 modèle, Honda 3 modèles, Ioniq 1 modèle, Lexus 7 modèles, Mercedes 3 modèles, Peugeot 3 modèles premier prix à 37 K€, Porsche « modèles, Toyota 7 modèles premier prix à 21 K€. On comprend que le gouvernement ne fasse pas la promo pour les hybrides, surtout avec seulement 4 modèles hors de prix.

Quant à Autolib du groupe Bolloré en île de France, service de location de voitures électriques, c'est un véritable fiasco. Le 05/12/2011, Bertrant Delanoë, l'ancien maire de Paris signait un contrat avec le groupe Bolloré (vidéo 3 mn), entraînant avec lui 97 villes d'île de France, membres du « service d'autopartage » des dettes. Autolib en moins de 5 ans a généré 180 millions d'euros de perte, mais elles sont limitées à 60 millions pour le groupe Bolloré. Les communes ont appris la bonne nouvelle le 24 novembre 2016 sous la présidence de la conseillère socialiste Marie-Pierre de la Gontrie, et que les 120 millions qui restent devront être payées par les 97 communes du « syndicat d'Autolib Métropole ». De plus chaque commune avait payé 60.000 € pour chaque station, ce qui donne une ardoise de 66 millions d'euros pour 1100 stations. Quant au système informatique développé par Polyconseil filiales du groupe Bolloré, estimé à 11 millions, il a coûté au final plus de 60 millions d'euros, on comprend mieux après avoir vu la vidéo (cliquez ici). Certains maires ont souhaitaient mettre un terme à la plaisanterie, sauf qu'ils seraient contraints de payer juteuses pénalités au groupe Bolloré, comme quoi la mairie de Paris sait négocier les contrats, mais en défaveur des contribuables, comme pour le dossier Ecomouv du temps de la droite. Certains maires ont pensé attaquer le groupe pour mauvaise gestion, mais la mairie de Paris n'est pas d'accord, pourquoi, on l'ignore. Au final, les voitures électriques socialistes nous coûtent très chères, la preuve.

Voiture à Air Comprimé MDI.

On pourrait dénoncé le silence d'Anne Hidalgo et de Ségolène Royal sur le moteur à air comprimé, qui font le bordel sur la pollution, et qui n'arrêtent pas d'attaquer les automobilistes. Elles attendent quoi pour parler des voitures avec moteur à air comprimé de Guy Nègre ? Elle est passée totalement à la trappe, avec l'aide de quelques POLITICIENS MAFIEUX. Il faut dire que nos politiques et constructeurs automobiles ont tout fait pour saborder ce projet qui était au départ français, résultat, il a déménagé au Luxembourg. Je n'ai pas non plus entendu les écologistes se manifester sur ce dossier. Au final la licence d'exploitation a été cédée au groupe indien TATA. Nos politiciens ont toujours sabordé l'innovation française, dans le but de satisfaire les exgigences de certains industriels, qui les arrosent en échange de leur aide par le bais de leur fondation, ou off-shore. Il faut aussi préciser que des clowns mafieux viennent affirmer que ce véhicule ne marche pas, ce qui est totalement FAUX, puisqu'en réalité il est au point depuis 2010. Ce véhicule coûte beaucoup moins cher, et il est aussi certainement moins polluant de ces stupides voitures électriques. Le plein d'air peut être fait n'importe où en moins de 5 minutes, contrairement aux 7 heures nécessaires pour les voitures électriques. Alors ils sont où les écolos ? Ce véhicules peut monter à 80 km/h et même 100 km/h selon le modèle, et dispose d'une autonomie de 130 km. L'avantage c'est qu'il peut être rechargé par un compresseur, qui consomme beaucoup moins que toutes ces bornes de recharge. Le directeur général de Tata Motors est « tombé » du 22ème étage de son hôtel à Bangkok en 2014. Quant à Guy Nègre, il est décédé à 75 ans le vendredi 24 juin 2016. Pourquoi le gouvernement fait avorter tous les projets de voiture à air comprimé ou hybride air ? Y a-t-il des pots de vin à toucher avec les mines de litium ? Avec les batteries de litium ? Avec les pétroliers ? Ou le nucléaire ?

Maxime Picat, patron de Peugeot, accuse la France et les autres gouvernements d'avoir contribué au déclin (pour ne pas dire saboter) de la technologie Hybrid Air de PSA. Actuellement en France, quand un politicien ou une politicienne prend une décision politique, c'est que d'une façon ou une autre il ou elle a touché quelque part. Il serait plus que temps de virer tout ce beau monde corrompu, d'autant que nombreux de français risquent de ne pas aller voter.

3°) Les principaux inconvénients de la voiture électrique sont les suivants :

Les inconvénients des voitures électriques ont été volontairement censurés par la mairie de Paris. Ces voitures électriques sont des arnaques au même titre que la vignette Crit'air.

1- Déjà le pétrole est taxé à 80% par l'état, si sa consommation baisse, il faudra bien augmenter les prélèvements ailleurs, ou créer de nouvelles taxes, alors à quoi joue le gouvernement socialiste.

2- Les temps de recharge des batteries sont de 7 à 15 heures selon les modèles de voiture, et surtout selon le type de chargeur. Certains permettent des recharges de 20 à 80 minutes, mais il est impossible d'en installer partout, car le réseau EDF s'effondrerait. Il n'y a rien de clair dans le projet du gouvernement, ni de déploiement des bornes électriques de recharge.

3- Les constructeurs donnent une autonomie de 200 km à 300 km, mais c’est FAUX. L’autonomie réelle descend à 100 km surtout sur autoroute, même sans utiliser le chauffage, l'essuie-glace, la radio, les phares, etc... Conclusion, à ne pas utiliser pour les longs trajets, sur autoroute, en hivers, et en zone à fort relief.

4- Par grand froid ou forte chaleur, l'autonomie de votre batterie baisse de 10 à 15%. Quand une voiture est branchée, elle consomme en permanence, y compris la borne. Dans la décennie 90, il avait été calculé que si on installait des box ou routeurs ADSL partout, il fallait rajouter un réacteur nucléaire. Il en est de même pour les concentrateurs et les compteurs Linky qui consomment.

5- La voiture doit être branchée presque en permanence sur une borne pour obtenir une optimisation de la charge, et pour maintenir la batterie à une température constante.

6- Autre piège sur les Renault Zoé, comme pour d'autres marques, la batterie est en location. Si vous voulez revendre votre véhicule avant 12 mois, vous devez payer une pénalité au constructeur, lire les petits caractères de votre contrat lors de l'achat.

7- Sur la route vous dépendez de la présence ou pas des bornes de charge et autres péripéties, comme le type de câble à utiliser, la carte d'abonné, la durée de la recharge... Les cartes de localisation des bornes ne sont pas fiables.

8- Les multiplications des voitures électriques et des bornes de charge risquent de provoquer un black-out électrique. Pour une augmentation de 1% des voitures électriques, il faudrait rajouter un réacteur nucléaire en plus.

9- En fin de vie certains composants de votre batterie ne sont pas réutilisables. Elle doivent être détruites dans un atelier spécialisé (SEVESO 2) avec masque étanche obligatoire, car certains de ses composants sont cancérigènes, et donc pas du tout écologiques. Eh oui, on ne vous dit pas tout.

10- Pour les mines de salar, il faut pomper 2 TONNES D'EAU et rajouter des additifs chimiques pour extraire le lithium nécessaire pour fabriquer une seule batterie au lithium de 5 kg. Contrairement aux affirmations de Ségolène Royal, l'extraction du lithium détruit l'environnement de certains sites en Amérique du Sud. C'est un mensonge de dire que ces voitures sont écologiques.

11- En Allemagne une voiture électrique génère un taux de CO2 de 150g/km au lieu des 90g/km que Bruxelles veut imposer aux voitures à essence avant 2020. Normal, car en Allemagne, une voiture électrique est plus polluante qu'une voiture à essence, parce que 50% de son énergie électrique est fournie par des centrales thermiques au charbon.

12- Une augmentation des voitures électriques en France, nécessiterait plusieurs réacteurs nucléaires en plus, car il est impossible de compenser par des éoliennes ou du solaire.

13- A l'usage les véhicules électriques sont plus coûteux que les véhicules thermiques, surtout dès qu'on dépasse 100 km par jour.

Inutile d’aller interviewer Anne Hidalgo et au ministère Ségolène Royal sur le sujet, ce dernier a déjà refusé de répondre aux questions techniques des vrais journalistes qui dérangeaient. Alors inutile de dire qu’avec 6 réacteurs à l’arrêt en février 2017, si les véhicules électriques venaient à se développer, nous serions très vite face à un black-out électrique. Même ceux qui se chauffent au fioul seraient en panne de chauffage. Un autre problème a été totalement censuré, c'est le risque sanitaire et de leucémie qui augmente surtout pour les enfants assis à l'arrière, avec le champ magnétique généré par le système électronique, et par la batterie qui alimente le moteur électrique. Il n'y a pas un seul mot de la presse sur ce sujet.

Renault présentait sa voiture électrique Trezor à Retromobile vidéo (4,07 mn). Elle est très jolie, mais inutilisable en France, car l'ex-premier ministre Valls n'a pas arrêté de déclarer à la télé que la France était en guerre. Une telle voiture recevrait tout de suite un pavé. En plus elle est tellement basse sur le sol, qu'on ne peut rien voir quand on est derrière un autre véhicule, il est donc impossible d'anticiper un freinage. Il est aussi impossible de la conduire en France, en raison des dos d'ânes qui ont été installés tous les 100 mètres. Ne parlons pas des routes côtières de Lorient, Ploeumeur, Guidel, une huile a tellement été effrayée, qu'elle a décidé de ne jamais revenir, et encore moins d'y acheter une maison. Au final il a quitté la France qui selon lui est devenue une dictature. De toute façon la voiture électrique Trezor (vidéo 4,19mn) n'est pas commercialisée, comme ça le problème est réglé. Le prix d'une telle voiture pourrait se situer entre 300 et 400 K€, si on la compare à un modèle similaire d'une autre marque.

Voiture Concept car Design Puissance moteur Couple moteur Vitesse Autonomie Longueur Largeur Hauteur Poids Renault Trezor électrique coupé 2 places 2010 260 kW 380 Nm 0 à 100 km/h < 04 s cycle NEDC 300 km 4,70 m 2,18 m 1,08 m 1.600 kg

4°) Pollution et extraction du lithium pour les batteries vidéo (10 mn).

Il faut préciser que le lithium fait le tour de la planète par cargo. Il est extrait des pays d'Amérique du Sud, pour être exporté vers la Chine. Cette dernière fabrique les batteries, et les ré-exportent ensuite toujours par des navires porte-conteneurs qui consomment 100 tonnes de fioul lourd par jour, vers plusieurs pays d'Europe, mais les voitures électrique ne polluent pas.

En août 2008, les premières recherches de mines de lithium démarrent. En 2009, une unité pilote a été implantée. En 2014, un site d'exploitation du lithium entre en service dans le nord de l'Argentine avec des scandales de corruption à la clef. Le passage à une production à l’échelle industrielle commence avec des conséquences sociales et environnementales. L'état français hypocrite et les autres pays n'ont fait que délocaliser leurs problèmes de pollution.

Depuis 2009, le groupe français Eramet exploite le Lithium en Argentine en partenariat avec le groupe Bolloré jusqu'en 2011 (vidéo 10 mn). Ce dernier fabrique des batteries électriques pour sa voiture Autolib qui est un échec qui sera payé par les contribuables parisiens. Eramet exploite seul le salar de Salta (vidéo 10 mn) qui « évalue le potentiel économique » du gisement et étudie « un procédé innovant pour l’extraction du lithium dont l’empreinte environnementale est sensiblement réduite en comparaison des procédés conventionnels, du fait de la diminution très significative des surfaces d’évaporation nécessaires. »

Marcos Calachi, président de Jemse, société d'état, est présente à hauteur de 10 % dans Sales de Jujuy en Argentine. Ce projet est sous le contrôle de la firme australienne Orocobre qui est majoritaire, et du constructeur Toyota. Il déclarait « Dans le nord de l’Argentine, Sales de Jujuy passera à l’exploitation industrielle en août (2014). Olaroz, c’est la poule aux œufs d’or. La demande planétaire est insatisfaite. A nous d’y répondre dès que possible. » En 2014, le lithium se vendait autour de 6.500 dollars la tonne. D'après une étude du cabinet américain McKinsey, la production de voitures électriques devrait dépasser celle des véhicules à moteur thermique dès 2030. Problème, rien n'a été dit sur les risques environnementaux, ni en besoin d'énergie.

L'Argentine, la Bolivie (video 4,15mn) et le Chili dans le désert Acatama (où s'est rendu le président François Hollande le 22 janvier 2017, vidéo), possèdent près de 85 % des réserves mondiales du lithium. On ignore le niveau des réserves en chine. La plus grande exploitation est le salar de Jujuy (vidéo 4,15mn) au sud-ouest de la Bolivie à 3600 m d'altitude. La réserve d'Altiplano était inexploitée. Il était prévu à Olaroz un investissement de plus de 230 millions de dollars, pour une exploitation de18.000 hectares sur une durée de 40 ans, avec une production de 17.500 tonnes de lithium par an. Sur le site l'exploitant a creusé 23 puits de 200 mètres de profondeur pour pomper les saumures qui sont acheminées vers d'immenses bassins d’évaporation. Ils représentent une surface de 700 terrains de football. Cette matière est ensuite transportée vers une usine de transformation d'où ressort du carbonate de lithium. Les pays demandeur sont le Japon, l'Australie, la France (Bolloré), la Corée du Sud, le Canada, la Pologne, l'Allemagne, la Turquie, l'Inde, et les USA, et autres...

En 2009 une première exploitation a démarré dans le désert d'Olaroz au nord de l'Argentine. Nelly Vargas, biologiste de l'université de San Salvador de Jujuy a réalisé plusieurs études d'impact des mines du projet d’Olaroz, et du bassin de Pozuelos. Selon lui ces mines sont « un peu moins destructrice que les autres activités minières comme le plomb, le zinc ou l’étain par exemple.../... Les enquêtes sont bâclées et la norme environnementale se révèle très insuffisante.../... L’usage industriel et le rejet des effluents me préoccupent. Il y a un risque pur et simple de sécheresse dans une région où la situation s’avère déjà tendue. » La faune est menacée, comme les flamants roses dont la population a diminué de moitié, les vigognes, lamas, souris, bactéries extrêmophiles (vidéo 10 mn), qui sont capables de vivre dans des conditions extrêmes. L'eau est aussi polluée par des substances chimiques. Il faut utiliser 10 litres d'eau par seconde pour produire le lithium, soit 2 tonnes d'eau pour fabriquer une batterie au lithium de 5 kg. Sales de Jujuy, le Canada avec Lithium Americas corp, la Corée du avec Posco propriétaire de Daewoo avec le soutien de Jemse, ont aussi débuté la construction d'un site minier fin 2014. Le biologiste a révélé que « Ces deux sites concurrents, distants de seulement quelques kilomètres, devront travailler ensemble pour ne pas épuiser les ressources en eau ». Les communautés locales sont déjà les premières victime de ces mines. Silvana Morel, avocate écologiste chargé de la défense des peuples indigènes déclarait, « On a observé que l’eau se trouve partiellement salinisée.../... C’est un drame pour eux, dépendants de l’agriculture et de la culture du sel. C’est tout un mode de vie qui est menacé. Les salares représentent également un lieu sacré, la Pachamama, qu’ils honorent chaque année au mois d’août. »

Corruption et conflits d'intérêts

Les populations locales ont lancé plusieurs actions en justice pour mettre un terme à ces projets. « Malgré une poignée de batailles gagnées, aucune jurisprudence n’existe à ce sujet.../... Le gouverneur a lancé le chiffre d’un millier d’embauches. Au final, seulement une centaine de personnes seront employées sur chaque site, une minorité provenant de la région. La corruption et les conflits d’intérêts sont dénoncés entre les élus locaux et Jemse, la société d'état. Eduardo Fellner, gouverneur de la province nomme le directoire de l'entreprise, et plusieurs sources précisent qu'il y a investi son argent à titre personnel. Il a refusé de répondre aux questions des journalistes.

Il suffit d'offrir une voiture, un réfrigérateur ou de simples caisses de bières offerte à la population pour convaincre certains habitants. Il faut saluer le travail d'investigation de Reporterre.net sur les site d'exploitation du lithium, qui m'a permis de compléter cet article sur les voitures électriques.

Le plus drôle dans ce dossier, c'est que le président François Hollande se déplace au Chili en janvier, mais cela n'a fait l'objet que d'une brève lors d'un JT télé, aucun détail sur les raisons de cette visite. Je n'ai jamais vu un seul président se déplacer à l'étranger, sans qu'il n'y ait des signatures de contrats à la clef. Quand François Hollande s'est rendu au Chili, il était accompagné d'une vingtaine de chefs d'entreprise, qui devrait aboutir à quelques contrats.

5°) Les bornes de recharge des batteries lithium ion, un beau bordel.

En 1975, il y avait environ 47.500 stations-service en France. En 1982, il en avait plus que 37.500. Fin 2015, il n'y avait plus que 11.260 stations-service équipées en moyenne de 5 pompes, ou 10 pour les grandes surfaces. Les stations des grandes surfaces représentent 48 % du nombre total des stations-service, avec plus de 61% des ventes de carburants en France.

Une pompe à essence permet de servir 6 véhicules à essence en moyenne par heure, contrairement à une borne électrique rapide qui ne peut servir qu'une ou deux voitures par heure. Si pour simplifier les calculs nous prenons une base de 10.000 stations service par 8 pompes à essence cela nous donnerait en électrique 80.000 bornes, par 6 véhicules/heure, on obtient 480.000 bornes. Il y a évidemment les particuliers qui auront leur propre borne de 2 kW à domicile, combien, difficile à dire. On peut prendre comme base un million de voitures électriques, ce qui donnerait un besoin de 20 GWh pendant 7 heures chaque nuit. Nous voyons tout de suite que l'hypothèse de tout électrique proposé par la mairie de Paris et le ministère de l'écologie ne tient pas la route.

En plus une autre idée saugrenue a germé dans l'esprit de nos ingénieurs, fabriquer des bornes de recharge sans fils, idée déjà étudié par le passé par Tesla. Problème, les champs électromagnétiques ont toujours été nocifs pour la santé, ce que semble ignoré nos super-cerveaux, mais aussi nos experts offciels qui ont décide d'ignorer les études de Wertheimer et du Dr Milham. Pour les professionnels suédois, dès que nous dépassons 0,2 microteslas (2 milligaus) pour 8 heures d'exposition, les risques de leucémie augmente pour ne pas dire double. En 1999, un rapport européen de 1999 signalait que « Maria Feychting, du Karoliska Institut de Stockholm, qui a mis en évidence aussi bien un rapport entre les champs électromagnétiques et les leucémies, confirmant ainsi d'autres études analogues menées dans d'autres parties du monde. » En ce qui me concerne, je dirais à Anne Hidalgo et à la ministre Ségolène Royal, que n'irais jamais mettre des enfants en bas âge à l'arrière d'une voiture électrique.

Le 25 janvier, Ségolène Royal, ministre de l'écologie, a déclaré dans l'émission de Bourdin qu'il fallait installer 10 millions de bornes de recharge en France, chiffre à mon avis très surestimé. Si nous prenons une borne de 20 kW pour une recharge en une heure selon le type de véhicule, à multiplier par 10 millions de bornes, cela nous donnerait un besoin de 200 GWh au minimum. Inutile de dire que le réseau électrique s'effondrerait, c'est la raison pour laquelle des bornes de 2 kW avec temps de charge de 7 heures minimum sont installées. On peut se se demander où sont nos journalistes et expert en science économique pour poser les bonnes questions.

10.000.000 bornes par 20 kWh = 200.000.000 kWh = 200 GWh

Il y a X constructeurs de bornes de recharge, avec X types de bornes de recharge, X types de câbles, X temps de recharge selon le type de votre voiture.

- Il n'y a actuellement que 8.000 bornes de recharge installées en France, et pratiquement aucune sur les autoroutes.

- Le paiement ne se fait pas avec votre carte bancaire, mais il faut acheter une carte d'abonné pour pouvoir utiliser les bornes selon le réseau. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.

- Quant aux cartes de signalement des bornes, elles ne sont pas du tout fiables. Nous avons plusieurs cas : bornes occupées, bornes en bon état mais hors service, bornes en mauvais état, pas de câble adapté, pas la bonne carte d'abonnement au réseau.

- Après il y a le piège du câble. On découvre là aussi qu'il y a X types de câbles de recharge, qui vous sera vendu entre 250 et 400 €HT, encore une arnaque de plus. Lors de l’achat d'une voiture électrique, vous trouvez dans votre coffre que 2 câbles :

- Le type 1 pour brancher sa voiture à domicile sur une borne 3kW, charge de 7 à 12 heures.

- Le type 2 au standard européen, avec 11 bornes déployées à Hazebrouck. Autre gag, la prise côté voiture est différente selon le modèle, et il n'est pas fourni.

- Le type 3, pour les bornes de 3 à 22 kW déployées en France à côté des mairies, hypermarchés, mais ces bornes ne seraient plus déployées.

Temps moyen pour une batterie de 22kW/h

Durée de recharge Alimentation Puissance Tension Intensité maxi 12 à 14 heures Monophasé 2kW 230 VAC 8 A 6 à 8 heures Monophasé 3,7kW 230 VAC 16 A 2 à 3 heures Triphasé 11kW 400 VAC 16 A 3 à 4 heures Monophasé 7kW 230 VAC 32 A 1 à 2 heures Triphasé 22kW 400 VAC 32 A 20 à 30 minutes Triphasé 43kW 400 VAC 63 A 20 à 30 minutes Continu 50kW 400 - 500 VDC 100 - 125 A

On ignore si une charge rapide diminue la durée de vie des batteries.

6°) L'état censure la section fourniture d'énergie pour les voitures électriques.

Olivier Berruyer écrit sur son site suite à mon article sur les pollutions censurées par la mairie de Paris, et sur celle venant d'Allemagne : « J’insère un bref billet, tant j’ai été surpris, après tant de billets, par de nombreux commentaires de ce style... c’est à se demander pourquoi je me fatigue autant… EDIT : le hasard fait bien les choses, le buzz du jour (...) venant d’un type super sérieux, comme le montre ce qu’il publie sur son site... (amigo, creuse aussi pour voir si la vague de froid qu’on a connue ne serait pas aussi un complot du gouvernement…) »

Alors le « type super sérieux » répondra à ce trentenaire, que mes données viennent aussi bien de bases de données météos et scientifiques, que du domaine militaire, que de procureurs anti-mafia, voire même de journalistes qui ont été assassinés pour avoir osé enquêter sur les déchets et les navires toxiques, que la revue « Que Choisir » a tenté de dénigrer par le biais de la plume d'Erwan Seznec, on se demande pourquoi. De plus Olivier Berruyer reprend un document du DoD publié sur le site de la maison blanche à l'époque, qui ne peut être infirmé, et qui confirme tous mes propos. Même la revue « Que Choisir » qui n'a pourtant aucun spécialiste avec des compétences NBC, avait tenté aussi de me dénigrer sur les virus de ciblage ethnique, alors qu'un reportage avait été produit en 2001 par la société de production de Françoise Castro. L'enquête avait été réalisée par Tristan Mendès France. Comme quoi il faut se méfier des sarcasmes de certains journalistes qui usent de la théorie du complot pour mieux dissimuler leur propre incompétence.

Olivier Berruyer a publié plein de petits graphiques économiques, cela fatigue moins que d'écrire. Sauf qu'ils n'ont rien à voir avec les cartes météos, ni même avec les cartes de la pollution de janvier et décembre que j'ai consultées, ce qui n'est pas le cas d'Olivier Berruyer. C'est ce qui s'appelle un détournement de sujet, pour dédouaner la mairie de Paris sur ses mensonges par omission, et sur la culpabilisation des automobilistes. D'ailleurs des internautes ne se sont pas laissés endormir par ces diagrammes, et l'un d'eux (L'aieuil) lui a répondu le 3 février : « Moi tout ce que je vois c’est que l’Allemagne est à + de 70% dépendante pour son énergie d’énergies fossiles importés et que du nucléaire ils en ont jamais eu beaucoup… et ça sans même rentrer dans la question de l’électricité importée ». Un autre lui a répondu, « Pour renforcer ce qui fut dit plus haut, OUI, l’Allemagne, un peu faux-cul sur le coup, ferme (lentement) ses centrales nucléaires, arrête (encore plus lentement) ses centrales à charbon… et importe massivement de l’électricité nucléaire, principalement française (...) j’ai de sérieux soupçons que les centrales à charbon bien polluantes polonaises qui tournent à plein rendement elles alimentent pas que la Pologne…). ».

Ce post m'a donné l'idée d'aller voir la production électrique de la Pologne par les centrales au charbon qui est d'environ 160 TWh. Elle était autosuffisante jusqu'à fin 2013 et exportait son électricité. La Pologne est effectivement interconnectée aux réseaux de l'Allemagne, l'Ukraine et la Suède. Une interconnexion a été installée avec la Lituanie et est entrée en service 2015, avec l'aide de l'Europe. En 2015 elle a importé 14.459 GWh et exporté 14.793GWh, d'où un solde à l'export de 334Gwh. La Pologne produit aussi 136 Mt de charbon et de lignite, derrière l'Allemagne avec 185 Mt.

Olivier Berruyer veut parler économie, eh bien j'en reparlerai et j'aborderai le plus gros scandale de la trahison économique socialiste avec la complicité d'Emmanuel Macron, dans un autre article. Quand nous voyons tous ces jeunos soutenir Macron, on se dit qu'ils ont la mémoire courte, et que le QI des français est en baisse. Depuis un mois on nous emmerde avec l'affaire du Pénélopegate de moins d'un million d'euros, alors que le parti socialiste est coupable d'une affaire d'atteinte à la sûreté de l'état et à nos intérêts économiques de plusieurs milliards d'euros, suite à la vente d'Alstom aux américains. Sauf que là tous les journalistes, tous les prétendus experts en économie, les syndicalistes, les membres de la gauche et de la droite, tout ce beau monde est aux abonnés absents. Ils ont tous oublié de prendre leurs casserolles pour aller manifester devant les meetings des candidats Emmanuel Macron et Benoît Hamont, ce qui est très surprenant. Dans ce dossier tous les ingrédients sont réunis, pressions, chantage, espionnage, atteinte à la sûreté de l'état, haute trahison, etc... Il n'y a que 3 ou 4 journaliste qui ont mené une véritable investigation sur ce scandale. Un autre article plus complet sera réalisé sur ce dossier complexe, et on peut parier que ce scandale remontera à la surface.

Les diverses sources d'énergie disponibles sont :

A) Les centrales nucléaires,

B) Les centrales thermiques, charbon, fioul, gaz

C) L'énergie renouvelable des fermes éoliennes

D) L'énergie renouvelable des fermes solaires de panneaux photovoltaïques.

E) Les centrales hydro-électriques

6A°) Récapitulatif des centrales nucléaires.

En février 2016, les chiffres publiés par le Réseau de transport d'électricité (RTE) précisait que la production d'électricité nucléaire représentait 75% de l'électricité totale produite en France pour 2015, soit 416,8 térawatt/heures (Twh).

En France il y a 58 réacteurs répartis sur 19 sites, dont 23 étaient à l'arrêt au 11 février 2016, et 8 plus que en décembre 2016. Nous avons 34 réacteurs de 900 MW, 20 réacteurs de 1300 MW et 4 réacteurs de 1450 MW. Le remplacement de ces sites par des éoliennes est irréaliste.

En 1974, l'état a construit 18 réacteurs de 900 MWe : en Gironde au Blayais 1, 2, 3, et 4 ; dans le Loiret Dampierre 1 à 4 ; dans le Nord Gravelines B1, B2, B3, B4, C5 et C6 ; dans la Drôme Tricastin 1 à 4. En 1976, le programme CP2 est lancé avec 10 tranches : en Indre-et-Loire à Chinon B1, B2, B3, B4 ; en Ardèche à Cruas 1, à 4 ; en Loir-et-Cher avec Saint-Laurent-des-Eaux B1 et B2.

De 1984 à 1987, seront mis en service 8 réacteurs de 1.300 Mwe : Flamanville 1, 2, Paluel 1 à 4, Saint-Alban 1 et 2. Il seront suivi de 12 autres réacteurs de 1.300 MWe.

Vers 1991, des réacteurs de 1 450 MW entre en service : à Chooz B 1 et 2, à Civaux 1 et 2.

Si un réacteur est trop sollicité, il y a une forte usure de certains éléments comme le générateur de vapeur de 450 tonnes, qui doit être remplacé dès qu'on dépasse 32 % de colmatage. En période de canicule, la production baisse. La loi de transition énergétique prévoit de baisser la part du nucléaire dans la production d'énergie de 75% à 50%. L'objectif de l'état socialiste est de démanteler 17 réacteurs avant 2025. Par quoi on remplace ? Certainement pas par du solaire ni de l'éolien, en raison d'une faible rentabilité. Quant à la centrale de Paluel, suite à la rupture du palonnier du pont roulant en 2014, le générateur de vapeur de 465 tonnes et de 22 m de longueur a fait une chute de 20 m et endommagé la dalle de béton du réacteur n°2. On a appris en plus que les groupes électrogènes étaient mal entetenus. On ignore quand ce réacteur reprendra du service. Quant à l'EPR, j'aime mieux ne pas en parler, la liste des problèmes seraient trop longue à énumérer.

Benoît Hamon veut stopper le nucléaire. OK, j'ai juste une question à lui poser, par quoi il remplace les 58 réacteurs nucléaires ? Par 46.400 ventilateurs dont la durée de vie est limitée à 15 ou 20 ans comme nous le verrons dans un paragraphe plus bas.

6B°) Les centrales thermiques, charbon, fioul, gaz, turbine .

Ces centrales thermiques sont utilisées pour compenser l'arrêt des réacteurs nucléaires quand ils sont en maintenance, et pour lisser les pics de demande surtout en hivers. Problème, ces centrales sont progressivement retirées du service pour éliminer les rejets de particules. La filière gaz a augmenté de 55% par rapport à 2014, en raison du froid en début 2015. Si on arrête ces filières et le nucléaire, par quoi on compense ? Certains naïfs répondront par le solaire et l'éolien, ce qui est une vaste plaisanterie et un gros mensonge. Si en plus les écologistes et les socialistes poussent à l'utilisation des véhicules électriques, le réseau électrique d'EDF s'effondrera, et la mairie de Paris peut dire tout et n'importe quoi, cela ne changera rien à la réalité.

a) Il ne reste en France que 4 centrales au charbon : Cordemais (EDF, 2x600 MW), Le Havre (EDF, 600 MW), Provence (E.ON France SAS, 595MW), Emile Huchet (E.ON France SAS 595), celle de Vitry-sur-Seine a été arrêtée normalement en 2015, soit un total de 2990 MW.

b) Il existe 4 centrales fioul-vapeur : Cordemais (EDF, 2x700 MW), Porcheville (EDF, 4x600 MW), Aramon (EDF, 2x700 MW), soit un total de 5200 MW.

c) Il existe 10 centrales Gaz de 390 à 570 MW : Dunkerque (Engie, 2x395 MW), Fos-sur-Mer (Engie, 490 MW), Fos-sur-Mer (Electrabel groupe Engie, 425 MW), Montoir-de-Bretagne (Engie 435 MW), Bayet (Alpic 410 MW), Pont-sur-Sambre (Poweo 410 MW), Blénod (EDF, 430 MW), Emile Huchet (E.ON France SAS, 2x430 MW), Martigues (EDF, 2x465 MW), Bouchain (EDF 575 MW), ce qui donne un total 5755MW.

d) Il existe 6 centrales à combustion, Dirinon (EDF, 2x85 MW), Brennilis (EDF, 2x85+125 MW), Vitry-sur-Seine (EDF, 2x125 MW), Vaires-sur-Marne (3x185 MW), Montereau (2x185 MW), Gennevilliers (EDF, 210 MW), soit un total de 1850 MW.

L'ensemble de ces 4 types de centrales nous donne une puissance totale de 15.795 MW, soit l'équivalent d'environ 15 réacteurs nucléaires si on prend une puissans de 1 GW en référence.

6C) L'énergie renouvelable avec les fermes éoliennes.

Il paraît que le vent est gratuit, c'est un très gros mensonge des plus des écologistes et autres politiques. Une loi oblige EDF à racheter aux exploitants d'éoliennes le prix du kW/h 2 fois plus cher que celui du marché. Ce surcoût est facturé aux abonnés par le BIAIS DE LA TAXE CSPE qui figure sur votre facture EDF, soit 25 €HT en moyenne par facture, et par foyer. Fin 2013, l'Allemagne avait plus de 34 GW de puissance, mais les autorités françaises oublient de dire que ce pays est plus industrialisé que la France depuis sa réunification. En 2015 l'éolien a progressé de 23,3% par rapport à 2014. En 2015 le seuil de 10.000 MW a été dépassé. Pour 2020, le Grenelle de l'Environnement fixait un objectif de 8 000 éoliennes pour 25 000 MW, dont 6.000 MW installés en mer. Il est intéressant de souligner que le premier Ministre Valls et Ségolène Royal avait participé à une fête du SER, le lobby des éoliennes. Une éolienne de 2 MW génère de l’énergie pour 2.000 personnes, chauffage compris. Les puissances des éoliennes en France sont limitées à 3 MW. Il y a déjà eu plusieurs affaires de conflits d'intérêts, des menaces, intimidations, et harcèlements judiciaires contre des petits propriétaires. En France les termes comme les « peurs irrationnelles », « comportements anxiogènes », « théories du complot » sont utilisés à toutes les sauces par les cabinet de communication et de manipulation. Ces méthodes douteuses sont utilisées pour museler ceux qui dénoncent les risques avérés, comme pour les ondes, alors que nous avons des consignes de sécurité depuis la décennie 60, n'en déplaise aux incompétents et complices de l'industrie. Les élus socialistes oublie aussi de vous dire que pour remplacer un réacteur nucléaire de 1 GW, il faut un minimum de 800 éoliennes d'au moins 2 MW. Si les socialistes arrêtent les 58 réacteurs nucléaires, il faudra au bas mot 46.400 éolienne au minimum, car je n'ai pas n'ai pas tenu compte des puissances de 1,2 et 1,4 GW, j'ai pris en référence 1 GW. Il faudrait donc plus de 50.000 éoliennes, c'est une parfaite stupidité. Comme elles peuvent être en panne, en maintenance, ou si le vent trop faible, il serait plus juste de dire qu'on doit compenser en réalité par plus de 800 éoliennes. C'est éoliennes en plus ne sont pas très écologiques comme allez le constater. Ceux qui souhaitent des éoliennes, sont d'accord tant qu'elles sont les voisins, et quand elles ne sont pas à côté de chez eux, comme pour les antennes relais.

Au 31/03/2014, la France avait une puissance de 8,3 GW (8.291 MW), soit 1.200 installations. 500 éoliennes par an sont installées en France, soit 1.000 MW, soit l'équivalent d'un réacteur nucléaire, ou la puissance d'une centrale thermique. La puissance des éoliennes installées en France ne dépasse pas 3 MW. Il y avait en projet de 6 parcs éoliens le long des côtes pour une puissance d'environ 3.300 MW :

Fécamp (Seine-Maritime),

le Tréport (Seine-Maritime),

Courseulles-sur-Mer (Calvados),

Saint Nazaire (Loire-Atlantique),

Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor et entre l'Île D'Yeu)

Île de Noirmoutier (Vendée).

Il y a aussi un projet au large de Groix (Morbihan)

Les éoliennes posent de nombreux problèmes qui ont toujours été censurés par la presse :

- La France ne construit pas d'éoliennes, elles sont toutes importées de l'étranger. Vous comprenez maintenant pourquoi notre déficit commercial aggrave.

- Il y a des contraintes mécaniques et des usures prématurées au niveau de l'axe du rotor.

- Il y a aussi des projection de glace par le rotor en hivers.

- Explosion d'une éoliennne suite à une tempête (vidéo)

- Il peut y avoir des ruptures et projection de morceaux de pales ;

y a pas photo N°1, lancé de pale réussi, et la photo N°2.

- Impossibilité d'éteindre un incendie sur une éolienne, information censurée (video).

- Les éoliennes génèrent des infra-sons.

- La ventilation provoque un assèchement des sols, information jamais révélée.

- Brouillage des radars aériens et marines qu'il a fallu équiper de filtre et de système de traitement.

- Les éoliennes de x mégawatts sont inutiles quand il n'y a pas de vent.

- Les éoliennes nécessitent l'utilisation d'un moteur pour leur démarrage.

- Pour une ferme, entre chaque éolienne on doit compter 6 fois le diamètre du rotor qui peut être de 130 m multiplié par 6, ce qui donne 780 m de distance pour installer l'éolienne suivante. Une seule colonne de 10 grosses éoliennes fera 7,8 km à multiplier par le nombre d'alignement.

- Le socle d'une éolienne nécessite 40 tonnes de ferraillage, et de 1000 à 1500 tonnes de béton.

- Quand une éolienne à un défaut, on le retrouve systématiquement sur toutes les éoliennes du même type, ou de la même ferme. Il vaut mieux que l'exploitant de la ferme saisissent officiellement son expert en assurance (ou judiciaire), et le constructeur avant la fin de la garantie, sinon la note risque d'être salée.

- Le coût du démantèlement est de 500 à 900 K€.

- La durée de vie est d'environ 15 à 20 ans.

- la taxe CSPE coûte 100 milliards au français par an.

- De nombreux élus municipaux sont souvent propriétaires des terrains et donc en situation de prise illégale d'intérêts. Plusieurs ont déjà été condamnés en justice.

- Des élus se font acheter par des mesures dites compensatoires, qui n'en sont pas.

- Pour les individus qui viennent dénoncer les « peurs irrationnelles », ou « comportements anxiogènes », il faut leur trouver des habitations directement à côté ou sous une éolienne en hiver.

6D) Les centrales d'énergie solaire, ferme de panneaux photovoltaïques.

En 2015, 895 MW de puissance solaire ont été raccordés. En tout le solaire représente 6700 MWh de production en France. Il y a 3 types de panneaux, et leur rendement est inférieur à 17% même pour les meilleurs. En moyenne, on a pour les panneaux amorphes 7%, monocristallins 12%, polycristallins 15%.

L'irradiation solaire moyen en France est de 1270 kWh/m²

L'irradiation solaire moyen au sud est de 1640 kWh/m²

L'irradiation solaire moyen au nord est de 1080 kWh/m²

- Tous les panneaux photovoltaïque ont un rendement très faible, inférieur à 17%.

- Le rendement dépend de l'orientation, de l'inclinaison, de l'éclairement, de la température.

- Il faut monopoliser de grandes surfaces pour une faible production.

- Par temps couvert et temps de pluie, le rendement chute fortement.

- Par forte chaleur le rendement chute, ils ne doivent pas être collés sur une parois.

- En cas d'incendie, l'intervention est complexe, d'où la rédaction d'un guide pour les pompiers.

6E) Les centrales hydro-électriques

En 2015, la production hydroélectrique a baissé de 13,7 % en raison de la baisse de la pluviométrie par rapport à 2014. Il existe 2.250 centrales hydroélectriques, et 2000 autres plus petits sites en France. En 2015 la part de l'hydroélectricité était de 15 à 20%, avec 399 barrages pour 25 GW. C'est la deuxième source de production derrière le nucléaire qui représente 403 TWh, sur une puissance totale de 550 TWh. C'est la première source d'énergie renouvelable en France. La production hydraulique est de +15% à -30% selon le niveau de pluviométrie. En 2014, le groupe EDF possédait 640 barrages et 439 centrales hydroélectriques. EDF exploite 80% des barrages français. Le groupe belge Electrabel (Suez) a racheté la Société hydroélectrique du Midi (Shem), qui exploite 50 usines hydroélectriques et 12 barrages dans les Pyrénées. La puissance électrique totale installée est de 100 TW. La France dispose de 2 000 centrales au fil de l’eau, pour 2 TW installés, pour une production en moyenne annuelle de 7 TWh. La plus grande centrale est à Grand-Maison, dans l'Isère, avec une puissance de 1,8 TW. Il est prévu d'augmenter la puissance à 3 TW, et une production de 3 TWh pour 2020. Depuis juillet 2012, 3 centrales hydroélectriques sont modernisées dans la vallée de l’Isère, Beaumont-Monteux, Pizançon et La Vanelle. Elles seront opérationnelles pour 2017. Les 15 nouvelles vannes qui équipent ces 3 sites pèsent chacune plus de 10 tonnes, mesurent plus de 10 mètres et font de 15 à 18 mètres de largeur, autorisant une production de 655 GWh. De 1896 à 1996, 447 centrales ont été construites avec une puissance de 100 kW à 1,8 TW.

Il y a 239 grands barrages dont 149 de plus de 20 mètres ; Il y a 20 GW de puissance répartis en 4 types d’installations : lac 8,5 MW, pompage 4,3 MW, fil de l’eau 3,7 MW, écluse 3,4 MW.

La production hydro-électrique reste certainement l'énergie la plus propre et écologique, par rapport aux autres sources de production. L'hydroélectricité est beaucoup plus rentable que les énergies éoliennes et solaires.

7°) Conclusion

Les français ne font plus confiance aux politiques, ni même aux experts officiels, ni même aux journalistes tellement certains ont mentis et manipulé la vérité. Le gouvernement socialiste et les verts sont comiques. Ils veulent fermer les réacteurs nucléaires et les centrales thermiques, pour les remplacer par des énergies dites vertes. Comme nous venons de le voir, ces énergies vertes sont incompatibles avec les besoins en énergie pour les voitures électriques. Seul l'hydroélectricité peut être une solution. Maintenant on peut aussi demander à Anne Hidalgo, et à la ministre Ségolène Royal quelques explications sur leur volonté de nous imposer des voitures électriques polluantes, et sur le blocage des recherches et développement des voitures avec moteur à air comprimé, et voiture hybride Air. Il me paraît évident qu'il y a matière à enquête sur tous ces élus qui veulent nous imposer les voitures électriques, et je demande carrément quelles sont leur motivations. Le lobby pétrolier et nucléaire ont-ils donné leurs ordres au gouvernement socialiste ? Pour ma part je considère irresponsable de mettre des enfants en bas âge à l'arrière d'une voiture électrique quand on connaît les risques des champs électromagnétiques, auxquels beaucoup de français et de constructeurs n'ont pas pensé, ni même la ministre. Ce gouvernement n'arrête pas d'harceler les français dans tous les domaines, la question se pose de savoir quand est-ce que nous allons enquêter et harceler tous ces élus et ministres pour vérifier s'ils n'ont pas été récompensés suite à toutes leurs décisions. Evidemment si les intermédiaires se cachent dans le Delaware, nous ne risquons pas de mettre un terme à la corruption.

Note.

1 K€ = 1.000 euros

1 Térawattheure = 1.000 GWh.

1 Gigawattheure = 1.000 MWh

1 Mégawattheure = 1.000 Kwh

1 kilowattheure = 1.000 Wh

TW GW MW KW W

001 000 000 000 000

Sources.

https://reporterre.net/Soutenir?from=link

Réseau deTransport d'Electricité (RTE), chiffres

« 40 millions d'automobilistes », déclare que les radars mobiles vont être privatisés

Texte européen sur les risques des champs électromagnétiques et les études sur les leucémies.

Bilan des ventes de voitures électriques

Lettre ouverte droit de réponse de Marc Filterman à "Que choisir", suite à l'article publié en janvier 2015, sur les virus de ciblage ethnique, les navires radioactifs coulés en méditerranée - La revue, "Que Choisir" rouvre les boites de PANDORE.http://filterman.comlu.com/gsm-314-marc-filterman-afrique-du-sud-recherches-sur-virus-de-ciblage-ethnique.pdf

Reportage sur les virus de ciblage ethnique

Les déchets et les navires toxiques

La République des mal élevés

Vidéo (10mn) sur la pollution en Amérique du Sud par le litium

(02/02/2017-Partie-4) Quand la pollution vient d’Allemagne, ce sont les automobilistes français qui sont sanctionnés par la mairie de Paris

(01/02/2017-Partie-3) L’arnaque de la vignette anti-pollution Crit’air imposée par la dictature de la mairie de Paris a été démontrée le 24/01/2017 sur France 2

(20/01/2017Partie-2) Anne Hidalgo censure la pollution aérienne pour mieux taxer les automobilistes pauvres

(14/01/2017-Partie-1) La politique anti-pauvres d'Anne Hidalgo, maire de Paris, au nom de la lutte contre la pollution automobile