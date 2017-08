Vote de la suppression de la CSG pour les députés et hausse pour les retraités ! Qui en parle ?

Scoop : Les députés dans l'indifférence générale ont voté hier l’exonération de la CSG sur leurs frais de mandat parlementaire. Et ce dans le cadre de la loi de moralisation de la vie publique. On marche sur la tête, on demande aux retraités de faire des efforts, des millions de seniors vont voir leur contribution sociale augmenter et en plein été dans la nuit, les députés se votent une exonération d'impôt. Franchement, on se moque du monde ! http://blog.seniorenforme.com/

Ça suffit, on ne peut demander toujours et encore des efforts aux retraités et les législateurs se votent en catimini une suppression de CSG pour eux-mêmes !

http://blog.seniorenforme.com/categorie/politique/

Ce sont toujours les mêmes qui trinquent, c'est inacceptable, maladroit, honteux ! Les députés sont-ils bien moins lotis que des milliers de retraités qui n'ont que 1200€ de pension mensuelle ?

Il faut savoir que les députés ont 7209,64€ d'indemnité mensuelle, 5840€ d'indemnités représentatives et 9618€ de crédit pour rémunérer leurs collaborateurs. En parallèle, la retraite moyenne est de 1376€ brut et 560 000 retraités touchent le minimum vieillesse...

Pour rappel, les députés se votent une baisse d'environ 430€ de CSG et les retraités vont voir leur CSG augmenter de près de 300€. Deux poids deux mesures...

C'est cela le nouveau monde ? Dans tous les cas c'est scandaleux...

http://blog.seniorenforme.com/categorie/retraite-2/