Votons anti-Macron

Macron avec l'aide des merdias des merdiardaires, mais aussi avec les chaînes publiques de télévision et de radio - la pire étant sans doute Public Sénat et les deux pourris qui ne laissent pas parler leurs "invités" - alimentées, ces chaînes, par la redevance payées par tout possesseur de télé, y compris donc les opposants à Macron, a réussi à refaire le coup de Hollande : passer pour modéré mais progressiste alors qu'il est l'extrémiste de l'ultra-capitalisme.

Les gens d'âge mûr et se croyant dans la classe privilégiée parce qu'au bout d'une vie de travail, ils sont propriétaires de leur logement et ont plus de 50 000 € sur leur assurance-vie, ne détestent rien d'autres que des grands changements dans leur vie personnelle mais aussi dans la société, craignant que toute modification de leur train-train ne soit une détérioration de ce qu'ils vivent.

Et il a suffi à nos ennemis (on parle d'adversaires seulement pour des gens loyaux) de seriner à ces petites têtes que Mélenchon était un "extrémiste" (forcément dangereux à l'image des anarchistes qui fabriquaient des bombes en 1900) pour qu'elles arrêtent de penser sereinement et objectivement.

Ah ! Jean-Luc Mélenchon et la FI n'ont pas fini de payer cette phrase malheureuse de Shakespeare, un dramaturge peu connu des Français hormis le nom, prononcée en 2012 et reprise en antienne par ses ennemis en 2017 : « Je suis le bruit et la fureur » !

Certes, il voulait se faire connaître, mais se faire connaître par une phrase qui a fait peur à bon nombre d'électrices et d'électeurs, une citation littéraire qui leur passait au-dessus, c'était une erreur lourdement payée. Alors qu'internet lui a permis de faire la nique aux merdias et d'y démontrer ses qualités intellectuelles éblouissantes et son grand humanisme, qu'il était le Jaurès de notre temps, malheureusement irremplaçable comme le premier, à tout un peuple de jeunes, les plus accrocs à la toile, les 18-35 ans qui l'ont plébiscité avec 30% des voix.

Bien entendu, JLM n'est pas "extrémiste" tout comme le PS, frondeurs y compris, n'est pas de gauche.

Mais les prestitués savaient cette peur, petit-bourgeoise comme aurait dit Sartre, pour le mot "extrémiste" et l'ont utilisée comme une des meilleures armes contre le candidat de La France Insoumise.

Mais la farce, dirait-on si ce n'était pas si triste, c'est que ces gens ignorent qu'ils se seraient réjouis de voir le programme L'avenir en Commun réalisé !

Et d'abord ils auraient été égoïstement satisfaits de payer moins d'impôts sur le revenu !!!

La réduction était considérable dès que l'on vit avec moins de 8 000 € par mois pour un couple sans enfant, somme que l'immense majorité d'entre eux ne perçoit pas, bien entendu.

Par exemple avec 6 000 €, pour un couple de commerçants sans enfant, dont le magasin marche bien, pour un médecin généraliste dont la femme ne travaille pas, pour un chef d'entreprise avec moins de dix salariés, la réduction prévue était de 1522 € par an. Pour 4000 € de revenus avec deux enfants à charge, l'économie était de 2 372 € ! On en fait des choses avec 2372 € ! (https://impots.jlm2017.fr)

Ils n'ont pas compris ces adversaires de "l'extrémisme" qu'en votant Macron qui va garder les cinq tranches fiscales de Sarkozy qui va continuer de les assommer. Pire, avec sa suppression de l'ISF pour l'avoir financier des grandes fortunes, sans lutte contre la fraude fiscale de celles-ci, qui est généralisée on oublie de le dire, l'impôt sur le revenu des classes moyennes va encore augmenter avec Macron.

Cette mesure de l'extrémiste des ultra-riches est d'autant plus scandaleuse que l'ISF sur les biens immobiliers est maintenue ! Ainsi les personnes qui ont hérité une maison familiale sur l'île de Ré, maison qui ne valait guère autrefois, seront soumis à l'ISF maintenant que le snobisme à multiplié le prix de l'immobilier sur ce petit territoire au-delà de toute mesure. Mais ceux qui spéculent avec des liquidités notamment contre notre industrie, car les démolitions d'entreprises rentables ça leur rapportent, pourront continuer leurs mauvaises actions !

Bien entendu la taxe Tobin sur les mouvements de capitaux ne sera pas mis en œuvre par l'ancien employé de la Banque Rothschild.

Les commerçants des petites boutiques qui verront moins de clients fauchés et paieront plus d'impôts en ayant voté Macron ou Fillon mais surtout pas Mélenchon, auront ainsi moins d'argent dans les cinq ans à venir. Ce qui n'était sans doute pas le but recherché quand ils ont voté Macron le "centriste", le "modéré".

Les femmes salariées qui n'ont pas voté Mélenchon savait-elles qu'elles perdaient ainsi 20% d'augmentation de salaire pour arriver enfin à l'égalité avec les hommes à qualification égales ?

Savaient-elles que les augmentations de cotisations sociales ainsi induites permettaient de financer la retraite par répartition à 60 ans avec 40 annuités de cotisations ? Avec les 20% d'augmentation de salaire se retrouvant dans la pension ?

Les smicards ont-ils compris qu'ils n'auraient pas avec Macron les 173 € d'augmentation budgété par les économistes de la France Insoumise ?

Mais ce sera vrai pour tous les autres revenus intermédiaires : la politique de Macron va renforcer la récession artificielle, française et européenne, commencée avec Chirac, fortement accentuée par Sarkozy, continuée à plein par Hollande et ... Macron son ministre de l'économie.

Cette baisse du pouvoir d'achat sera très sévère aussi pour les salariés de toute l'échelle avec l'aggravation de la loi El Khomri qui a été promise par Macron au MEDEF.

Outre l'injustice fiscale sur l'impôt direct, Macron pour épargner les riches, devra augmenter la TVA payée par tous et qui pèse le plus lourdement sur les familles nombreuses et humbles.

Sans compter qu'en cas de renforcement de la crise, inévitable en l'absence de relance, même keynésienne, le complice de Macron, le huileux Sapin, a fait voter une loi qui autorise le gouvernement à s'emparer (à voler) une grosse partie des dépôts destinés à l'assurance-vie. Pour un temps provisoire, mais qui peut-être prolongé sine die.

Ceux des ces professions qui comptaient sur l'assurance-vie pour compléter leur retraite risquent d'avoir une grosse, très grosse et très désagréable surprise. Est-ce qu'ils avaient réfléchi à ça en votant Macron contre "l'extrémiste" ?

Quelle mère, quelle personne de cœur, peut être hostile au fait que les enfants sans aucune discrimination, consomment un bon repas bio et gratuit dans les cantines scolaires le midi, alors que pour certains cela aurait été le seul vrai de la journée ?

À tous les âges mais à celui des scolaires en particulier, la nourriture joue un rôle essentiel pour la santé et le développement physique et intellectuel. Ce repas aurait économisé des frais de médecine et de médicaments.

Cette géniale idée était dans le programme de Mélenchon. Avec Macron cela, bien sûr ne se fera pas !

Sans doute fallait-il y penser avant d'écarter "l'extrémiste".

Macron va supprimer 150 000 fonctionnaires et pas seulement dans les mairies qui seront par ailleurs étranglées financièrement, ce qui les mettra toutes y compris les macronistes et les fillonistes en grande difficulté avec valse des élus aux prochaines municipales.

Les gros malins verront si ces personnes ne servaient à rien. Mais il sera trop tard pour pleurer ...

Selon la volonté de la majorité des gens, on serait sorti de l'OTAN avec l'élection de JLM. L'OTAN c'est la guerre, on le voit bien aujourd'hui, de plus en plus la guerre pour les intérêts mal-compris des néo-cons US.

Elle coûte d'autant plus cher qu'on la fait avec du matériel sophistiqué pour un résultat pratiquement nul. Ces braves gens ont-ils réalisé combien coûte une campagne du Charles-de-Gaulle et une heure de vol du Rafale ?

Sans doute pas ...

Avec Macron nous continueront de faire tuer nos soldats et de gaspiller notre argent dans des opérations otanesques qui n'ont pour résultat que d'augmenter sur notre territoire le nombre d'attentats.

Selon la majorité des Français, l'UE qui fait de la France le grand dindon du mécanisme européen, bride son économie et lui fait sacrifier son industrie, doit voir ses principes renversés : harmonisation fiscale et sociale, droit d'un pays à se défendre contre l'importation de produits extra-européens fruits du dumping et de l'exploitation forcenée de la main-d'œuvre faible notamment d'enfants et de femmes.

La négociation sans concession qu'aurait menée JLM avec menace de frexit, équivalent diplomatique à une sorte de dissuasion nucléaire pour Merkel, n'aura pas lieu.

Au contraire, un nouveau traité se prépare en douce encore plus fédéraliste, encore plus dictatorial, qui sera découvert après les élections allemandes et que Macron signera à deux mains sans consulter le peuple comme le ferait un véritable démocrate. On pourra bien rugir de colère. Il sera trop tard ...

Avec Macron, on va prolonger pour cent milliards d'euros par un recarénage incertain, on pourrait dire un rafistolage, des centrales à uranium qui sont intrinsèquement dangereuses du fait d'une part, du choix de ce combustible capable d'une réaction exponentielle et d'autre part, ce qui est rarement dit, parce que la radioactivité agit comme un acide sur les structures. Plus le temps passe et plus celles-ci perdent leur qualité d'origine, plus le carbone des aciers migre dans l'alliage, créant des zones fragilisées difficilement détectables et susceptibles de céder sans préavis.

Les gens qui ont voté Macron avaient-ils conscience qu'ils augmentaient très fortement le risque d'un Tchernobyl en France, eux si prudents, si peureux qu'ils ne voulaient pas "l'extrémiste" ?

Macron qui nie qu'il existe une culture française pourtant reconnue par l'étranger ne fera rien bien entendu pour encourager la création en donnant aux artistes des garanties de revenus. Ce qu'aurait fait JLM. Ce qu'exaspèrent la prééminence donnée à l'anglais sur notre langue devront prendre leur mal en patience. Car la lutte linguistique fait partie du plan visant au rabougrissement de la France et de sa langue.

Macron va étrangler les universités sur le plan financier et imposer des regroupements qui se traduiront nécessairement par des "rationalisations" c'est-à-dire des réductions de budget et d'emplois qui contraindront les doctorants et les chercheurs à fuir à l'étranger pour vivre de leur travail : les malins US devraient se frotter les mains tant là-bas les universitaires français sont appréciés.

Pour les étudiants, ce sera des amphis plus bondés que jamais, des pénuries de matériels dans les TP, l'obligation de trouver un logement dans une ville où les loyers seront gonflés par la spéculation du fait de leur afflux même, et aucune aide sérieuses comme en prévoyait le programme de la FI. Au total ce sera pour eux une sorte d'enfer. Merci Macron !

Naturellement aucun effort sera fait pour se procurer des énergies alternatives et faire de la France par la conquête de l'immense territoire maritime qu'elle possède un pays pionnier dans ces technologies de haut niveau dont les exportations nous auraient rapporté beaucoup de devises équilibrant d'autant plus note balance des paiements que nous pourrions diminuer drastiquement notre facture en importation d'énergie carbonée.

Nos DOM-TOM, premiers à profiter de la manne financière ainsi produite et bénéficiaire de l'autonomie énergétique en seront privés : pas d'eau courante à Mayotte et en Guadeloupe pour tous, avec la répercussion sur l'hygiène que cela implique.

Les électeurs ultra-marins qui ont voté Macron avaient-ils réalisé les conséquences désastreuse de leur vote ?

Sans compter qu'avec un Macron ultra-européiste, ils resteront comme avec Hollande et Sarkozy des "ultra-périphériques" sans importance, jutes bons à voter comme on leur dit, comme quand Michel Debré, ministre de De Gaulle allait se faire élire à la Réunion étant persona non grata dans toute la France métropolitaine. Quel mépris pour eux !

Amis de la France Insoumise et vous les adversaires lucides de l'UE, les braves gens, ne laissons pas Macron triompher avec 80% des votants comme le fit Chirac contre Le Pen père.

Churchill disait :« Je dînerais avec le diable s'il m'aidait à gagner la guerre. »

Ayons son réalisme en votant Le Pen pour que la victoire inévitable de Macron soit aussi étriquée que possible et que les législatives en soient influencées.