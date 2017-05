 VOUS POUVEZ CHOISIR DE NE PAS CHOISIR

« Si elle n’est pas républicaine, alors qu’on le prouve, puis qu’on l’interdise, elle et son parti. Ou elle est le diable et on l’enferme ; ou on ne l’enferme pas, c’est qu’elle n’est pas le diable, mais très utile pour les libéraux qui peuvent ainsi se partager le pouvoir en agitant le chiffon rouge du fascisme devant le nez des électeurs. »

Michel ONFRAY

https://www.youtube.com/watch?v=ONkWZvjuwBs

Nombreux sont ceux qui n'ont jamais voté à ce jour pour les ''extrêmes', ils pensaient voter blanc, ne pas avoir à choisir entre le candidat de l'Oligarchie Financière, fils spirituel de HOLLANDE, MACRON et le FN avec les risques de la sortie de l’Euro. Mais la pression est énorme pour inciter à voter Macron.

HOLLANDE 5 ans ça suffit disent-ils, on a payé cher, jamais plus, en aucun cas. Le FN pose question c'est exact.

Mais le spectacle anti démocratique qui se déroule sous nos yeux pour forcer leur choix et qui s'est accentué depuis une semaine devient insupportable, il appelle à une révolte et une action.

On doit refuser que le système nous impose un candidat et procède à ces basses œuvres pour y arriver.

La révolte contre ces lynchages médiatiques grandit au rythme de leur turpitude, agir ainsi c'est nous dénier notre statut de citoyen, nous prendre pour des Gogols que l'on peut manipuler à loisir sans retenue et sans respect.

Prendre les sans dents pour des sans cervelle, c'est une insulte à notre intelligence, un déni de notre libre arbitre.

Cette mascarade de débats ou d'analyses partisanes de déclarations des candidats risque de faire sauter le pas à plus d'un, au nom de la liberté de penser et au nom de l'engagement pour la défense de la démocratie.

Si Mélenchon était à la place de Marine Le Pen, le procédé aurait été identique, et la réaction identique, car vous le savez ,on l'aurait écarté de la même manière en en faisant des tonnes sur le Venezuela et Castro. Heureusement MELENCHON a eu le courage de ne pas demander à voter Macron. Cette manipulation a commencé quand Mélenchon a accentué son ascension, et elle est surement la cause de sa non présence au second tour.

MELENCHON BOURDIN

https://www.youtube.com/watch?v=Vs8flbuUtU

Souvenez-vous des passes d'armes entre Bourdin, Elkrief et Mélenchon, ne soyez pas dupes , on caresse aujourd'hui les électeurs de Mélenchon qu'on a villipendé hier dans un seul but, les faire voter MACRON.

Il y a un abîme entre le technocrate mondialiste Macron et les projets de Mélenchon. Pense-t-il que le petit peuple qu'il méprise va renier ses convictions ? a-t-il raison de le penser ? On aura bientôt la réponse.

"L'IDIOVISUEL" organise la lapidation du FN. Tables rondes truquées, des parodies de débats "équilibrés". Le candidat FN en face de 3 ou 4 anti FN auxquels s'ajoute le ''journaliste'' censé mener le débat avec impartialité.

Même temps de parole, exact, CSA OBLIGE, mais traitement totalement différent. Un temps équivalent, mais d'un côté pour détruire le FN , de l'autre pour mettre en valeur MACRON.

On a osé inviter le clown Jolivet que j'adore comme comique, dans un débat organisé sur News télé pour venir cracher sa haine du FN pendant une heure. Quelle justification à sa présence ?

Je me pince devant ma TV pour savoir si je suis toujours dans un pays démocratique. J'ai arrêté de la regarder ces jours ci pour combattre l'intoxication. Respirer et aspirer à un peu de démocratie.

La curée est organisée sur tout l’hexagone, tous les moyens les plus vils, les plus bas sont mis en œuvre, le rappel des alliés du pouvoir agonisant de Hollande, mais qu'on veut faire renaître de ses cendres à travers Macron.

Au passage Hollande aura été le premier président à se faire réelire sans se représenter, par le biais de son fils spirituel.

Les principaux journalistes se faisant le relais de cette entreprise de démolition.

Les Laurence Ferrari, David Pujadas, Ruth Elkrief, J.M. Aphatie, Bourdin, Olivier Mazerolle en manipulateurs habiles.

Certains étalant leur choix politique, qu'ils ne peuvent dissimuler complètement et d'autres plus malins qui sournoisement, allusions après allusions, insinuations après insinuations essayent de décridibiliser ce parti et vont jusqu'à faire des rapprochements avec des comportements ou amitiés néo nazies, n'est-ce pas monsieur Pujadas ?

Madame Pulvar a dû être interdite d'antenne le temps des élections, Madame Elkrief a frisé la correctionnelle en montrant sa complicité avec Macron, elle a échappé de justesse aux sanctions.

Ils vont mettre en musique, tous les ragots, toutes les manœuvres, tous les témoignages accusateurs que l'on a pu trouver et récolter.

Sauver à tout prix le système dans lequel ils sont comme des poissons dans l'eau ou plutôt comme des crocodiles dans le marigot.

TROP c'est TROP !!!!!

ON a battu le rappel de tous ceux qui sont sous influence et peuvent venir prêcher la bonne parole à la télévision

La CGT qui récidive dans l'absurdité, Ils ont appelé à voter Hollande, ils appellent à voter Macron. Cocus, battus et contents.

Le parti communiste par la voix de Pierre Laurent qui demande à voter pour le grand capital.

Karl Marks et Friedrich Engels doivent faire des sauts périlleux dans leur Tombe, eux qui ont écrit le manifeste du parti communiste.

Un vrai communiste est-il capable d'une telle forfaiture, de trahir tout ce pourquoi il s'est battu toute sa vie ? J'en doute !

Ce n'est plus la lutte des classes, mais la collaboration avec le grand Capital.

Karl Marx Friedrich Engels manifeste.

https://www.ucc.ie/archive/hdsp/Literature_collection/Manifest_French.pdf

Le Patronat

Le Medef soutient Macron, par la voix de Pierre Gattaz, l'homme au pin's affichant la promesse de la création d'un million d'emplois. Cet adoubement du grand patronat envers Macron devrait ouvrir les yeux, non ?

On sait ce qu'il veut cet apôtre du mondialisme, un main d’œuvre la moins chère possible et la moins rétive. Le travailleur universel, taillable et corvéable à merci.

Le show-biz.

Ils sont venus, ils sont tous là, ceux qui ont la bouche plus grande que le cœur, venant faire l’aumône aux pauvres et aux indigents de leur charité verbale, eux qui vivent dans le luxe, la virtualité et pour certains dans les pays étrangers, pour pouvoir échapper au fisc. Chaque insulte au FN est pour eux un tremplin pour parader à la télévision.

La Culture

Vous savez ces défenseurs de la culture Française qui n 'existerait pas selon Macron, mais qui coûte une fortune aux contribuables, ces accusateurs craignent un regard plus aiguisé sur leurs activités.

Les associations

Alors là, les centaines d'associations qui prolifèrent, dont certaines sont louables et efficaces, mais qui pour beaucoup ne sont subventionnées que pour acheter la paix sociale sans avoir pour nos dirigeants à faire les réformes pour que cette paix sociale devienne une réalité.

En réalité on achète du vent, pas de paix sociale véritable et des dépenses inutiles. Alors bien sur, remettre de l'ordre la dedans priverait certaines associations bidons de subsides juteux.

Exemple récent, la famille de Théo association qui aurait détourné 700.000 euros. Bizarre on n'en entend plus parler.

L'UOIF

On ne renonce à rien, on va draguer les votes Musulmans, même ceux qui sont près des frères musulmans et des radicaux. Hollande l'avait déjà fait en 2012, et avait récolté 92% des votes des Musulmans.

Et d'autres témoignages à charge qu'on ramasse un peu partout, un vieux gaulliste de la première heure, un footballeur qui vit en Espagne, et fortune faite veut la préserver, on a même essayé de faire parler le pape François, mais il a avoué ne pas connaître l'OPNI Macron, et ne pouvoir se prononcer.

Alors voilà, le cordon sanitaire est récrée par les privilégiés du système, pas dans l'intérêt de la France d'en bas et des Français, mais dans l'intérêt d'une oligarchie politico médiatico financière qui veut se succéder à elle même ,et emploie tous les moyens, mais vraiment tous.

Pour nous les pauvres couillons, les sans dents, que nous reste-t-il comme options ?

Être bernés et se faire complice du système, prendre le risque du FN, ou troisième solution pour ne pas se désavouer soi-même et garder notre dignité et le respect de nous mêmes, aller à la pêche.

Si le processus anti démocratique, s'aggrave ces jours ci, beaucoup voteront FN, sinon ils iront à la pêche.

Macron va surement gagner, le système aura agi comme un rouleau compresseur, mais il faut faire en sorte que l'écart soit le plus réduit possible Qu'il y ait quand même une opposition solide.

Ne nous laissons pas berner par cette fausse affirmation, "si tu ne votes pas tu n'as pas le droit de te plaindre", c'est le contraire.

"Si tu votes, tu n'as plus le droit de te plaindre."

VOUS POUVEZ CHOISIR DE NE PAS CHOISIR