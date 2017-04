Vous reprendrez bien un peu de Hollande ?

Encore un autre article sur les enjeux du scrutin à venir. Macron frais et Marine du jour, servez chaud !

Un costume taillé sur mesure (Politique fiction)

Une salle de conférence dans un bureau luxueux situé à l'étage le plus élevé d'un immeuble fait de verre et de métal. Un jeune cadre présente son projet aux caciques réunis, à l'aide d'une simulation numérique projetée sur l'écran.

Nous ne pouvons plus utiliser le personnel politique actuel, il est trop compromis dans différents scandales et complètement déconsidéré par ses échecs économiques aux yeux du public. Nous devons donc mettre en scène quelqu'un de nouveau.

Mais nous avons très peu de temps avant les élections pour fabriquer une image qui emporte l'adhésion, c'est très risqué.

Rassurez-vous, nous ne partons pas de zéro, nous avons déjà placé un homme à nous près de la présidence. Il est connu, mais pas trop et il conviendra parfaitement.

Il me paraît difficile de lui faire endosser des options économiques que presque tout le monde refuse.

C'est bien pourquoi nous allons jouer sur l'émotion produite par un discours fait pour plaire à tout le monde sans heurter personne, avec un programme qui restera volontairement vague. Je pense que vous êtes tous d'accord d'utiliser vos journaux pour dégommer ses adversaires les plus dangereux.

Et le président est d'accord avec cela ?

Il a reconnu qu'il ne pouvait pas se présenter lui-même, il est d'accord si le programme de notre candidat est dans la continuité de ce que lui-même a réalisé. Je lui ai assuré qu'il n'y avait pas de problème et que ce serait le cas. Il dit que ses services sont prêts à nous fournir des dossiers compromettants sur les candidats. Et maintenant voici notre homme !

Sur l'écran apparaît l'image souriante d'Emmanuel Macron …



Le peuple versus les élites

La qualification de Macron pour le second tour a été saluée par une hausse du CAC 40, ce qui montre clairement qu'il est appuyé par tout ce qui compte dans le monde des affaires. Le soulagement affiché de Merkel sont le signe que Berlin va continuer à diriger l'UE en imposer ses vues économiques aux autres régions la composant. Mais la satisfaction de ces protagonistes pourrait bien être de courte durée, car ils sont en train de créer une situation explosive avec des communautés revendicatives.

Nul doute que si les choses tournent mal, ils aient prévu une voie de secours dans un pays plus calme, ce n'est pas un problème, il y a longtemps que le patriotisme ne fait plus partie de leurs valeurs.

Élire Macron revient à choisir une société dans laquelle les élites fortunées décident du destin des classes défavorisées, mais il n'y a pas de transition violente à redouter dans un avenir proche. Dans le prix à payer figurent l'acceptation de l'immigration massive destinée à faire baisser le coût du travail et accepter la libre circulation des hommes et des capitaux, ainsi que la main-mise des groupes financiers sur les médias d'information.

Faire accéder Le Pen au pouvoir revient à lutter frontalement contre les financiers mondialistes qui feront tout pour fomenter des troubles et assécher les finances, l'empêchant de réaliser ses promesses. Et dans l'ombre, une alliance tacite se forme entre les antifas mondialistes et les islamistes, tous ceux qui rêvent que les policiers soient désarmés, pour refuser le résultat des urnes et faire monter la violence et l'insécurité dans les villes. Les troubles permanents feront donc partie du prix à payer, mais elle représente le peuple contre les élites.

Le prix n'est jamais indiqué sur les bulletins de vote, il revient à l'électeur de le calculer en évaluant les conséquences possibles de son choix. Il dispose pour cela de deux atouts, son expérience et sa réflexion. Prenez le temps de vous poser la question « suis-je prêt à payer le prix ? » pendant quelques instants avant de mettre votre bulletin dans l'enveloppe.