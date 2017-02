Vox Europae populi/Vox Dei

Je propose ici un référendum européen, organisé et préparé localement en chaque région des 27 pays membres (et au-delà si possible), et portant sur le sens primordial et l'orientation générale de l'U.E. Le peuple européen qui, grâce à lui, et pour la première fois, exprimera sa voix et manifestera ainsi sa toute nouvelle existence (malgré tous ceux qui n'auront pas voulu le voir naître), devra décider si un changement radical et une refonte totale de l'U.E sont nécessaires et même urgents. Ou bien s'il nous faut continuer comme avant, avec cette U.E. considérée plus comme une zone économique et monétaire compétitive que comme une vision politique et morale de la solidarité et du partage. Entre persévérer dans la logique du Profit et se lancer dans une logique du Partage, le choix sera certes de pur principe, mais appartenant à chacun/chacune d'entre nous, de quelque région, langue, classe, idéologie ou religion que nous soyons, il redonnera vie et souffle à une démocratie européenne aujourd'hui moribonde. Et, possiblement, il annoncera au monde la bonne nouvelle d'une Europe décidée à prendre véritablement en compte et à concrétiser ses plus hautes valeurs, sa plus noble mission, et son plus grand devoir, qui sont universels ou ne sont pas..

Comme je l'ai déjà écrit dans http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/europe-du-diable-ou-du-bon-dieu-168542, l'Europe a soit mis au monde soit fort bien alimenté les quatre pouvoirs et quatre valeurs qui aujourd'hui divisent-déchirent-déchiquettent-détruisent à l'envi tant le cadre environnemental de la nature vivante que les premiers des biens communs de l'humanité : la Paix et la Justice.

Ce "quadriforce", dû à ce malin génie par lequel l'Europe non seulement s'est fourvoyée et a fauté, mais se fourvoie et faute encore, affecte-infecte, afflige-inflige, affame-diffame, altère-ulcère notre monde humain en son entier, ruinant toujours plus ses plus hautes valeurs et grandes idées. Notamment celles toutes démocratiques et christo-républicaines contenues dans la LEFF (= Liberté-Egalité-Fraternité-Félicité).

Or si tel est bien le cas, si nous sommes pour de vrai dans une Europe et une U.E. du Diable, celles-ci se refuseront toujpours et à toute force, à reconnaître cette "maximissima culpa" de leurs traîtrises persistantes à l'égard de la loi d'Amour et de Vérité (énoncée jadis, plus ou moins directement, et sous trois formes différentes, par Celui qu'on nomme Yaweh, Abba-Papa-Père ou Allah) qui nous appelle toujours à la LEFF.

Or encore, non contente d'être théologique, la FAUTE de l'U.E. est aussi politique.

En effet, que montre l'U.E. à ses propres peuples et nations comme aux autres, sinon qu'elle ne sait pas ou plus, ou ne veut, ne peut plus faire cela même pourquoi elle naquit. C'est à dire aller justement, et en vérité, à l'encontre de : 1) ce capitalisme inégalitaire, corrupteur, pollueur, 2) cet individualisme égoïste, narcissique, pervers, 3) ce nationalisme sectaire, dominateur, guerrier, et 4) ce racisme haineux, fanatique, meurtrier. Lesquels, tous ensemble, font aujourd'hui de la France, de l'Europe, des USA, du monde entier, un formidable (=monstrueux) champ de batailles d'idées toutes impériales, de guerres socio-économiques, de conflits de classes et de générations, d'injustices et de guerres.

Et voilà donc pourquoi votre fille Europa [Europ(t)a = aux grands yeux, au profond regard], est malade....(comme une vieille grand-mère grabataire a précisé "Papa Francesco").

Mais ne soyons pas uniquement négatif. Car mon seul devoir (tout spirituel, of course) est ici de révéler à l'U.E., qui hélas se pense encore avec Frau Dr. Merkel comme une simple zone de "bien-être social et compétitivité", un moyen concret de racheter enfin cette faute vieille de déjà cinq siècles.

Je mets donc, au nouvel ordre du jour de la France et de l'Europe, l'organisation prochaine, région par région, et dans les meilleurs délais, d'un référendum libératoire et libérateur qui peut concerner tout le continent européen (Russie et pourquoi pas Turquie comprises), mais d'abord évidemment tous les 27 pays membres.

Je le dis libératoire car il mettra au monde le Peuple européen lui-même (il existe en effet dès lors qu'il parle et pense ainsi son propre sens). Il aura, pour la première fois, à se prononcer sur un choix et une alternative simples. Et, quel que soit le résultat de cette vaste consultation populaire, cette première expression de la "Vox Europae populi" aura poussé sur la scène du monde un nouvel acteur de l'histoire et destinée humaines. Qui pourra être consulté et se rendre audible à tout moment et pour toute décision importante qui l'exigent.

Je le dis libérateur car il brisera les chaînes de la Violence et du Non-Dialogue qui nous isolent les uns des autres (en tant qu'individus, familles, corporations, organisations, administrations, entreprises, institutions, nations et religions). Dans ce renouveau démocratique qui nous connectera réellement les uns les autres, la commune décision, née de la collective autant que personnelle délibération, ne peut qu'ouvrir la voie, prononcer la vérité, et donner réellement vie à cette Europe des hommes et femmes libres, justes, fraternels et heureux de partager que nos Pères (et notre Père éternel itou) ont tant désirée.

Mais, au fait, voulez-vous, en votre âme et conscience, et du plus profond de votre cœur, que le Partage se substitue au Profit, que l'Amour se substitue à l'Argent, que la Morale se substitue au Marché, que l'Homme-Dieu se substitue au Cyborg, bref que Dieu, comme Il l'a promis, élimine à tout jamais ce "Mammon-Prince de ce Monde-Homicide dès l'Origine-Père du Mensonge" dont le Christ a déjà cerné toutes les ruses et les menées ?

That is the question. Et il est bien possible, hélas, que vous me répondiez NON, NO, NEIN, NE, NEJ, NA, NEE, NANNI, NAGE, NEEN, NIE, NAO, NU, NIET, NENI,

Mais qu'importe au fond le nenni que vous pourriez m'opposer. Au moins le message aura été transmis, et Dieu reconnaîtra bien toujours les siens, quand bien même l'U.E. persistait à l'ignorer, l'exclure, et l'assassiner, en refusant la possibilité de s'amender que je viens ici de lui proposer en Son Nom. ITE, MISSA EST donc.