Wauquiez est sacrément gonflé !

En pleine affaire Fillon, voici que Laurent Wauquiez nous explique comment détourner la mesure de plafonnement des revenus en cas de cumul des mandats !

Le cumul des mandats a du mal à se mettre effectivement en place, par contre le cumul des revenu, lui est déjà bien encadré. Les indemnités des élus sont encadrées par le principe de l'écrêtement depuis 1992. Ce principe définit les limites de rémunération que peut recevoir un élu.

La loi plafonne le montant des indemnités des élus et des membres du gouvernement lors de cumul de mandats. Ce plafond est établi à 1,5 fois le montant des indemnités de base, soit :

16 331 euros brut par mois pour les membres du gouvernement

8 272 euros brut par mois pour les sénateurs

8 231 euros brut par mois pour les députés et les autres élus

La ceinture pour les autres

Dans ce cadre du plafonnement, Laurent Wauquiez, député de la 1ère circonscription de Haute-Loire et président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez atteint le plafond légal de 8.231 euros brut.

Pour bien marquer sa rupture d'avec la gestion précédente, Il y a un an, Laurent Wauquiez a fait voter une baisse de 10 % des indemnités des conseillers régionaux. Vous avez bien compris que cette mesure ne le concernait pas puisqu'il était de toute manière au taquet.

et la largesse pour moi !

Seulement voilà, tout comme le maire de Lyon, qui récemment voulait nous faire pleurer sur son sort, voici que Laurent Wauquiez, le pauvre, a des frais.... Alors, ces frais, ben quoi de naturel que de les faire payer aux contribuables, n'est-ce pas ?

Et voici que notre Président de région, en pleine affaire Fillon se fait voter une indemnité de 15,25 euros par repas et 60 euros par nuit passée à Lyon, le tout, tout de même, sur présentation des factures, ce qui ne devrait pas être bien compliqué...

Ah ! J'oubliais de vous préciser : la bonne nouvelle, c’est que cette « indemnité de séjour » n’entre pas évidemment pas dans le calcul du plafond et de la mesure d'écrêtement, elle vient en plus !

Un Président de région qui décide de ne pas vivre dans la ville où siège son assemblée et qui décide d'en faire payer les conséquences aux contribuables via une indemnité échappant aux règles de calcul des cumuls, le tout en pleine affaire Fillon, c'est cool, non ? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il "en a", le Wauquiez..... ou qu'il est complètement inconscient et n'a pas compris que le monde était en train de changer......

Article paru sur Tous-Pourris ?