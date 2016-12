wikipedia la censure frappe ?

Wikipedia la censure : Une étrange police de la pensée semble décider à sévir sur Wikipedia, prenant en otage ce beau projet, en violation des usages fixés par la communauté de l’encyclopédie participative 2.0 bien connue.

Visiblement inquiets de la forte progression de l’audience et de la diffusion d’Initiative Communiste notamment en ligne, des censeurs ont ainsi proposé que soit supprimée purement et simplement la notice encyclopédique consacrée depuis plus de 10 ans à l’un des rares journaux mensuel communistes en France, indépendant et paraissant de façon régulière et sans discontinuer en France. Le mot d’ordre ? faite place à la seule presse des Niel, Dassault et autres Bolloré.

Évidemment face à l’iniquité de la charge, son caractère manifestement idéologique et totalitaire, une forte levée de bouclier s’est manifesté. En seulement quelques jours plusieurs dizaines de lecteurs ont alerté notre rédaction pour appeler à défendre leur journal contre cette censure qui n’ose pas dire son nom.

La page de débat ouverte sur la wikipedia, démontre par A + B en appliquant stricto censu les règles de Wikipedia que toute suppression d’Initiative Communiste des articles de l’encyclopédie serait un véritable acte de censure, de propagande violant les règles de fonctionnement décidées par Wikipedia elle même. Synthèse.

« La censure est la limitation arbitraire ou doctrinale de la liberté d’expression de chacun. Elle passe par l’examen du détenteur d’un pouvoir (étatique ou religieux par exemple) sur des livres, journaux, bulletins d’informations, pièces de théâtre et films, etc. avant d’en permettre la diffusion au public » Wilkipedia

Les règles de Wikipedia pour publier ou non un article

Voici ce qu’indiquent les règles générales de Wikipédia pour définir les sujets pouvant faire l’objet d’un article sur l’encyclopédie :

« Si un sujet remplit les critères d’admissibilité, il existe une présomption sur sa pertinence encyclopédique » ‘Pour les contenus potentiellement admissibles pour l’encyclopédie, les critères généraux de notoriété peuvent être résumés ainsi : Le sujet doit : avoir été l’objet principal d’un ouvrage publié à compte d’éditeur ou d’au moins deux articles ou émissions espacés d’au moins deux ans dans des médias d’envergure nationale ou internationale ;

être mentionné dans une encyclopédie de référence

Il s’agit là à l’évidence de critères généraux. Wikipédia francophone ne détaille pas spécifiquement pour la presse ou les médias des critères spécifiques mais des indications sont données pour la radio ou pour les sites internets. Indications qui sont intéressantes à considérer, et devraient en toutes logiques être prises en compte. Et ce d’autant que Initiative Communiste est tout autant un journal mensuel qu’un site web puisqu’il s’agit d’un média 2.0 alliant publication papier et support numérique en ligne sur www.initiative-communiste.fr

S’agissant des sites web, la règle précise donc différent critère :

« le site a acquis une grande notoriété, ou a reçu une récompense attribuée par une entité indépendante et notoire. Ceci couvre par exemple une personne dont le blog est devenu notoire (c’est-à-dire connu d’un très large public) ; » wikipedia

« le site véhicule un contenu développant un nouveau concept qui enrichit un domaine notoire de la culture (comme la littérature) et de ce fait acquiert une valeur encyclopédique et historique ; le site doit avoir acquis aussi une certaine notoriété. » wikipedia

Est également précisé à propos des classement d’audience et d’influence : « Alexa donne des informations sur le trafic de chaque site Web (voir exemple), et classe les sites par importance du trafic. C’est une source d’information encyclopédique, qui peut être précisée sur chaque site Web. Toutefois, ces statistiques ne sauraient donner plus qu’une indication, et ne sont pas suffisamment fiables pour démontrer la notoriété d’un site Web. »

S’agissant des radios, les critères faisant consensus prennent également en compte les audiences. Et c’est un point important s’agissant de la notoriété d’un média

Initiative communiste respecte-t-il les critères ? Oui, trois fois oui et sans contestation possible

La notoriété de Initiative Communiste est elle suffisante pour justifier une notice spécifique publiée par Wikipedia ? Observons que c’est l’avis constant de la communauté puisque Initiative Communiste fait l’objet d’un article depuis plus de 10 ans déjà. Une première demande de suppression en 2006 – peu après la création de la page – avait été largement écartée.

Initiative Communiste fait l’objet d’une notice de la section « presse communiste en France« . C’est donc bien par rapport à cette catégorie que doit être apprécié la notoriété de notre média. Sauf à démontrer que ceux qui veulent effacer IC des pages de Wikipédia ne veulent en fait que faire maigrir ou disparaitre la section « presse communiste ». Pas très wikipédien cela…

Observons que parmi les individus partis en croisade contre IC certains sont les créateurs de notices sur des sujets aussi pointus et de faibles notoriété que d’obscures personnalités connus d’un tout petit mircrocosme ou traitant de compétitions sportives ou de sportifs de troisièmes zones totalement inconnus en France : le contributeur anonyme (Shev123) ayant courageusement demandé la suppression de la page a ainsi rédigé un article sur une discipline sportive aussi connue que pratiqué que le lancé de téléphone portable ! Démontrant par la même ce qui est en cause ici : essayer de censurer sur wikipedia aussi Initiative Communiste. On sait jamais qu’un citoyen libre cherchant à lire autre chose que la presse de M Lagradère, Niel ou Bolloré tombe dessus en passant par Wikipedia…

Examinons donc l’ensemble de ces critères pour le journal Initiative Communiste qui repose à la fois sur une édition mensuelle papier mais également sur une édition numérique diffusée également par abonnement électronique, un journal enregistré et reconnu dans la catégorie presse politique par la BNF, et régulièrement enregistré par un ISSN

Initiative Communiste est-il un titre de presse connu et reconnu en France ? regardons sa place sur internet

Sans notoriété Initiative Communiste ? ce n’est pas ce que dit le moteur de recherche n°1 en France, Google. Quand on l’interroge pour trouver un « journal Communiste », Initiative Communiste est la 4e proposition du moteur de recherche. Journal Communiste c’est bien la catégorie dans laquelle est classée l’article Initiative Communiste sur Wikipedia. Ce résultat est renvoyé par les outils du site web de vérification SEO de référence positeo.com (résultats recherché le 11 décembre 2016) Initative communiste arrive en 8e position pour la recherche « presse communiste », dans les 20 premiers résultats pour la recherche « communiste », dans les 200 premières positions pour la recherche « journal mensuel ».

Admettons que Google ne suffise pas à prouver la notoriété d’Initiative Communiste, ce qui serait faire preuve d’une certaine dose de mauvaise foi ! Qu’en disent les classements d’audience indépendants, dont on a vu que la Communauté Wikipedia les reconnait comme un élément d’appréciation de la notoriété :

Pour le principal classement d’audience, Alexa Ranking, www.initiative-communiste.fr apparait au 6e rang français de la catégorie politique à ce jour, devançant le blog de JL Mélenchon (principal média du Parti de Gauche). Et durant sa période d’existence le classement Ebuzzing labs puis teads labs (jusqu’en 2016) des blogs a très régulièrement classé Initiative Communiste parmi les 10 sites d’information politique les plus influents du web. A des rangs similaires à un blog aussi peu connu que celui de JL Mélenchon. Pour ne donner que cet exemple.

Au delà de ces classement, il est intéressant de comparer l’audience d’Initiative Communiste sur le web avec ceux d’autres titres mensuels de cette catégorie faisant l’objet d’articles par Wikipedia. Les outils de trafic estimate a défaut d’une mesure quantitative absolue permettent au moins une mesure qualitative relative.

Trafic estimate indique un nombre de visite de 109 800 en décembre 2016 pour www.initiative-communiste.fr, un ordre de grandeur pas très éloigné par exemple du site web du journal mensuel Politis (165 900 en novembre 2016). Mais supérieure à celle du journal lancé par l’ancien directeur du Monde E Fotorino, /le1hebdo.fr (105 000). Deux titres qui ont droit à une notice wikipedia.

Statshow évalue selon les chiffres que nous avons pu consulter aujourd’hui à plus de 2000 le nombre de visiteurs uniques quotidiens d’Initiative Communiste, 60 000 par mois, et 700 000 par an. Pour près de 130 000 pages vue par mois. des chiffres tout à fait comparables à ceux de Politis là encore

Sur les réseaux sociaux, Initiative Communiste c’est une page facebook avec plus de 2400 abonnés

Dispose-t-on de sources secondaires permettant d’établir la notoriété d’Initiative Communiste ?

Parmi les critères objectif demandé par Wikipedia pour justifier de l’acceptabilité d’un article : « avoir été l’objet principal d’un ouvrage publié à compte d’éditeur ou d’au moins deux articles ou émissions espacés d’au moins deux ans dans des médias d’envergure nationale ou internationale « . Initiative Communiste satisfait-il à cette régle ?

Regardons les sources universitaires :

Intiative Communiste est cité parmi les sources principales du livre « La fin du PCF : vers un néo-communisme ? » (page 47) (L’AGE D’HOMME, paru en 2002)

Les archives d’Initiative Communiste sont exploitées par un article de Dominique Andolfatto « le parti de Robert Hue » traitant de l’histoire du parti communiste paru dans la revue Communisme. Article datant de 2001.

puis l’existence d’articles mentionnant Initiative Communiste dans la presse nationale :

Ces sources secondaires sont un éléments justifiant la conservation d’une notice wikipédia spécifique et indépendante. On dispose pour Initiative Communiste de plus de deux sources secondaires espacées de plus de deux ans : l’article respecte donc les critères d’admissibilité stricto sensu

Enfin examinons l’audience d’Initiative Communiste :

Initiative Communiste dispose d’une diffusion nationale papier mensuel, avec une large diffusion par abonnements, ainsi qu’une solide diffusion militante. Le journal a été diffusé un temps en kiosque mais les contraintes financières ne permettent pas à un groupe non capitalistique de s’offrir ce mode de diffusion dans de bonne condition pour un journal mensuel. Chaque numéro d’Initiative Communiste est donc diffusé à plusieurs milliers de lecteurs.

Cette diffusion papier classique est doublée d’une diffusion électronique :

d’une version hebdomadaire électronique @ICHebdo lancée en 2014, qui dispose de plus 3000 abonnés à l’heure ou nous écrivons ces lignes. et qui chaque semaine augmente.

l’une version mensuelle electronique le Cl IC rouge, qui est diffusé à plus de 20 000 abonnés.

la version mensuelle électronique est diffusée à 20 000 abonnés.

wikipedia : la censure frappera-t-elle ?

Tous ces éléments démontrent une notoriété suffisante de ce journal/site web pour justifier un article wikipedia spécifique. Une suppression signerait donc, en violatin des règles fixée par la communauté wikipedia elle même, une censure.

Amis et lecteurs, laisserez vous faire cela ? la discussion est ouverte sur wikipedia, en respectant les règles bien sûr, vous pouvez et devez bien sûr vous y exprimer vous qui connaissez le mieux votre journal.

JBC pour www.initiative-communiste.fr

