Y’a pas photo

Trop de photos tuent la photo

Trop de photos émoussent notre regard.

Trop de photos perturbent notre attention, compromettent la pure jouissance de l'instant.

La boulimie photographique, amplifiée et banalisée par le smartphone, relègue au second plan les capacités de l'oeil et les pouvoirs de l'émotion, auxquelles on ne fait plus confiance.

C'est une vision par procuration. Prendre une photo et partir aillleurs.... Est-ce à cela que se ramène un certain tourisme ? Un safariphoto permanent ?

Certains ont fait le choix d'arrêter de prendre des photos de vacances.

Grand chasseur d'images devant l'éternel, j'ai fait de même, sortant d'une certaine addiction photographique, encouragée par Google et Photoshop.

Le puissant Nikon macronikor argentique d'autrefois, avec lequel je pouvais passer des minutes devant une simple fleur ou un insecte rare a été remplacé par le banal et commun Lumix, qui est censé régler tout lui-même...Pas de soucis !

J'ai arrêté Snapchat moi aussi, regrettant ma passion passée, quand je développais moi-même, en noir et blanc, au fond de ma salle de bain, des heures entières, jamais lassé par la magie qui s'opérait sous mes yeux. La paresse et la facilité m'ont gagné avec l'âge, comme la réduction de mes capacités d'étonnement, de mes désirs de voir autrement.

Une addiction qui peut mener loin... Trop d'images sur mon disque dur, qu'on n'a même plus le temps de regarder..

[Photo personnelle (cliquez)]

L'inflation de photos nous guette.

La nomophobie est très contagieuse, à l'heure où un enfant de huit ans peut vous pixeliser.

L'appareil oculaire (qui sert éventuellement à téléphoner...) a maintenant sa prothhèse, même devant le plus beaux paysages.

Que deviennent nos souvenirs ? La mémoire s'altère.

La maladie de l'image envahit parfois les aspects les plus triviaux de la vie quotidienne, devenant une sorte de rite moutonnier. Ne parlons pas de la pratique des selfies, cette pulsion narcissique sans borne, à laquelle cèdent aussi ceux qui nous gouvernent.

Il y a photos et photos. Simple capture mécanique du réel ou image réfléchie, élaborée à partir de la personnalité toute entière, unique, originale....même modestement.