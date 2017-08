Y’en a qui me prennent pour un débile profond, et ça m’énerve !

Ce matin, à 09H45, àprès une heure et demie de travail (oui, j'embauche à 08H15, bande de couche tard), je prends une pause autodestruction lente bien méritée (je fume ma dose de nicotine et de goudron quoi) et je me dis "tiens, et si je consultais mes courriels personnels sur mon beau smartphone ultra-sophistiqué ?".

J'ouvre donc mon application de messagerie et je patiente quelques secondes, le temps qu'elle télécharge les messages reçus sur mes 5 comptes mail : un professionel, un personnel, un pour tout ce qui est officiel, un pour les pourriels (c'est celui que je donne pour m'inscrire sur les sites où je vais regarder un truc, une fois, et les oublier, mais qui, eux, ne m'oublieront pas de sitôt), et un dernier, parce que c'est historique et que j'y reçois toujours les messages de tata huguette, quand elle arrive à écrire un message sans foutre en rade le PC portable que la cousine Jacqueline lui a offert (elle de ces idées la cousine jacqueline ...).

Me voici donc avec 150 messages à lire ...

J'élimine d'abord les 75 messages de Facebook qui m'annonce que mes 200 contacts (oui, je sais, je suis un petit joueur) n'ont rien à me dire.

J'élimine ensuite les 30 messages de linkedln qui me signalent que de parfaits inconnus voudraient bien pouvoir prétendre qu'ils ont déjà travaillé avec moi.

Viennent ensuite les messages de tous les commerçants chez qui j'ai un compte ou une carte de fidélité ... Carrefour, Auchan, Casino, Conrad, Amazon, la FNAC ... poubelle direct dans 95% des cas.

Puis les messages de ma banque, d'edf, de veolia ... pour me dire qu'ils ne m'ont pas envoyé mon relevé de compte et que je peux me connecter sur le site pour le télécharger (histoire qu'ils économisent un peu de papier). Du coup, le relevé c'est moi qui l'imprime, parce que la Mairie veut rien savoir, le justificatif de domicile c'est sur papier OBLIGATOIRE !

Enfin, je parcoure les messages de mes relations, amis et famille. Dans la plupart des cas, c'est sympa d'avoir des nouvelles, ou la dernière photo ratée du petit dernier en train de pourrir la cadeau d'aniversaire qui m'a pourtant coûté un bras, mauis rien d'important, j'archive. Ca sert à rien, mais c'est sentimental.

Voilà, j'ai effacé un peu plus de 130 messages, il ne m'en reste qu'une vingtaine à lire ... Et c'est là que commence l'enfer !!!

Tout d'abord un message de Free, qui me signale que mon dernier paiement a été refusé et qu'ils vont me couper ma ligne si je ne paie pas illico presto .... "Mais j'ai pas de compte Free, moi les gars. Et puis m'écrire à propos d'un compte Free Mobile sur une adresse Orange.fr ... Faut vraiment qu'ils me prennent pour un buse !!!"

Tiens, un message de ma banque ... Il semblerait que ma carte bancaire soit bloquée pour la 2 627ème fois de l'année ... Je peux la débloquer en suivant le lien et en remplissant le formulaire (nom, prénom, adresse, code du portail, horaires de travail, valeurs des objets dans la maison facilement transportables, date de naissance, numéro NNI, numéros de compte bancaire, tous, même ceux des autres banques, numéro de carte, code PIN de la carte, ...) ... Bizarre, il ne me semblait pas avoir de compte bancaire à la Société Générale ... Il faudra que je me renseigne ...On ne sait jamais j'ai peut-être des sous qui dorment ...

Ahhhh, des nouvelle de ma Princesse Africaine, elle a encore envie de me donner plein plein plein d'argent, mais faut d'abord que j'envoie du cash via Western Union pour débloquer le mandat ...

Oula !!! Faut vite que je renvoie ce mail à tous ceux que je connais, sinon il va m'arriver plein de malheurs ...

Etc ...

Sérieux, y'a des gens qui répondent ? Y'en a vraiement qui se font avoir ?

Moi, ces messages, ça me fout hors de moi !!! Je crois que si les c... qui les envoient me tombaient sous la main, je pourrais jouer au docteur Mengele ou au gentil interrogateur de la CIA ...

Et vous, ils vous font rire ces messages ou ils vous hérissent comme moi ?