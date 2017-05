Zemmour mon amour

Jeudi 18 mai. Chronique de Zemmour sur RTL. Incroyable. Il parle de sujets interdits à tous les autres « journalistes » de France et de Navarre, sur une grande antenne. Il se permet de dire la réalité. On n’est plus habitués. On tend l’oreille. Il parle de l’État profond aux USA. Il parle de la guerre à mort engagée par le « système » contre le Président élu Donald Trump, le président des « rednecks », des incultes et des imbéciles selon nos médias. Mais c’est quoi ce « système » ? C’est la coalition des soutiens du parti Démocrate, le parti d’Obama et des Clinton, la coalition des médias, de la finance, des universités, des services de renseignement, d’une partie de l’armée. Il se permet de dire que le lobby juif américain est à la manœuvre, aux côtés des Démocrates et du « système ».

Mais les électeurs américains ont battu ce « système », qui n’en revient pas. Le « système » prépare sa revanche, il aiguise les couteaux. On parlera désormais chaque semaine dans les médias de destitution. Tous les prétextes sont bons, y compris les plus ridicules. L’AFP et nos médias reprennent toutes ces âneries en chœur, sans aucun recul, sans aucune analyse. Seul Zemmour ose. Sidérant.

Cette bataille politique qui se déroule aux USA à couteaux tirés est d’une importance cruciale pour notre avenir. Car ce « système » existe également chez nous. Il a un nom, l’UMPS et le bloc des médias, plus le CAC 40. L’enjeu est de savoir si ce parti unique, qui s’appelle désormais LREM, va régner en France durant plusieurs décennies, sans aucune chance d’alternance.

La France n’est pas les USA. Elle est plus contrainte, notamment par son appartenance à l’UE et à l’OTAN. Les Français ne peuvent pas se permettre de renverser la table comme l’ont fait les Américains avec Trump. Trop de risques, trop coûteux. Et c’est bien la réalité : nous sommes moins libres, plus « ficelés » que ne le sont les citoyens américains du fait de notre situation géopolitique.

Alors quoi ? La dictature pour 30 ans en France ? Une dictature soft, confortable à condition de la fermer, de s’écraser, d’avoir un peu d’argent de côté et de parler la novlangue sans se tromper. Rien n’est moins sûr cependant, les Français risquent de se réveiller. Ce serait conforme à leur Histoire.

Zemmour mon amour ? Oui, comme Liberté mon amour, car Zemmour, à son corps défendant, est l’indicateur du niveau résiduel de notre liberté, de la liberté de la parole publique en France. Zemmour sur une grande antenne : la France respire encore. Zemmour viré, c’est terminé : le pays étouffe.