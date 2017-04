Macron vs Le Pen : rien n’est joué !

J’écrivais récemment à des amis que les électeurs de droite (avec une vague conscience du concept de nation) porteraient une très lourde responsabilité s’ils se laissaient détourner de Fillon par des arguments loufoques du style occupations réelles ou supposées de Pénélope il y a 20 ans et autres costumes, « affaires » montées clairement par le pouvoir en place, ses juges et ses médias.

C’est pourtant ce qu’une partie a fait en votant pour le successeur de Hollandouille (en pire), marionnette du pouvoir financier international (siège physique aux USA, moral en Israël) , tenant d’un mondialisme débridé qui veut supprimer peuples et cultures (commissariat de police à Bruxelles), fauteur des guerres à venir pour mettre au pas les peuples récalcitrants (comme il le fut, via FDR et ses successeurs depuis 80 ans).

Ces veaux qui se plaignaient de la Hollandie ont fait en sorte qu’on en reprend pour 5 ans avec toute la clique !

Fillon avait raison de dire que ceux qui voteraient MLP auraient in fine... Macron mais ceux, de droite, qui ont, directement, voté Macron sont les vrais coupables.

Une affaire criminelle expliquée, étape par étape, par un haut magistrat, Avocat Général près de la Cour d’appel

> 1. Sachant que la gauche ne peut que perdre les élections à l’issue du quinquennat, dans l’entourage du Président, on monte depuis des mois des dossiers sur tous les principaux présidentiables de la droite.

> 2. Macron est mis en orbite. Sa nomination surprise à Bercy et son départ prématuré le font apparaître comme se démarquant de Hollande et de sa politique alors qu’il est un très proche et qu’il est responsable du bilan.

> 3. Hollande se retire. Impossible de faire autrement, son quinquennat est calamiteux et sa propre personne totalement discréditée.

> 4. Les primaires socialistes sont organisées pour la galerie. Le vrai candidat, c’est Macron qui, évidemment, ne passe pas par la case primaires.

> 5. Fillon sort gagnant des primaires de droite. Le Canard enchaîné est aussitôt alimenté par la cellule de l’Elysée.

> 6. Le calendrier est bien étudié. Fillon s’envolant dans les sondages, on fait d’une situation qui a duré plus de 20 ans, où rien n’était caché, où rien n’a été dissimulé, un dossier spectaculaire à son encontre .

> 7. L’article aussitôt paru, le parquet national financier se saisit avec une rapidité exceptionnelle et ouvre l’enquête alors qu’il est incompétent. La gauche judiciaire est à la manœuvre.

> 8. La presse de gauche aussi. Le matraquage est intense, la défense de Fillon maladroite. Forcément, il est honnête. Les gens honnêtes se défendent souvent très mal. Je parle d’expérience.

> 9. Le feuilleton judiciaire est lancé. Toutes les semaines, la presse nourrit la Justice et vice-versa. Seuls les éléments négatifs fuitent du dossier en toute illégalité.

> 10. Les « sondages » font passer Macron devant Fillon puis à égalité avec Le Pen et finalement devant elle.

> 11. Alors que la date butoir des candidatures est dépassée et qu’il n’y a plus de possibilité de remplacer le candidat, le PS et le Président de la République demandent à Fillon de se retirer ! Une élection sans le candidat de la droite, le rêve absolu .

> 12. Les ralliements à Macron se multiplient. Quelques « have been » en quête d’une gloire perdue et surtout de plus en plus de…socialistes !

> 13. Le Drian, un des plus proches d’Hollande, rejoint Macron. D’autres doivent suivre.

> 14. Pour parachever l’opération , il faut que Macron dispose d’une majorité à l’Assemblée. Du coup, l’un des derniers éléments du puzzle vise une investiture commune avec le PS après la victoire de Macron. Et le tour sera ainsi joué.

> C’est la preuve par A+B de l’opération qui consiste [consistait, puisqu’elle est maintenant réussie !] à maintenir les socialistes au pouvoir. En réalité, Macron est le successeur désigné de Hollande.

> Jean Paul GARRAUD

Magistrat, Avocat Général Cour d’Appel

Inutile de préciser que je voterai pour MLP au second tour (sachant bien sûr qu’elle n’a aucune chance face au système médiatique, dont on vient d’éprouver la force : faire élire un candidat totalement transparent)