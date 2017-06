Meurtres Gratuits à Londres

Une pensée particulière à toutes ces personnes touchées quelle qu’en soit le final. Le Panda Les meurtres gratuits ne peuvent servir aucune cause. Le Panda

Nous pourrions nous poser ce types de questions durant des lustres, que nous n’aurions pas l’ombre d’une réponse.

Londres touchée en son coeur, tout comme les victimes qui jonchent les sols de l’Europe et ailleurs de par le monde. Ce n'est pas à priori une lutte pour la défense d'un certain Islam, mais "l'horruer" de notre civilisation qui les fait agir de la sorte.

La similitude des faits semblent de plus en plus ressembler, à tenter de vouloir insuffler à la jeunesse une crainte dont certains parents voire des familles les sachant entre amis, ne peuvent pratiquement pas leur expliquer.

Nous nous heurtons à du fanatisme qui en la circonstance ne semble pas relever de préparations d’organisations islamistes qui se targuent de Daesch sans preuve, de la direction de ces opérations.

Aucune nation n’est à l’abri d’une hystérie, d’une folie, voire plus, que même les instigateurs eux-mêmes ignorent dans la majorité de « ces meurtres gratuits », une signification potentielle.

Leurs actions relèvent sans être spécialiste en la circonstance, mais restant une cible potentielle, ces actes ne peuvent être commis par des êtres humains ayant leur raison, même partiellement. Nous sommes bien au-delà d’un leurre que l’espace terre ne peut contenir.

Une évidence se dégage il semble impossible d’expliquer cela aux victimes, aux blessés, à leurs parents, leurs proches, etc.

D’autres se sentent paniqués à juste titre, dans une hantise qui ne les quittera peut-être jamais.

Essayons tout de même de prendre connaissance de certains faits qui déroulent du deuil qui frappent Londres et en peu de temps à nouveau l’Angleterre.

Le Royaume-Uni frappé par la terreur pour la troisième fois en trois mois.

Sept personnes ont été tuées à Londres par trois assaillants non identifiés, abattus par les forces de l'ordre, dans une attaque terroriste survenue peu après 22 heures, samedi 3 juin.

Quarante-huit personnes blessées ont été hospitalisées, selon les services ambulanciers qui ont également soigné de nombreuses victimes sur place.

Deux Français sont portés disparus à ce jour. Un autre Français est mort et huit sont été blessés, dont quatre sont toujours dans un état grave. La France paye un lourd tribu au fanatisme islaémiste.

Le Qatar a été exclu par la mojorité des autres pays du Moyen Orient pour une soi-disant aide aux terroristes il en quoi au plus juste en ces moments et avant ? Nous le saurons réellement ou pas ?

Deux assaillants identifiés par la police britannique. Inconnu des services britanniques, Rachid Redouane se présentait comme étant d'origine marocaine et libyenne. Khuram Shazad Butt, Britannique né au Pakistan, était connu de la police et du MI5, mais rien ne présageait qu'il projetait un attentat. Le troiséme agresseur son identité n'a pas été encore identifié et déclaré.

Quatre ressortissants français figurent parmi les blessés.

L'un d'eux est dans un état grave. Un numéro d'urgence a été communiqué par l'ambassade de France. L'attentat, revendiqué pour l'heure, est intervenu à seulement cinq jours des élections législatives au Royaume-Uni. La démission de la Premiére minsitre est demandé par le chef de l'opposition, pour avoir baissé le degré de suveillance sur le territoire.



Deux semaines après l'attaque kamikaze à la Manchester Arena, le mode opératoire de cette tragédie rappelle l'attentat de Westminster.

Peu après 22 heures, en ce soir là, de grande affluence, une camionnette blanche, louée quelques heures avant a foncée en zigsaguant à environ 80 km/h sur la foule se trouvant sur le London Bridge, l'un des emblématiques ponts surplombant la Tamise.

Les trois assaillants à bord du véhicule ont continué leur macabre course vers Borough Market, un quartier festif situé à proximité immédiate.

Armés de couteaux, les suspects ont poignardé des passants au hasard dans des pubs et restaurants.

Alertée à 22h08, la police britannique a tué les assaillants dans un délai de huit minutes, a-t-elle fait savoir.

Les trois individus portaient de fausses ceintures explosives.

Londres s'est réveillée meurtrie dimanche 4 juin. Lundi 5 juin, les "meutriers tués" ont été identifiés, leurs noms sont communiqués, sauf l'un d'eux.

Samedi, peu après 23 heures, trois assaillants ont foncé dans la foule sur le London Bridge avant d'attaquer des passants au couteau dans le quartier de Borough Market, bondé en ce soir de finale de Ligue des champions.



Parallèlement aux investigations menées par les autorités britanniques, la section antiterroriste du parquet de Paris a ouvert une enquête pour "tentatives d'assassinats en lien avec une entreprise terroriste".

Une procédure habituelle en raison de la présence de Français victimes d'un acte terroriste à l'étranger. Royaume-Uni Attaques à Londres : le récit d'une soirée d'horreur .

Dimanche 4 juin dans l'après-midi, l'attentat n'avait toujours pas été revendiqué. A présent c'est fait !

La première ministre Theresay May a dénoncé l'idéologie de l'extrémisme islamiste. La septième fois depuis 2005 que la Grande-Bretagne est frappée par une attaque terroriste, la troisième en trois mois. 12 interpellations dans l'Est londonien

Dimanche matin, la police londonienne a annoncé avoir arrêté 12 personnes à Barking (Est londonien) en lien avec l'attentat. "Des perquisitions sont en cours dans plusieurs lieux de Barking", a poursuivi Scotland Yard dans un communiqué publié à la mi-journée. Ils ont été mis hors de cause et se trouve libres.



Des policiers, lourdement armés, se seraient notamment rendus au domicile de l'un des trois suspects abattus lors de l'attentat, selon les informations de Sky News.

Quatre femmes auraient également été emmenées par la police, selon un photographe de l'AFP sur place. L'une d'elles se couvrant le visage à l'aide d'un foulard. Sur les 12 personnes interpellées ils viennent d'être relaché !



Sky News relaie le témoignage d'un voisin d'un des trois assaillants.

Il explique que ce dernier lui avait demandé des informations sur la location de van, alors qu'il était en train de déménager.

À l'époque, cela ne lui avait pas paru suspect, explique-t-il à la chaîne de télévision.

Le profil des trois assaillants demeure toujours flou à l'heure actuelle.

Il y a par ailleurs 21 blessés dans un état "critique" , selon les services de santé britanniques.

Un Français a été par ailleurs tué dans l'attentat, selon le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Quatre Français figurent parmi les blessés. Le ministre a annoncé qu'un Français est mort. Deux sont toujours disparu. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Ce qui laisse réellement penser que le bilan de cet attentat, laissera plus de séquelles que celles annoncées au départ.

Il ne faut pas non plus perdre le sens, que chaque victime sortant invalide, ou meurtrie de ce types de circonstances restent qu’on le veuille ou pas marquée à vie.

Le Panda

Patrick Juan.