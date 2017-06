Monsieur Mélenchon, j’comprends pas ...

’’quel que soit le président élu, tant que nous appartiendrons à l’U.E., le programme qu’il appliquera sera un avatar des G.O.P.É. ’’

Quelque soit le président élu ? Vous êtes sûr de ça ?

La réalité est toute autre : jusqu’ici, les présidents élus étaient tous dans la même mouvance politique, celle de l’oligarchie, laquelle oligarchie, par l’intermédiaire des médias milliardaires réussit à tous les coups l’exploit de nous fourguer l’un de ses poulains. Au point que de plus en plus d’électeurs sont écœurés et ne votent même plus.

Autrement dit, si Asselineau peut dire que les présidents élus appliquent la politique de l’UE c’est parce que cette politique-là ils l’ont déjà votée.

Vous prenez les vessies d’Asselineau pour des lanternes : ou bien ce monsieur se fourvoie ou bien il se fout de vous. Il ne faut pas sortir de l’UE mais élire un président qui dénonce cette politique sociale-là.