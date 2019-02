Comparatif RSA/SMIC NON monsieur Pujadas LCI et compagnie

@cevennevive

Les croyances personnelles n’ont rien à voir avec la misère sociale et l’exclusion. Pourquoi s’attaquer aux unes ? pour occulter les autres, peut-être...

Quelle nécessité donc à opposer une mobilisation contre le racisme et l’antisémitisme à la lutte contre la misère sociale. Comme si l’un des deux sujets valait moins que l’autre.

La lutte contre la misère sociale et l’exclusion est un sujet d’une grande complexité. Elle nécessite des mesures immédiates de protection, d’aide, d’insertion et de formation ainsi que la revalorisation des revenus salariaux les plus bas. Mais il ne faut pas oublier que les actions de long terme telles que l’éducation, la protection des mineurs, l’amélioration du mode de vie, ...

Je déplore pour ma part que l’on en soit à des slogans simplistes et des propos de tribunes qui font croire que la seule solution passerait par « prendre aux riches pour donner aux pauvres ». Même si on peut admettre qu’il est indispensable de rétablir une fiscalité plus contraignante pour ce que l’on nomme les riches, je crois que l’éducation, la formation constitue la meilleur protection.