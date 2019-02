En 30 ans 2/3 des maternités ont été fermées, 167 000 femmes sont à près d’une heure d’une maternité

C’est 17 accouchements qui ont eu lieu sur le bord de la route

17 accouchement qui ont eu lieu sans soucis. Aucun premier enfant, où le travail dure plus longtemps et où on a le temps de voir venir. Donc des mères qui avaient déjà accouché et dans l’absolue n’avaient pas besoin de maternité du tout. En 2005 plus du tiers des femmes des Pays Bas ont accouché chez elles. Ce qui économise pour chaque accouchement 1000€ à leur sécu (pas de chambre d’hôpital, moins de matériel médical) sans compter que c’est bien plus confortable pour les mamans (les maternités et leur air surchauffé desséché, quel horreur ... sans compter les instituts de sondage à tout heure et les nourrissons qui hurlent dans les couloirs et empêchent les mamans fatiguées de se reposer).





Avoir un enfant est un acte naturel qui ne nécessite pas de soin médicaux dans 90% des cas. Il existe des grossesses où l’on sait que l’accouchement peut être risqué, elles sont rares et mieux suivi. Il faudrait en finir avec ce culte de la maternité en France.