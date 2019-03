100 000 manifestants pour l’#acteXVII des #giletsjaunes prélude à la manifestation nationale du 16 et la grève générale le 19 mars !

Paris, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Quimper, Lille… la mobilisation des travailleurs en #giletsjaunes ne faiblit pas. Ils étaient sans aucun doute encore plus de 100 000 dans toute la France à occuper les rues, les péages, les ronds-points. Et cela malgré la féroce répression policière, causant une nouvelle fois des dizaines de blessés. Une mobilisation record, qui annoncent le rebond du mouvement avec l’appel à une manifestation nationale le 16 mars pour la fin de l’opération de com’ du “grand débat”, et pour la journée de grève générale le 19 mars.

Une forte mobilisation qui annonce un printemps social dynamique, pour mettre l’ensemble des travailleurs, tous ensemble et en même temps à l’offensive. De l’attaque sans précédent contre les statuts de la Fonction Publique pour lancer les suppressions de plus de 130 000 postes avec la loi Fonction Publique, en passant par la privatisation d’Aéroports de Paris et de la FDJ, la loi Blanquer qui prépare la privatisation et le morcellement de l’Education Nationale,aux restrictions qui se poursuivent dans la santé où les hôpitaux sont fermés les uns après les autres, des délocalisations aux fermetures d’usines qui s’accélèrent, des attaques contre le régime d’assurance chômage, à la casse des retraites qui se préparent, des lois liberticides à l’embrigadement de la jeunesse dans le service nationale, de la collaboration du régime Macron avec les pires dictatures de la France Afrique à sa complicité pour attaquer avec Trump le Venezuela bolivarien, non les causes et les batailles ne manquent pas pour passer à l’action maintenant. Et au delà des journées d’actions ponctuelles, impulser avec une manifestation nationale à Paris un grand mouvement de grève générale reconductible.

Le mouvement des gilets jaunes a deux fois plus de soutiens que d’opposants

Notons que dans l’opinion non plus la mobilisation ne faiblit. D’après un sondage IFOP publié par le site Atlantico – classé à droite et peu suspect de sympathie avec les travailleurs – le soutien au mouvement des gilets jaunes a regagné 4 points en une semaine. Plus de la moitié des français (54%) soutient ou a de la sympathie pour le mouvement contre seulement 30% qui s’y oppose. Les gilets jaunes ont deux fois plus de soutiens que d’opposants. Dans aucune catégories sociales à la courte exception des retraités, le nombre de soutien des gilets jaunes n’est inférieur à celui de leurs opposants. Témoignant du caractère ultra minoritaire du régime Macron dans l’opinion.

Des opposants qui se comptent essentiellement parmi les 65 ans et plus (51%) et les cadres (43%). Tandis que les ouvriers (71%) et les jeunes actifs (63% des 24 – 35 ans) soutiennent massivement le mouvement. Témoignant de son caractère de classe.

100000 manifestants d’après Le Nombre Jaune

“Samedi 09 mars 2019 – 90 082 Manufestants dans les rues sur 198 localités recensées, première estimation basse de la mobilisation.” C’est le décompte à 18h des la page facebook Le Nombre Jaune qui s’appuie sur les observations de la presse locale d’une part, les décomptes précis, argumentés et justifiés par des photos et vidéos des gilets jaunes d’autre part. Le chiffre est similaire à celui des acte 15 et 16. Une estimation définitive sera publiée par les bénévoles dans la journée de dimanche, qui devrait sans aucun doute franchir la barre des 100 000 manifestants.



Les bénévoles ont dénombré 198 manifestations au moins dans toute la France.

Les opthalmologues demandent l’interdiction des LBD40