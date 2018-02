6/02 : les profs, élèves, étudiants et parents d’élèves mobilisés contre la casse de l’Education Nationale #cassepasmonbac #NonALaSelection

Ce 6 février, les profs, élèves, étudiants et parents d’élèves seront mobilisés contre la casse de l’Éducation Nationale avec la réforme du lycée et la casse des diplômes nationaux : en effet le régime Macron s’en prend violemment au BAC, aux lycées et à l’accès à l’Université. Une attaque qui est coordonnée à l’offensive contre le code du travail, les statuts de la fonction publique et les salaires voulue par les patrons et impulsé à travers les directives de l’Union Européenne. Les militants du PRCF seront dans la rue au coté de la jeunesse, des profs et des parents d’élèves en lutte. Pour l’avenir des jeunes et du pays.

Enfin, nous y sommes ! Les gouvernements précédents avaient déjà parcouru une bonne partie du chemin, celui dicté par l’UE et le patronat européen, le MEDEF : la stratégie de Lisbonne s’est attaquée aux systèmes éducatifs partout en Europe à coups de « compétences » et de contre réformes structurelles (en France : le Lycée Darcos, l’Université Pécresse, l’Ecole Peillon et le Collège Vallaud-Belkacem).

Las ce n’est pas suffisant : le fondé de pouvoir sis à l’Elysée se sent les coudées franches dans sa guerre de classes. Il a d’abord fait adopter les ordonnances pour faire du droit du travail privé un droit patronal, sur le modèle de l’Ecole de Chicago, des Hayek-Friedman, mis en œuvre pour la première fois par le Chili de Pinochet. Désormais, il s’attaque haineusement à la Fonction Publique et ses statuts (que l’on doit au communiste Thorez) en général avec en première ligne l’Education nationale, frappant violemment la jeunesse.

Ainsi Macron, le président des riches, entend casser le Bac National (pierre angulaire des conventions collectives et du Statut de la Fonction Publique), instaurer le chaos dans les Lycées et sélectionner les futurs étudiants pendant leur année de Terminale. Réservant de facto l’entrée dans le Supérieur « compétitif » aux seuls jeunes issus de l’élite ! La privatisation de l’Education Nationale est lancée.

Ainsi Macron, la tête de ponts des patrons, après avoir mis en place les « ruptures conventionnelles collectives » pour le bonheur de P.S.A et consort, veut-il saigner la Fonction Publique à coups de départs collectifs ! La mise au pas de la France aux exigences du profit maximal pourrait franchir une nouvelle étape, si nous ne parvenions pas à nous opposer, ensemble, à ce coup de force, contre notre Histoire, notre langue, notre culture.

C’est une trahison des plus grands moments de l’Histoire de la République – par des anti-républicains. M. Macron gouverne comme un Roi, en faisant assurer par ses représentants, la comédie-tragédie, du « dialogue social » : : venez parler, écoutez-nous, et rentrez chez vous. Nous n’en sommes pas encore à la Turquie d’Erdogan, mais nous n’en sommes pas loin, avec l’état d’urgence permanent.

Nous devons l’empêcher de piétiner le Contrat Social issu des Lumières, de la Révolution et de la Libération et de dissoudre toujours plus notre pays et ses conquêtes émancipatrices, dans l’Union Européenne du Capital prédateur mondialisé.

Pour ce faire Il est temps, pour les forces progressistes sérieuses, honnêtes, non sectaires, de se rencontrer, de se parler, de construire un « tous ensemble » décisif. Les organisations qui rechignent à défendre réellement les intérêts de leurs membres devront alors suivre, dès lors que les travailleurs leur imposeront cette volonté

source : https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/6-02-profs-eleves-etudiants-parents-deleves-mobilises-contre-casse-de-leducation-nationale-cassepasmonbac-nonalaselection/