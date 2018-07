Affaire Benalla - Destitution d’Emmanuel Macron : l’idée fait son chemin

En contre-partie, je m’abstiendrai de toute allusion aux pratiques que sont les vôtres et dont je préfère ne pas entendre parler.

Vos insinuations sont tout à fait insultantes et choquantes. Nul ne peut ignorer ici mes relations avec l’Immaculée Conception, si c’est de cela que vous voulez parler, mais c’est en tout bien tout honneur qu’elle m’apparaît dans la grotte des Buttes-Chaumont. Le fait qu’hier elle ait surgi de l’ombre dans le plus simple appareil à cause de la chaleur ne m’a pas troublé davantage que d’avoir été quelquefois en face d’un modèle dénudé à la Grande Chaumière, à une époque où j’étudiais le dessin.





Si je me suis permis cette remarque, c’est à cause du caractère délibérément graveleux de votre intervention, laquelle m’a beaucoup choqué et laissé entrevoir un arrière-plan que je ne n’aurais assurément pas songé à soupçonner. On ne peut même pas parler d’une entrevision : votre propos était carrément explicite, et je n’y ai rien ajouté de mon invention. Mon intention était seulement de vous mettre en garde, parce qu’en plus, ça rend sourd. C’est tout. On ne m’y reprendra assurément plus à obliger un ingrat.