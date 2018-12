Affaire Benalla-Macron le pistolet et les violences du jardin des plantes

On l’a appris ces derniers jours, l’homme de main de Macron, Alexandre Benalla aurait été mis en examen pour une nouvelle affaire de violence commise en réunion le 1er mai. Des violences commises dans le jardin des plantes, lors de la manifestations du premier mai 2018. De très nombreux manifestants avaient été nassés dans ce parc parisien par la police, et plusieurs y ont été molestés. Des victimes avaient lors de la révélation des violences de la place contrescarpes témoignaient, accusant Benalla et Vincent Crase, les salariés de la République En Marche, subordonné de Castaner devenu depuis ministre de l’Intérieur.

Il est utile de rappeler en ce 18 novembre, alors que des milliers d’arrestations ont frappés et frappent les gilets jaunes, que des jugements expéditifs en ont envoyés sans doute plusieurs centaines derrière les barreaux que MM Benalla et Crase sont toujours libres de leurs mouvements. Pas de comparution immédiate, pas de détention provisoire…

Dans le même temps des violences graves ont à nouveaux causés des blessures extrêmement graves (mains arrachées, oeils crevés…) et qu’une dame de 80 ans a été tuée à Marseille par le jet d’une grenade par la police. En contradiction avec la loi et les règlements, la plupart des policiers en tenue ne portent pas leurs numéros de matricule mais au contraire des cagoules dissimulant leur visage, et nombre de policiers en civils ne sont pas identifiés. Il n’y a eu aucune évolution démocratique de l’emploi des forces de l’ordre. Bien au contraire, l’escalade fascisante s’est agravée. Il est vrai que le commanditaire de Benalla, Emmanuel Macron, a apporté comme seule réponse en plein scandale cet été en faisant pression sur la justice, qu’on viennent le chercher à l’Elysée. Interdisant cependant la moindre manifestation à proximité des murs du palais….