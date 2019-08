APL : Macron veut (encore) les réduire pour 1 million de bénéficiaires, étudiants, retraités…

Faire les poches des plus pauvres pour faire gonfler les cadeaux fiscaux aux plus riches (suppression de l’ISF, CICE etc…) c’est le mot d’ordre de la politique fiscale du régime Macron. Dans la torpeur de l’été, le régime Macron s’apprete à une nouvelle baisse des APL. Le but ? économiser plus de 100 millions d’euros par mois sur les aides aux logements versées au près de 6,5 millions de bénéficiaires de l’APL. Des bénéficiaires qui sont des jeunes travailleurs, des étudiants, des familles monoparentales ou encore des retraités. Pas vraiment des privilégiés contrairement aux millionnaires qui ont dès le début du quinquennat Macron encaissé près de 4 milliards d’euros avec la suppression de l’Impôt sur la Fortune (ISF). Dès 2017, Macron s’en était d’ailleurs pris aux APL (lire ici). Il avait continué en 2018 en gelant les allocations aboutissant à une nouvelle baisse de fait des APL.